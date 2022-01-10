Pertama kali mendapat pengakuan dari Gartner pada tahun 2013, EDR diadopsi oleh perusahaan secara luas saat ini, dengan alasan yang bagus.

Studi memperkirakan bahwa sebanyak 90% serangan siber yang berhasil dan 70% pelanggaran data yang berhasil terjadi berasal dari perangkat titik akhir. Meskipun antivirus, anti-malware, firewall, dan solusi keamanan titik akhir tradisional lainnya telah berkembang seiring berjalannya waktu, solusi-solusi tersebut masih terbatas pada mendeteksi ancaman titik akhir yang diketahui, berbasis file, atau berbasis tanda tangan. Hal ini kurang efektif, misalnya, dalam menghentikan serangan rekayasa sosial, seperti pesan phishing yang memikat korban untuk membocorkan data sensitif atau mengunjungi situs web palsu yang berisi kode berbahaya. (Phishing adalah metode pengiriman ransomware yang paling umum.) Dan mereka tidak berdaya melawan makin banyaknya serangan siber 'tanpa file' yang beroperasi secara eksklusif di memori komputer untuk menghindari pemindaian file atau tanda tangan sama sekali.

Yang paling penting, alat keamanan titik akhir tradisional tidak dapat mendeteksi atau menetralisir ancaman tingkat lanjut yang menyelinap melewatinya. Hal ini memungkinkan ancaman tersebut untuk mengintai dan menjelajahi jaringan selama berbulan-bulan, mengumpulkan data dan mengidentifikasi kerentanan sebagai persiapan untuk meluncurkan serangan ransomware , eksploitasi zero-day, atau serangan siber skala besar lainnya.

EDR melanjutkan solusi keamanan titik akhir tradisional ini. Analisis deteksi ancaman dan kemampuan respons otomatisnya dapat—seringkali tanpa campur tangan manusia—mengidentifikasi dan menahan potensi ancaman yang menembus perimeter jaringan sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan serius. EDR juga menyediakan alat yang dapat digunakan tim keamanan untuk menemukan, menyelidiki, dan, mencegah ancaman yang dicurigai dan muncul secara mandiri.