Apa itu Transport Layer Security (TLS)?

Transport Layer Security (TLS) adalah protokol kriptografi yang membantu mengamankan komunikasi melalui jaringan komputer yang tidak dilindungi, seperti Internet.



Melalui berbagai teknik kriptografi asimetris dan simetris , TLS menyediakan autentikasi menyeluruh, kerahasiaan, dan integritas data. Perlindungan ini berlaku untuk berbagai komunikasi jaringan, termasuk email, perpesanan, voice over IP (VoIP), dan jaringan pribadi virtual (VPN).

TLS dikenal luas sebagai protokol untuk membangun koneksi aman dalam penjelajahan web. Ini menjadi dasar Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), protokol lapisan aplikasi yang memungkinkan pertukaran data terenkripsi antara aplikasi web dan sebagian besar browser web utama.

Protokol enkripsi TLS memiliki dua lapisan: protokol jabat tangan TLS dan protokol catatan TLS. Protokol handshake mengautentikasi server web dan klien (perangkat yang terhubung ke server). Protokol jabat tangan mengautentikasi server web dan klien (perangkat yang terhubung ke server).

Lapisan ini berada di atas protokol transport, seperti pada model Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)—serangkaian protokol yang menetapkan standar komunikasi antar komputer dan dianggap sebagai “perekat yang menyatukan Internet.”1