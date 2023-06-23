Apa itu SIEM?

Informasi keamanan dan manajemen acara, atau SIEM, adalah solusi keamanan yang membantu organisasi mengenali dan mengatasi potensi ancaman dan kerentanan keamanan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengganggu operasi bisnis.

Sistem SIEM membantu tim keamanan perusahaan mendeteksi anomali perilaku pengguna dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan banyak proses manual yang terkait dengan deteksi ancaman dan respons insiden.