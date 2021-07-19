Orang dalam yang jahat biasanya adalah karyawan aktif yang kecewa, atau mantan karyawan yang kecewa yang kredensial aksesnya belum dihapus, yang secara sengaja menyalahgunakan akses mereka untuk balas dendam, mendapatkan keuntungan finansial, atau keduanya. Beberapa orang dalam yang jahat 'bekerja' untuk pihak luar yang jahat, seperti peretas, pesaing, atau aktor negara-bangsa untuk mengganggu operasi bisnis (menanam malware atau merusak file atau aplikasi) atau membocorkan informasi pelanggan, kekayaan intelektual, rahasia dagang, atau data sensitif lainnya.

Beberapa serangan terbaru ulah orang dalam yang jahat: