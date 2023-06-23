Apa itu SIEM?

Informasi keamanan dan manajemen acara, atau SIEM, adalah solusi keamanan yang membantu organisasi mengenali dan mengatasi potensi ancaman dan kerentanan keamanan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengganggu operasi bisnis.
Sistem SIEM membantu tim keamanan perusahaan mendeteksi anomali perilaku pengguna dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan banyak proses manual yang terkait dengan deteksi ancaman dan respons insiden.
Platform SIEM asli adalah alat manajemen log. Mereka menggabungkan fungsi manajemen informasi keamanan (SIM) dan manajemen acara keamanan (SEM). Platform ini memungkinkan pemantauan dan analisis waktu nyata atas peristiwa terkait keamanan.
Selain itu, platform ini memfasilitasi pelacakan dan pencatatan data keamanan untuk tujuan kepatuhan atau audit. Gartner menciptakan istilah SIEM untuk kombinasi teknologi SIM dan SEM pada tahun 2005.
Selama bertahun-tahun, perangkat lunak SIEM telah berevolusi untuk menggabungkan analisis perilaku pengguna dan entitas (UEBA), serta analisis keamanan canggih lainnya, kemampuan AI dan machine learning untuk mengidentifikasi perilaku anomali dan indikator ancaman tingkat lanjut. Saat ini SIEM telah menjadi hal pokok dalam pusat operasi keamanan (SOC) modern untuk contoh penggunaan pemantauan keamanan dan manajemen kepatuhan.
Pada tingkat yang paling dasar, semua solusi SIEM melakukan beberapa fungsi agregasi, konsolidasi, dan penyortiran data untuk mengidentifikasi ancaman dan mematuhi persyaratan kepatuhan data. Sementara beberapa solusi bervariasi dalam kemampuan, sebagian besar menawarkan serangkaian fungsi inti yang sama:
SIEM menyerap data peristiwa dari berbagai sumber organisasi di seluruh infrastruktur TI, termasuk lingkungan lokal dan cloud.
Data log peristiwa dari pengguna, titik akhir, aplikasi, sumber data, beban kerja cloud, dan jaringan, serta data dari perangkat keras dan perangkat lunak keamanan seperti firewall atau perangkat lunak antivirus, dikumpulkan, dikorelasikan, dan dianalisis secara real-time.
Beberapa solusi SIEM juga terintegrasi dengan umpan intelijen ancaman pihak ketiga untuk mengorelasikan data keamanan internal mereka dengan tanda tangan dan profil ancaman yang telah dikenali sebelumnya. Integrasi dengan umpan ancaman real-time memungkinkan tim memblokir atau mendeteksi jenis tanda serangan baru.
Korelasi peristiwa adalah bagian penting dari solusi SIEM. Memanfaatkan analitik tingkat lanjut untuk mengidentifikasi dan memahami pola data yang rumit, korelasi peristiwa memberikan wawasan untuk menemukan dan memitigasi potensi ancaman terhadap keamanan bisnis dengan cepat.
Solusi SIEM secara signifikan meningkatkan waktu rata-rata untuk mendeteksi (MTTD) dan waktu rata-rata untuk merespons (MTTR) untuk tim keamanan TI dengan menghilangkan alur kerja manual yang terkait dengan analisis mendalam tentang peristiwa keamanan.
SIEM mengonsolidasikan analisisnya ke dalam satu dasbor pusat di mana tim keamanan memantau aktivitas, peringatan triase, mengidentifikasi ancaman, dan memulai respons atau perbaikan.
Sebagian besar dasbor SIEM juga menyertakan visualisasi data waktu nyata yang membantu analis keamanan menemukan lonjakan atau tren aktivitas yang mencurigakan. Dengan menggunakan aturan korelasi yang dapat disesuaikan dan telah ditetapkan sebelumnya, administrator dapat segera diberi tahu dan mengambil tindakan yang tepat untuk memitigasi ancaman sebelum ancaman tersebut menjadi masalah keamanan yang lebih signifikan.
Solusi SIEM merupakan pilihan populer bagi organisasi yang tunduk pada berbagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Karena pengumpulan dan analisis data otomatis yang disediakannya, SIEM merupakan alat yang berharga untuk mengumpulkan dan memverifikasi data kepatuhan di seluruh infrastruktur bisnis.
Solusi SIEM dapat menghasilkan laporan kepatuhan real-time untuk PCI-DSS, GDPR, HIPAA, SOX, dan standar kepatuhan lainnya, sehingga mengurangi beban manajemen keamanan dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sehingga dapat ditangani. Banyak solusi SIEM dilengkapi dengan add-on bawaan dan out-of-the-box yang dapat menghasilkan laporan otomatis yang dirancang untuk memenuhi persyaratan kepatuhan.
Terlepas dari seberapa besar atau kecilnya sebuah organisasi, mengambil langkah proaktif untuk memantau dan mengurangi risiko keamanan TI sangatlah penting. Solusi SIEM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai cara dan telah menjadi komponen penting dalam merampingkan alur kerja keamanan.
Solusi SIEM memungkinkan audit kepatuhan dan pelaporan terpusat di seluruh infrastruktur bisnis. Otomatisasi tingkat lanjut menyederhanakan pengumpulan dan analisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengurangi penggunaan sumber daya internal sekaligus memenuhi standar pelaporan kepatuhan yang ketat.
