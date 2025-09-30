Infrastruktur ini dianggap penting karena gangguan pada infrastruktur ini akan berdampak pada keselamatan publik, keamanan, stabilitas ekonomi, atau kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur penting mencakup komponen fisik dan virtual yang saling terhubung dan saling bergantung.

Kebanyakan negara dan badan pemerintahan memiliki aturan cara pengelolaan infrastruktur penting.Contohnya, di Amerika Serikat lembaga pemerintah seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), dan Departemen Energi (DOE) menetapkan peraturan dan standar yang berkaitan dengan keamanan dan manajemen infrastruktur penting. Arahan Kebijakan Presiden No. 21 (PPD-21) memajukan kesatuan upaya nasional dalam memperkuat dan menjaga infrastruktur penting tetap aman, berfungsi, dan tangguh.

Para pengelola sistem tersebut harus mengetahui peraturan, praktik terbaik, dan teknologi terbaru agar mampu mengelola kesehatan infrastruktur penting itu. beberapa sektor infrastruktur penting di sekitar kita:

Sektor energi : Reaktor nuklir, jaringan listrik, fasilitas minyak dan gas alam, jaringan pipa, dan penyimpanan bahan bakar.

Sektor kimia : Manufaktur petrokimia, produksi bahan kimia pertanian, dan distribusi bahan kimia.

Sektor transportasi : Bandara, pelabuhan laut, rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan sistem angkutan umum.

Sistem Air dan Air Limbah : Instalasi pengolahan air, waduk, bendungan, stasiun pompa, dan sistem saluran pembuangan.

Sektor komunikasi : Jaringan telekomunikasi, penyedia layanan internet, dan sistem satelit.

Sektor jasa keuangan : Bank, bursa saham, sistem pembayaran, dan lembaga kliring.

Kesehatan : Rumah sakit, klinik, dan rantai pasokan medis.

Layanan Darurat : Polisi, pemadam kebakaran, dan sistem manajemen darurat.

Pangan dan Pertanian : Pertanian, fasilitas pengolahan makanan, jaringan distribusi, dan sistem keamanan pangan.

Pemerintahan : Basis industri pertahanan, fasilitas pemerintah federal, dan sistem keamanan nasional.

Teknologi Informasi: Pusat data, perangkat lunak dan perangkat keras penting, sistem keamanan siber, dan infrastruktur internet.

Infrastruktur ini sering kali saling berhubungan, dan gangguan di satu sektor dapat menimbulkan efek domino ke sektor lain, yang buntutnya meluas.