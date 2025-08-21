Bayangkan Anda seorang eksekutif maskapai penerbangan, duduk di meja kerja Anda dengan secangkir kopi segar pada Senin pagi yang damai dan tenteram. Anda merasa segar, santai, dan siap untuk menyambut seminggu ke depan.

Saat sedang membuka kotak masuk, bunyi tap-tap-tap yang khas dari notifikasi Slack menarik perhatian Anda.

Anda membuka jendela aplikasi. Ini adalah pesan dari pimpinan pusat operasi keamanan (SOC) Anda, dan tampaknya sebuah berita buruk: “Ada broker data di dark web yang mengiklankan harta besar catatan pelanggan kami untuk dijual.”

Apa yang akan Anda lakukan? Mengadakan pertemuan darurat para pemimpin perusahaan? Hubungi polisi?

Reaksi pertama Anda mungkin adalah panik. Data kami ada di dark web. Ini buruk.

Namun, idealnya, Anda akan meminta analis intelijen ancaman Anda untuk menggali sedikit lebih dalam sebelum bereaksi.

Karena penjahat siber tidak sepenuhnya dapat dipercaya, dan catatan yang mereka jajakan mungkin tidak seperti yang mereka katakan. Mungkin yang sebenarnya mereka miliki adalah data pihak ketiga dari situs web perjalanan yang hanya memiliki hubungan yang terbatas dengan Anda. Mungkin mereka hanya menggunakan nama organisasi Anda yang sangat dikenal untuk menarik pembeli.

Artinya, data pelanggan Anda aman dan terlindungi, dan Anda tidak perlu meluncurkan tanggapan publik besar-besaran yang mahal. Anda mungkin tidak perlu melakukan apa pun sama sekali.

Tujuan dari latihan pemikiran ini—yang diadaptasi dari insiden nyata yang ditangani oleh IBM X-Force—adalah bahwa dark web jauh lebih biasa daripada reputasi jahatnya yang mungkin membuat Anda percaya.

Biasa saja, dan dapat dipahami.

Tentu saja dark web adalah ruang bagi banyak aktivitas yang teduh dan berbahaya, tetapi pengetahuan seputar sudut gelap internet ini dapat mengaburkan penilaian orang.

Dengan memantau aktivitas dark web secara cermat, tenang, dan rasional, organisasi bisa mematahkan mitos dan mendapatkan gambaran akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi di surga peretas terkenal itu.

Meskipun demikian, dark web bisa menjadi medan yang sulit untuk ditelusuri. Para penjahat bahkan mungkin saling menularkan virus untuk mendapatkan insight atau akses ke data dan rekening bank. Memiliki dukungan dari para profesional keamanan siber yang berkualifikasi dapat membantu membedakan ancaman kosong dari risiko yang sebenarnya.