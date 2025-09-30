Apa yang dimaksud dengan tim biru?

Sekarang setelah Anda membentuk tim biru yang kuat dan mengaudit pertahanan organisasi, sekarang saatnya untuk menerapkannya. Di sinilah tim merah atau tim keamanan ofensif masuk untuk menguji keamanan jaringan. Latihan tim merah dapat didefinisikan sebagai sekelompok profesional keamanan yang merupakan peretas etis independen yang dimaksudkan untuk mengevaluasi keamanan sistem organisasi.

Tim merah mensimulasikan taktik, teknik, dan prosedur (TTP) penyerang yang sesungguhnya terhadap sistem organisasi sebagai cara untuk menilai risiko keamanan. Dengan melakukan pengujian penetrasi, sebuah organisasi dapat mengetahui dengan lebih baik seberapa baik karyawan dan prosesnya dapat menangani serangan terhadap aset organisasi. Anggota tim merah juga dapat menggunakan malware selama simulasi serangan untuk menguji pertahanan keamanan tim biru atau menggunakan rekayasa sosial sebagai cara untuk memanipulasi anggota tim biru agar berbagi informasi.

Tujuan utama tim merah adalah agar penguji melewati pertahanan tim biru tanpa mereka sadari. Tim merah dan biru memiliki hubungan simbiosis karena keduanya bekerja untuk tujuan yang sama tetapi dengan dua pendekatan yang sama sekali berbeda. Ketika keduanya bekerja bersama, ini sering disebut sebagai tim ungu. Ketika teknologi baru untuk meningkatkan keamanan muncul, tugas tim biru adalah tetap mendapat informasi dan selanjutnya berbagi informasi baru dengan tim merah juga.

Setelah kedua tim menyelesaikan latihan dan pengujian tim merah/biru, langkah selanjutnya adalah melaporkan temuan mereka. Mereka bekerja sama untuk membentuk rencana dan menerapkan kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi organisasi.

Pengujian tim biru memberikan nilai yang sangat besar bagi deteksi ancaman organisasi Anda dan penting untuk membangun tim biru yang memiliki skill yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan sistem keamanan dengan kemampuan respons yang sangat baik.