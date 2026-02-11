Tidak ada area yang tidak terlihat, tidak ada pelanggaran, hanya perlindungan identitas tanpa kompromi.
Anda memerlukan pendekatan terpadu yang siap‑hybrid yang mengamankan identitas manusia dan mesin tanpa memperlambat pengguna.
Solusi Manajemen Identitas dan Akses yang komprehensif, baik yang diterapkan di on premises atau di lingkungan hybrid, membantu Anda mendapatkan visibilitas dan kendali atas setiap identitas. Solusi ini menegakkan kebijakan akses secara real-time, mengotomatiskan tata kelola, dan memperkuat kepatuhan, mengurangi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan dan Pengalaman pengguna.
Dapatkan satu tampilan dari setiap identitas untuk menutup area-area yang tidak terligat, menyederhanakan kepatuhan, dan beri tim Anda kepercayaan diri tentang siapa yang memiliki akses ke apa.
Perluas kontrol ke API, bot, akun layanan, dan NHI lainnya sehingga Anda dapat mengurangi risiko tersembunyi dan mengamankan identitas di seluruh lingkungan hybrid.
Seimbangkan perlindungan yang kuat dengan pengalaman tanpa gesekan dengan mengaktifkan autentikasi sadar konteks yang membuat pengguna tetap aman tanpa memperlambatnya.
Hilangkan penyediaan manual dan akun yang tidak berfungsi dengan mengotomatiskan alur kerja identitas, memotong biaya, dan mengurangi risiko di seluruh organisasi Anda.
Integrasikan identitas di seluruh sistem cloud dan on‑prem tanpa‑penguncian, skala lebih aman sambil memodernisasi aplikasi dan infrastruktur lama.
Deteksi anomali dan serangan kredensial secara real time sehingga tim Anda dapat merespons dengan cepat dan melindungi aset sensitif sebelum terjadi pelanggaran.
Solusi perangkat lunak AM bekerja sama untuk menyediakan struktur identitas terpadu untuk kebutuhan perlindungan Anda. Kelola dan amankan identitas manusia dan NHI lebih cepat, dengan integrasi mudah ke semua sistem Anda yang ada.
Sederhanakan alat IAM bersama dengan alur kerja kepatuhan dengan menggunakan solusi yang menjaga privasi pengguna dan meningkatkan rasio konversi pelanggan. IBM® Verify memberi organisasi Anda dukungan dalam keamanan yang Anda butuhkan untuk akses ke semua identitas terverifikasi, pemantauan ITDR dan ISPM yang diinfuskan AI, dan banyak lagi
Dapatkan alat untuk membangun, menerapkan, dan mengelola kebutuhan infrastruktur sekaligus menawarkan otomatisasi siklus hidup tanpa batas. HashiCorp Vault mengenkripsi data sensitif dan membatasi akses berdasarkan identitas. Hasilnya, organisasi Anda secara otomatis mengautentikasi dan mengotorisasi rahasia, sertifikat, kunci, dan lainnya.
Pengalaman layanan IAM berbasis AI yang dirancang untuk mendefinisikan ulang alur kerja akses bagi perusahaan dengan menawarkan agen cerdas dan proaktif.
Ingin solusi IAM yang menangani hampir semua identitas, ekosistem, vendor, dan integrasi sistem dengan sedikit atau tanpa perubahan pada sistem Anda? Terhubung dengan kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana IIBM® Verify dengan HashiCorp Vault dapat mengatasi kebutuhan ini.