Saat infrastruktur penting kolaps, bencana besar bisa menyusul. Pelajari signifikansi ketahanan bagi bagi infrastruktur penting, dan bagaimana solusi piranti lunak dapat membantu.
Infrastruktur penting mengacu pada sistem, fasilitas, dan aset yang sifatnya vital bagi fungsi masyarakat dan ekonomi.

Infrastruktur ini dianggap penting karena gangguan pada infrastruktur ini akan berdampak pada keselamatan publik, keamanan, stabilitas ekonomi, atau kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur penting mencakup komponen fisik dan virtual yang saling terhubung dan saling bergantung.

Kebanyakan negara dan badan pemerintahan memiliki aturan cara pengelolaan infrastruktur penting.Contohnya, di Amerika Serikat lembaga pemerintah seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), dan Departemen Energi (DOE) menetapkan peraturan dan standar yang berkaitan dengan keamanan dan manajemen infrastruktur penting. Arahan Kebijakan Presiden No. 21 (PPD-21) memajukan kesatuan upaya nasional dalam memperkuat dan menjaga infrastruktur penting tetap aman, berfungsi, dan tangguh.

Para pengelola sistem tersebut harus mengetahui peraturan, praktik terbaik, dan teknologi terbaru agar mampu mengelola kesehatan infrastruktur penting itu. beberapa sektor infrastruktur penting di sekitar kita:

  • Sektor energi: Reaktor nuklir, jaringan listrik, fasilitas minyak dan gas alam, jaringan pipa, dan penyimpanan bahan bakar.

  • Sektor kimia: Manufaktur petrokimia, produksi bahan kimia pertanian, dan distribusi bahan kimia.

  • Sektor transportasi: Bandara, pelabuhan laut, rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan sistem angkutan umum.

  • Sistem Air dan Air Limbah: Instalasi pengolahan air, waduk, bendungan, stasiun pompa, dan sistem saluran pembuangan.

  • Sektor komunikasi: Jaringan telekomunikasi, penyedia layanan internet, dan sistem satelit.

  • Sektor jasa keuangan: Bank, bursa saham, sistem pembayaran, dan lembaga kliring.

  • Kesehatan: Rumah sakit, klinik, dan rantai pasokan medis.

  • Layanan Darurat: Polisi, pemadam kebakaran, dan sistem manajemen darurat.

  • Pangan dan Pertanian: Pertanian, fasilitas pengolahan makanan, jaringan distribusi, dan sistem keamanan pangan.

  • Pemerintahan: Basis industri pertahanan, fasilitas pemerintah federal, dan sistem keamanan nasional.

  • Teknologi Informasi: Pusat data, perangkat lunak dan perangkat keras penting, sistem keamanan siber, dan infrastruktur internet.

Infrastruktur ini sering kali saling berhubungan, dan gangguan di satu sektor dapat menimbulkan efek domino ke sektor lain, yang buntutnya meluas.
Ancaman umum terhadap infrastruktur penting

Infrastruktur penting menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasi dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Ancaman yang umum meliputi:
Serangan siber

Penyerang dapat menargetkan sistem kontrol, jaringan, dan kerentanan piranti lunak untuk mendapatkan akses yang tidak sah, mengganggu operasi, mencuri informasi sensitif, atau menyebabkan kerusakan fisik.
Serangan fisik

Sabotase, terorisme, atau vandalisme dapat secara langsung merusak fasilitas, mengganggu operasi, dan membahayakan nyawa. Serangan ini dapat menargetkan fasilitas komersial, sistem transportasi, operasi manufaktur penting, atau aset lainnya.
Bencana alam

Badai, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan peristiwa cuaca buruk dapat mengganggu layanan penting. Sistem yang didasarkan pada pola iklim historis mungkin menghadapi tantangan karena meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem.
Pandemi dan keadaan darurat kesehatan

Pandemi dan wabah penyakit dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, gangguan operasional, dan peningkatan permintaan layanan kesehatan yang dapat membebani responden kesehatan masyarakat dan ketahanan sistem secara keseluruhan.
Kerentanan rantai pasokan

Kerentanan dalam rantai pasokan, seperti produk yang disusupi atau dipalsukan, dapat menimbulkan kelemahan yang dapat dieksploitasi untuk mengganggu operasi atau membahayakan integritas sistem.
Ketergantungan teknologi

Karena infrastruktur penting menjadi lebih saling terhubung dan bergantung pada teknologi canggih, ketergantungan pada sistem dan piranti lunak yang kompleks pun meningkat.

Memastikan perlindungan infrastruktur penting membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk langkah-langkah keamanan siber yang kuat, rencana kesiapsiagaan dan tanggap bencana, desain infrastruktur yang tangguh, keamanan rantai pasokan, kolaborasi pemerintah-swasta, serta pemantauan dan penilaian risiko yang berkelanjutan.
Cara mengelola infrastruktur penting

Mengelola infrastruktur penting melibatkan penerapan solusi dan sistem piranti lunak yang tangguh untuk memantau, mengontrol, dan mengamankan berbagai komponen infrastruktur.

