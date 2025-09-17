Manfaatkan cloud dengan tepat dengan otomatisasi siklus terpadu, infrastruktur hybrid aman yang dibangun untuk skalabilitas, ketahanan, dan AI.
Lingkungan hybrid saat ini mencakup cloud, pusat data, dan edge, yang menghadirkan kompleksitas baru. HashiCorp membantu perusahaan menyederhanakannya dengan manajemen siklus hidup infrastruktur (ILM) terpadu dan manajemen siklus hidup keamanan (SLM).
Bergerak lebih cepat dan lebih cerdas. Percepat pengiriman dengan otomatisasi standar yang menghilangkan hambatan, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung alur kerja yang aman di lingkungan hybrid dan multicloud.
Jangan biarkan risiko menganggu kenyamanan Anda. Lindungi data penting, terapkan akses minimum yang diperlukan, dan penuhi standar kepatuhan dengan satu pendekatan terpadu untuk mengamankan infrastruktur hybrid dalam skala besar.
Dapatkan hasil maksimal dari investasi cloud Anda. Bangun platform cloud yang dioptimalkan yang memaksimalkan ROI, mengurangi pemborosan cloud, dan menutup kesenjangan keterampilan.
94% perusahaan mengeluarkan biaya berlebihan untuk cloud1, tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Sederhanakan pengiriman aplikasi dengan menstandardisasi cara Anda mengelola infrastruktur dan membuat alur kerja bersama. Sentralisasi ini membantu organisasi memasuki pasar lebih cepat, mengurangi risiko keamanan, dan mengoptimalkan biaya cloud.
Membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan siklus hidup infrastruktur dengan kolaborasi yang konsisten, pemanfaatan ulang, dan otomatisasi lingkungan.
Menyediakan infrastruktur standar dengan aturan kebijakan yang memastikan kebutuhan keamanan dan organisasi tetap terpenuhi.
Membangun sistem terpusat untuk mencatat dan mengelola seluruh siklus hidup sumber daya infrastruktur, mulai dari memantau kinerjanya hingga menghentikan yang tidak terpakai atau jarang digunakan.
Semakin besar skalabilitas cloud Anda, semakin besar pula permukaan serangan Anda berkembang. Dibangun di atas fondasi zero trust, HashiCorp memungkinkan keamanan berbasis identitas di seluruh aset digital Anda dan membantu perusahaan:
Ketahui dengan jelas siapa yang punya akses, di mana data sensitif disimpan, dan di mana konfigurasi yang salah mungkin tersembunyi. Visibilitas itu membantu Anda mengidentifikasi kesenjangan, mendeteksi risiko sejak dini, dan memperbaikinya sebelum menjadi masalah.
Terapkan aturan yang tepat untuk menjaga keamanan infrastruktur Anda. Dengan akses berbasis identitas, manajemen rahasia, dan penegakan kebijakan otomatis, Anda dapat menjaga sistem dan data tetap aman tanpa memperlambat tim.
Tetap terdepan dalam persyaratan kepatuhan dengan terus memantau akses, mengaudit aktivitas, dan menegakkan kebijakan di semua lingkungan. Ini memberi tim visibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk memenuhi standar peraturan tidak peduli seberapa cepat lingkungan Anda tumbuh atau berubah.
Jelajahi bagaimana HashiCorp dan Red Hat® membangun integrasi yang lebih erat di seluruh Terraform, Vault, Red Hat Ansible®, dan Red Hat OpenShift® untuk menyederhanakan manajemen siklus hidup infrastruktur dan keamanan.
Siap ambil langkah selanjutnya? Mulai dalam hitungan menit di HashiCorp Cloud Platform.