Pendekatan zero trust penting karena model keamanan jaringan tradisional tidak lagi cukup. Strategi zero trust dirancang untuk jaringan yang lebih kompleks dan terdistribusi tinggi yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini.

Selama bertahun-tahun, perusahaan berfokus pada perlindungan perimeter jaringan mereka dengan firewall dan kontrol keamanan lainnya. Pengguna yang berada di dalam perimeter jaringan dianggap dapat dipercaya dan diberikan akses gratis ke aplikasi, data, dan sumber daya.

Transformasi digital menghilangkan konsep tradisional perimeter jaringan. Saat ini, jaringan perusahaan melampaui lokasi on premises dan segmen jaringan. Ekosistem perusahaan modern mencakup lingkungan cloud, layanan mobile, pusat data, perangkat IoT, aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), dan akses jarak jauh untuk karyawan, vendor, dan mitra bisnis.

Dengan permukaan serangan yang diperluas ini, perusahaan menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran data, ransomware, ancaman orang dalam, dan jenis serangan siber lainnya. Perimeter jaringan tidak lagi menjadi garis yang jelas dan tidak terputus, dan pertahanan berbasis perimeter tidak dapat menutup setiap celah. Selain itu, pelaku ancaman yang mendapatkan akses ke jaringan dapat memanfaatkan kepercayaan implisit untuk melakukan gerakan lateral untuk menemukan dan menyerang sumber daya penting.

Pada tahun 2010, analis John Kindervag dari Forrester Research memperkenalkan konsep “zero trust” sebagai kerangka kerja untuk melindungi sumber daya perusahaan melalui kontrol akses yang ketat. Zero trust memindahkan fokus dari perimeter jaringan dan menempatkan kontrol keamanan di sekitar sumber daya individu.

Setiap titik akhir, pengguna, dan permintaan koneksi dianggap sebagai ancaman potensial. Alih-alih diberikan kebebasan saat mereka melewati perimeter, pengguna harus diautentikasi dan diotorisasi setiap kali mereka terhubung ke sumber daya baru. Validasi berkelanjutan ini membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses aset jaringan yang berharga.