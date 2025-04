Apa itu perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)?

Untuk bisnis kecil dan menengah, produk SaaS biasanya menawarkan 'tingkatan' harga berdasarkan set fitur atau tingkat penggunaan. Sebagai contoh, solusi pemasaran email SaaS mungkin menawarkan tingkat 'standar' untuk hingga 5.000 kontak seharga USD 250 per bulan, tingkat 'pro' untuk hingga 20.000 kontak seharga USD 500 per bulan, dan tingkat 'bisnis' untuk 100.000 kontak ditambah desain halaman arahan dan hosting seharga USD 600 per bulan.

Untuk perusahaan besar, vendor SaaS dapat menawarkan tingkat 'perusahaan' yang memungkinkan pilihan fitur yang lebih terperinci, dukungan prioritas, persyaratan SLA khusus, dan bahkan harga yang dapat dinegosiasikan.

Harga berjenjang memungkinkan pelanggan memilih paket terbaik untuk kebutuhan fungsional dan anggaran mereka, dan membuat skalabilitas semudah naik ke tingkat berikutnya. Sebagian besar harga langganan berjenjang menawarkan diskon bagi pelanggan yang membayar sepenuhnya untuk satu tahun sekaligus, dan penyesuaian harga pro-rata untuk pelanggan yang mengubah tingkatan di tengah langganan.