 

  • Manajemen aset: Memanfaatkan sistem manajemen aset perusahaan (EAM) berbasis piranti lunak untuk melacak semua aset infrastruktur penting, termasuk peralatan fisik, lisensi piranti lunak, dan perangkat jaringan. Hal ini memungkinkan inventaris aset yang efisien, penjadwalan pemeliharaan, dan manajemen siklus hidup.
  • SCADA dan sistem kontrol: Menerapkan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) atau sistem kontrol serupa untuk memantau dan mengendalikan proses fisik infrastruktur penting. Sistem ini memungkinkan operator untuk memantau dan mengelola infrastruktur dari jarak jauh, mengumpulkan data real-time, dan membuat keputusan yang tepat.
  • Pemantauan dan keamanan jaringan: Menerapkan alat pemantauan jaringan dan solusi keamanan untuk terus memantau infrastruktur jaringan. Hal ini membantu mendeteksi dan merespons potensi ancaman siber, kerentanan, atau anomali yang dapat membahayakan keutuhan dan ketersediaan sistem infrastruktur penting.
  • Pendekatan berbasis risiko: Pendekatan ini melibatkan penilaian dan prioritas risiko pada sistem infrastruktur, menerapkan langkah-langkah manajemen risiko dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan tingkat kekritisan aset dan potensi dampak gangguan.
  • Analisis data dan pemeliharaan prediktif: Memanfaatkan alat analisis piranti lunak untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sistem infrastruktur penting. Dengan menerapkan teknik analisis data, pola dan tren dapat diidentifikasi, sehingga memungkinkan praktik pemeliharaan prediktif yang membantu mencegah kegagalan peralatan dan mendorong mitigasi waktu henti.
  • Pemantauan dan kontrol jarak jauh: Menerapkan kemampuan pemantauan dan kontrol jarak jauh dengan menggunakan solusi piranti lunak. Hal ini memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan sistem infrastruktur penting dari lokasi terpusat, sehingga memungkinkan respons cepat terhadap insiden dan mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik di setiap lokasi.
  • Tanggap darurat dan pemulihan bencana: Mengembangkan rencana tanggap insiden yang komprehensif dan strategi pemulihan bencana dengan menggunakan piranti lunak. Rencana ini harus menguraikan prosedur langkah demi langkah yang harus diikuti jika terjadi serangan siber, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya. Sistem manajemen insiden berbasis piranti lunak dapat membantu merampingkan proses respons dan pemulihan.
  • Persyaratan kepatuhan dan peraturan: Pastikan sistem piranti lunak yang digunakan untuk mengelola infrastruktur penting mematuhi peraturan dan standar yang relevan. Ini termasuk standar keamanan siber, peraturan perlindungan data, dan persyaratan kepatuhan khusus industri.
  • Pelatihan dan pendidikan: Berikan pelatihan dan pendidikan kepada personel yang bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur penting dengan piranti lunak. Penting untuk memastikan bahwa operator dan administrator menguasai piranti lunak dan sistem yang digunakan, serta praktik dan protokol keamanan siber terbaik.
  • Redundansi dan sistem cadangan: Menerapkan sistem redundansi dan pencadangan untuk memastikan kelangsungan operasi penting. Ini termasuk server lebihan, catu daya cadangan, dan solusi cadangan data. Pengujian sistem cadangan secara teratur harus dilakukan untuk memastikan keefektifannya.
  • Kolaborasi dan berbagi informasi: Menumbuhkan kolaborasi dan berbagi informasi di antara para pemangku kepentingan infrastruktur penting, termasuk lembaga pemerintah, mitra industri, dan organisasi keamanan siber. Hal ini membantu berbagi intelijen ancaman, praktik terbaik, dan pelajaran yang dipetik, yang berkontribusi pada keamanan dan ketahanan infrastruktur penting secara keseluruhan.
  • Kemitraan publik-swasta: Hubungan antara entitas sektor publik dan swasta memudahkan penyebaran informasi, alokasi sumber daya, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman dan gangguan. Tren ini menyoroti lanskap manajemen infrastruktur kritis yang terus berkembang, menekankan perlunya pendekatan inovatif, kemajuan teknologi, kolaborasi, dan sikap proaktif terhadap risiko dan ketahanan.

 

Mengelola infrastruktur penting menggunakan piranti lunak membutuhkan pendekatan yang mencakup pemantauan, kontrol, keamanan, pemeliharaan, dan kepatuhan. Dengan memanfaatkan kemampuan solusi piranti lunak, infrastruktur penting dapat dikelola secara efektif. Sehingga menjamin keandalan, keamanan, dan ketahanannya.
