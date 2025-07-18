Apa itu keamanan web?

8 menit
Keamanan web mencakup berbagai solusi dan kebijakan keamanan yang diandalkan organisasi untuk melindungi jaringan, pengguna, dan aset mereka dari berbagai risiko keamanan.
Bagi perusahaan, keamanan web sangat penting untuk mencegah serangan siberyang mahal — seperti malware, phishing, serangan denial-of-service (DDoS) terdistribusi, dan banyak lagi — yang dapat mengganggu bisnis inti dan menyebabkan kerusakan reputasi yang dahsyat.
Jumlah cara penjahat siber dapat memperoleh akses tidak sah ke data dan kerentanan sumber daya organisasi—yang dikenal sebagai “permukaan serangan” — telah meningkat secara eksponensial. Jika diterapkan secara efektif, keamanan web melindungi aplikasi web yang menjadi andalan bisnis dari berbagai aktivitas berbahaya. Aktivitas ini berkisar dari malware sederhana dan upaya phishing yang mengakibatkan pencurian data hingga serangan cyber kompleks yang menargetkan jutaan pengguna dan dapat mematikan Operasi bisnis selama berhari-hari.
Solusi keamanan web biasanya mencakup kombinasi teknologi, termasuk firewall, perangkat lunak antivirus, dan alat keamanan antarmuka pemrograman aplikasi (API). Mereka juga menggunakan pendekatan yang lebih canggih yang menggunakan teknologi seperti komputasi cloud, kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk melindungi dari berbagai aktivitas berbahaya yang lebih luas.
Dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas serangan siber setiap tahun, permintaan akan solusi keamanan web meningkat dengan cepat. Menurut laporan terbaru, pasar global tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 13% dan akan mencapai USD 500 miliar pada tahun 2030.1
Pasar keamanan aplikasi sendiri, yang berfokus pada solusi keamanan aplikasi perangkat lunak berbasis web, tumbuh dengan CAGR sedikit di atas 14% dan kemungkinan akan mencapai USD 25 miliar pada tahun 2030.2
Bagian penting dari keamanan web adalah keamanan web berbasis cloud, yang juga dikenal sebagai keamanan cloud, serangkaian teknologi dan praktik terbaik yang melindungi sumber daya yang bergantung pada infrastruktur cloud untuk berfungsi.
Seperti semua teknologi cloud lainnya, keamanan cloud bergantung pada sumber daya fisik dan virtual yang dikirimkan melalui internet. Solusi keamanan cloud mengandalkan jaringan server global untuk menghadirkan alat dan kemampuan khusus, termasuk pemfilteran web, keamanan email yang ditingkatkan, pencegahan kehilangan data (DLP), dan sistem pencegahan intrusi (IPS).
Pergeseran menuju keamanan web berbasis cloud mewakili evolusi signifikan dalam cara organisasi mendekati keamanan siber. Pendekatan ini menawarkan serangkaian solusi yang lebih dinamis dan mudah beradaptasi yang dirancang untuk mengimbangi lanskap ancaman yang berubah dengan cepat yang dihadapi perusahaan modern.
Meskipun sangat dapat disesuaikan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu organisasi, solusi keamanan web masih mengandalkan empat prinsip dasar untuk mencegah serangan siber:
Berikut adalah pandangan lebih dekat pada masing-masing dan bagaimana mereka dapat diterapkan secara efektif.
Autentikasi, juga dikenal sebagai kontrol akses, adalah salah satu blok bangunan paling mendasar dari keamanan web. Pada dasarnya, ini mengatur siapa dan apa yang dapat mengakses data, sistem, dan aplikasi dengan memverifikasi identitas pengguna melalui beberapa langkah, termasuk autentikasi multifaktor (MFA), kontrol akses berbasis peran (RBAC), dan banyak lagi. Ketika diterapkan secara efektif, autentikasi mengontrol pengguna dan aplikasi mana yang memiliki akses ke informasi sensitif dalam jaringan atau sistem.
Enkripsi, proses mengacak teks menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, memerlukan kunci dekripsi sebelum dapat dibaca, adalah metode lain untuk melindungi data sensitif. Melalui enkripsi, informasi dapat dibagikan melalui jaringan atau sistem dengan aman, hanya dapat dibaca oleh pihak ketiga yang memiliki akses ke kunci dekripsi. Bersamaan dengan autentikasi, enkripsi adalah salah satu alat terpenting yang dimiliki pengguna dan organisasi untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif.
Keamanan jaringan adalah jenis keamanan yang berfokus pada melindungi jaringan komputer dan sistem dari berbagai ancaman keamanan internal dan eksternal. Seperti otentikasi dan enkripsi, keamanan jaringan bergantung pada praktik dan alat seperti firewall, sistem deteksi intrusi (IDS) dan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kerentanan jaringan sebelum dapat mengakibatkan akses yang tidak sah.
Meskipun mengikuti praktik terbaik dengan ketat dan menyebarkan gudang alat keamanan siber modern, organisasi masih sering mengalami gangguan dari peretas. Kemampuan respons insiden yang efektif seperti deteksi ancaman real-time, manajemen peristiwa, dan analisis log memastikan bahwa apa pun jenis ancaman siber yang dihadapi jaringan atau organisasi, mereka dapat memulihkan dan memulihkan operasi bisnis dengan cepat.
Serangan siber merugikan organisasi jutaan pendapatan yang hilang setiap tahun. Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM menempatkan biaya rata-rata global dari pelanggaran keamanan pada tahun 2024 sebesar USD 4,9 juta, meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Vektor serangan dan pengguna jahat terus mengembangkan cara baru untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan di aplikasi web, API, dan sumber daya lain yang diandalkan organisasi.
