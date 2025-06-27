Apa itu struktur identitas?

Struktur identitas memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan sistem identitas yang berbeda-beda dari berbagai aplikasi, aset, dan layanan. Organisasi dapat menerapkan kebijakan akses yang seragam, memantau aktivitas pengguna, mengatasi kerentanan, dan menerapkan kontrol keamanan yang konsisten di seluruh sistem.

Sistem manajemen identitas dan akses adalah alat keamanan identitas yang penting. Mereka membantu melindungi identitas digital, mencegah aktivitas yang tidak sah, dan memastikan bahwa orang yang berwenang dapat mengakses sumber daya yang tepat dengan alasan yang tepat.

Namun, sebagian besar organisasi mendapati diri mereka mengelola beberapa solusi IAM yang terhubung ke beberapa direktori pengguna. Setidaknya, sebagian besar organisasi menggunakan satu solusi IAM untuk pengguna internal dan solusi Manajemen Identitas dan Akses (CIAM) terpisah untuk pelanggan dan pengguna eksternal lainnya.

Namun, banyak organisasi berurusan dengan lebih dari hanya dua sistem identitas. Setiap aplikasi lama, penyedia cloud, dan sistem on premises mungkin memiliki solusi IAM dan layanan direktori sendiri.

Silo identitas ini memberikan pengalaman pengguna yang tidak konsisten, karena setiap sistem mungkin memerlukan kredensial, tingkat izin, dan langkah-langkah keamanan yang terpisah.

Selain itu, sistem identitas yang terputus menimbulkan risiko keamanan yang signifikan. Identitas pengguna menjadi target utama serangan siber. X-Force Threat Intelligence Index melaporkan bahwa pencurian kredensial merupakan dampak paling umum yang dihadapi oleh korban pelanggaran.

Tanpa pendekatan terpusat, menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, seperti autentikasi tanpa kata sandi menggunakan FIDO passkeys, autentikasi berbasis risiko (RBA), dan pengelolaan ancaman identitas secara real-time, dapat menjadi tantangan. Beberapa sistem IAM bahkan mungkin tidak mendukung beberapa langkah ini.

Solusi struktur identitas menawarkan lapisan terpadu untuk mengelola dan mengamankan identitas digital di seluruh aplikasi, aset, dan penyedia cloud. Solusi ini memberi organisasi visibilitas yang lebih besar ke dalam akun dan aktivitas pengguna, dan kontrol yang lebih konsisten atas kebijakan dan proses yang melindungi pengguna di setiap sistem, aplikasi, dan platform.