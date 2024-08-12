Sementara kriptografi simetris lebih cepat, kriptografi asimetris sering kali lebih praktis dan aman. Dalam praktiknya, kedua jenis sistem kripto sering digunakan bersama. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat memilih untuk mengenkripsi sebuah pesan yang panjang dengan menggunakan sistem simetris dan kemudian menggunakan sistem asimetris untuk berbagi kunci pribadi. Walaupun sistem asimetris akan bekerja lebih lambat, kunci simetris kemungkinan akan lebih pendek dan lebih cepat untuk didekripsi dibandingkan dengan pesan penuh.

Namun, kedua jenis sistem dapat rentan terhadap apa yang disebut serangan man-in-the-middle (MitM), di mana penyadapan berbahaya mungkin mencegat data aman selama transmisi.

Dalam serangan seperti itu, seorang peretas atau pelaku jahat dapat mencegat kunci publik, membuat kunci pribadi mereka sendiri dan kemudian mengganti kunci publik asli dengan kunci yang telah disusupi. Peretas kemudian dapat mencegat pesan terenkripsi yang dikirim antara beberapa pihak melalui sistem asimetris yang disusupi, mendekripsi pesan tersebut, membaca isinya, mengenkripsinya lagi, dan meneruskan pesan yang telah disusupi tersebut. Bagi pengguna, efeknya akan sama, dan serangan efektif tidak akan terdeteksi.

Untuk mencegah jenis serangan ini, infrastruktur kunci publik (PKI) menggunakan sertifikat digital (dikenal juga sebagai sertifikat PKI, sertifikat kunci publik, dan sertifikat X.509) untuk mengonfirmasi identitas orang, perangkat, dan/atau aplikasi yang memiliki kunci pribadi dan kunci publik yang sesuai. PKI menyediakan kerangka kerja untuk secara efektif menetapkan kepemilikan kunci kriptografi yang diautentikasi — memastikan bahwa ketika informasi dikirim melalui sistem kripto asimetris, hanya penerima yang diverifikasi dan dituju yang dapat mendekripsinya.