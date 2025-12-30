Apa itu dark web?

Dengan tidak adanya pengawasan hukum atau peraturan, dalam jaringan di mana semua orang anonim, dark web beroperasi pada apa yang disebut Gates sebagai “ekonomi reputasi.” Peretas dan dealer menggunakan aktivitas masa lalu mereka untuk membangun kredibilitas. Banyak pasar digital memiliki fitur ulasan, dan beberapa menawarkan layanan escrow untuk membantu memastikan orang dibayar.

Namun, ekonomi reputasi ini juga memberi penjahat siber insentif untuk berbohong kepada korban mereka dan satu sama lain. Misalnya, mereka mungkin mengklaim telah mencuri kumpulan data yang lebih mengesankan daripada yang sebenarnya mereka miliki dalam upaya untuk mendorong bisnis, menekan korban atau tampak lebih berprestasi.

Dan dengan munculnya AI generatif, mereka dapat membuat kebohongan mereka lebih meyakinkan, menciptakan data palsu untuk membuat pelanggaran tampak lebih besar dari yang sebenarnya.

“Mereka dapat memberi AI dokumen dan data yang mereka miliki dan berkata, 'Perluas set ini dan buat terlihat seperti koleksi yang lebih besar,'” Gates menjelaskan. “Banyak data ternyata palsu, tetapi Anda tidak bisa benar-benar membedakannya.”

Dan penjahat siber tidak bisa melakukan penipuan langsung satu sama lain.

“Kami telah melihat kasus di mana admin forum tertentu melakukan semacam skema keluar di mana mereka telah mengumpulkan cukup uang dan mereka pergi begitu saja,” kata Gates. “Pasar ditutup, dan semua orang bingung dengan apa yang terjadi.”

Hasil dari semua transaksi kotor dan persilangan ganda ini adalah bahwa dark web mengalami jumlah churn yang signifikan. Situs web dan geng kejahatan siber muncul dan menghilang setiap saat. Sebagian karena lembaga penegak hukum menjatuhkan mereka, tetapi sering kali karena mereka saling menikam dari belakang.

“Keseimbangan kekuatan selalu berubah-ubah di dark web,” kata Gates. "Afiliasi yang terbakar memisahkan diri untuk membentuk perusahaan mereka sendiri.” Ego seseorang menghalangi, atau semacam konflik interpersonal terjadi di antara mereka."