Salah satu sumber daya terbaik yang tersedia untuk keamanan web adalah The Open Web aplikasi Security Project (OWASP), sebuah organisasi nirlaba yang menerbitkan daftar “Top 10” ancaman siber. Berikut adalah beberapa ancaman paling persisten yang sering masuk dalam daftar mereka.
Malware, juga dikenal sebagai perangkat lunak berbahaya, adalah kode perangkat lunak yang sengaja ditulis untuk membahayakan sistem komputer atau pengguna. Jenis malware yang umum termasuk ransomware, Trojan horse, spyware dan lain-lain yang, bila digunakan secara efektif, dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan.
Phishing adalah jenis serangan yang menggunakan pesan palsu, seperti email, teks, panggilan telepon, dan bahkan seluruh situs web palsu untuk mengelabui orang agar berbagi data sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Tidak seperti malware dan serangan siber lain yang lebih kompleks, serangan phishing sangat sederhana, mengeksploitasi kesalahan manusia daripada kerentanan dalam jaringan atau sistem perangkat lunak.
Jenis serangan siber lain yang umum adalah pembajakan halaman atau peramban, di mana peretas memandu pengguna ke situs web palsu atau mengambil alih peramban mereka dari jarak jauh dan membuatnya melakukan tindakan jahat. Serangan pembajakan biasanya merekam penekanan tombol pengguna tanpa sepengetahuan mereka sehingga aktor jahat dapat menggunakan kata sandi mereka dan mencuri data pengguna.
Serangan injeksi menggunakan bidang input di situs web atau aplikasi web untuk menyuntikkan kode berbahaya ke dalam sistem yang dapat mengubah perangkat lunak dan memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke data dan program. Structured query language (SQL), misalnya, adalah jenis bahasa yang digunakan secara khusus untuk mengelola database.
Serangan injeksi SQL basis data target yang digunakan oleh aplikasi web, memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif dan terbatas seperti catatan keuangan, nomor jaminan sosial, dan banyak lagi.
Serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS) dirancang untuk membanjiri sumber daya online seperti situs web, aplikasi, dan layanan cloud dengan permintaan penipuan, menyebabkan mereka menjadi kewalahan oleh lalu lintas. Serangan ini dapat memperlambat mereka merangkak atau bahkan menyebabkan mereka berhenti berfungsi sama sekali. Meskipun tidak umum seperti jenis serangan siber lainnya, serangan DDoS masih mahal karena dapat menyebabkan waktu henti yang mengancam operasi bisnis inti.
Serangan cross-site scripting (XSS) mengeksploitasi halaman web yang tidak dapat secara efektif memvalidasi input pengguna mereka. Serangan XSS menyuntikkan kode, biasanya JavaScript, yang kemudian dijalankan oleh browser pengguna yang mengunjungi situs tersebut. XSS menyerang situs target dengan jumlah konten buatan pengguna yang tinggi yang sulit memvalidasi, seperti blog atau forum web, mencuri kredensial dan melakukan tindakan tidak sah tanpa izin pengguna.
Solusi keamanan web canggih dirancang untuk melindungi organisasi dari berbagai serangan siber, mulai dari skema phishing langsung yang membahayakan kartu kredit hingga serangan DDoS tingkat lanjut yang membuat seluruh organisasi terhenti. Berikut adalah beberapa manfaat utama berinvestasi dalam solusi keamanan web tingkat perusahaan:
Karena bisnis modern semakin bergantung pada teknologi digital untuk operasi inti mereka, mereka juga menghadapi paparan yang lebih besar terhadap serangan siber dan pencurian data. Solusi keamanan web saat ini harus mengatasi kerentanan dalam berbagai komponen infrastruktur TI, baik fisik maupun virtual. Berikut ini adalah contoh penggunaan keamanan web perusahaan teratas:
Aplikasi web seperti Salesforce, SAP dan Oracle Netsuite telah menjadi sangat penting untuk operasi sehari-hari dari banyak bisnis yang sukses. Peretas yang ingin menyebabkan waktu henti atau mencuri data sensitif sering kali menargetkan kerentanan mereka dengan metode canggih seperti injeksi SQL dan XSS. Alat keamanan web seperti firewall aplikasi web (WAF) memainkan peran penting dalam menggagalkan serangan ini dan menjaga aplikasi tetap berjalan.
Seiring dengan waktu henti, hilangnya data sensitif adalah salah satu efek paling merusak dari serangan siber yang berhasil. Postur keamanan web yang kuat, dilengkapi dengan alat pencegahan kehilangan data yang canggih, dapat berhasil mencegah pembagian data sensitif yang tidak sah melalui email dan layanan cloud, memastikan bahwa perusahaan mempertahankan kepercayaan pelanggan mereka.
Infrastruktur cloud, komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputasi cloud, menjadi makin penting karena perusahaan berusaha memanfaatkan fleksibilitas dan skalabilitas cloud. Solusi keamanan cloud melindungi komponen infrastruktur cloud dengan kontrol akses yang kuat, enkripsi dan deteksi ancaman serta kemampuan yang merespons intrusi nyaris seketika.
Serangan DDoS adalah beberapa serangan siber paling canggih dan berbahaya di dunia. Ketika berhasil dieksekusi, mereka telah mengganggu praktik bisnis inti dari beberapa perusahaan terbesar dan tersukses, termasuk Amazon Web Services (AWS), Netflix, dan X (sebelumnya Twitter).
Solusi keamanan web tingkat perusahaan modern dilengkapi dengan alat mutakhir untuk menghentikan serangan DDoS. Solusi ini mencakup penyaringan lalu lintas, pembatasan kecepatan, dan pengalihan lalu lintas web yang curang ke "pusat pembersihan", di mana elemen-elemen yang berbahaya bisa dihilangkan.