Solusi SIEM generasi terbaru saat ini terintegrasi dengan sistem orkestrasi, otomatisasi, dan respons keamanan (SOAR ) yang tangguh, menghemat waktu dan sumber daya bagi tim IT saat mereka mengelola keamanan bisnis.
Dengan menggunakan machine learning mendalam yang secara otomatis mempelajari perilaku jaringan, solusi ini dapat menangani identifikasi ancaman kompleks dan protokol respons insiden dalam waktu lebih singkat dibandingkan tim fisik.
Karena peningkatan visibilitas lingkungan TI yang disediakannya, SIEM dapat menjadi pendorong penting untuk meningkatkan efisiensi antar departemen.
Dasbor pusat menyediakan tampilan terpadu untuk data sistem, peringatan dan pemberitahuan, sehingga memungkinkan tim untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efisien saat merespons ancaman dan insiden keamanan.
Mempertimbangkan betapa cepatnya lingkungan keamanan siber berubah, organisasi harus bisa mengandalkan solusi yang bisa mendeteksi dan merespons ancaman keamanan yang diketahui dan tidak diketahui.
Dengan menggunakan umpan intelijen ancaman terintegrasi dan teknologi AI, solusi SIEM dapat membantu tim keamanan merespons secara lebih efektif terhadap berbagai serangan siber, termasuk:
Ancaman orang dalam: Kerentanan keamanan atau serangan yang berasal dari individu yang memiliki akses resmi ke jaringan dan aset digital perusahaan.
Phishing: Pesan yang tampaknya dikirim oleh pengirim tepercaya, yang sering kali digunakan untuk mencuri data pengguna, kredensial login, informasi keuangan, atau informasi bisnis sensitif lainnya.
Ransomware: Malware yang mengunci data atau perangkat korban dan mengancam untuk tetap terkunci, atau lebih buruk, kecuali korban membayar uang tebusan kepada penyerang.
Serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS): Serangan yang membombardir jaringan dan sistem dengan tingkat lalu lintas yang tidak terkendali dari jaringan terdistribusi perangkat yang dibajak (botnet), menurunkan kinerja situs web dan server hingga tidak dapat digunakan.
Eksfiltrasi data: Pencurian data dari komputer atau perangkat lain, dilakukan secara manual, atau secara otomatis menggunakan malware.
Solusi SIEM sangat ideal untuk melakukan investigasi forensik komputer setelah insiden keamanan terjadi. Solusi SIEM memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data log secara efisien dari semua aset digital mereka di satu tempat.
Hal ini memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan kembali insiden masa lalu atau menganalisis insiden baru untuk menyelidiki aktivitas yang mencurigakan dan menerapkan proses keamanan yang lebih efektif.
Audit dan pelaporan kepatuhan merupakan tugas yang penting sekaligus menantang bagi banyak organisasi. Solusi SIEM secara dramatis mengurangi pengeluaran sumber daya yang diperlukan untuk mengelola proses ini dengan menyediakan audit waktu nyata dan pelaporan kepatuhan terhadap peraturan sesuai permintaan kapan pun diperlukan.
Dengan meningkatnya popularitas tenaga kerja jarak jauh, aplikasi SaaS, dan kebijakan BYOD (bawa perangkat sendiri), organisasi membutuhkan tingkat visibilitas yang diperlukan untuk mengurangi risiko jaringan dari luar batas jaringan tradisional.
Solusi SIEM melacak semua aktivitas jaringan di seluruh pengguna, perangkat, dan aplikasi, yang secara signifikan meningkatkan transparansi di seluruh infrastruktur dan mendeteksi ancaman di mana pun aset dan layanan digital diakses.
Sebelum atau setelah Anda berinvestasi dalam solusi baru Anda, berikut adalah beberapa praktik terbaik implementasi SIEM yang harus Anda ikuti:
AI akan menjadi semakin penting di masa depan SIEM, karena kemampuan kognitif akan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan sistem. AI juga akan memungkinkan sistem untuk beradaptasi dan tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah titik akhir.
Karena IoT, komputasi cloud, seluler, dan teknologi lainnya meningkatkan jumlah data yang harus dikonsumsi alat SIEM. AI menawarkan potensi solusi yang mendukung lebih banyak jenis data dan pemahaman yang kompleks tentang lanskap ancaman seiring dengan perkembangannya.
Terlalu sering, kumpulan alat manajemen ancaman yang tidak terkoordinasi yang dibangun dari waktu ke waktu gagal memberikan pandangan komprehensif yang memberikan operasi yang aman. Pendekatan manajemen ancaman terpadu yang cerdas dan terintegrasi dapat membantu Anda mendeteksi ancaman tingkat lanjut, merespons dengan cepat dengan akurat, dan pulih dari gangguan.
Sederhanakan dan optimalkan manajemen aplikasi dan operasi teknologi Anda dengan wawasan yang didorong oleh AI generatif.
Layanan keamanan siber IBM memberikan layanan konsultasi, integrasi, dan keamanan terkelola serta kemampuan ofensif dan defensif. Kami menggabungkan tim pakar global dengan teknologi kami dan teknologi mitra untuk berkreasi bersama menciptakan program keamanan khusus yang mengelola risiko.