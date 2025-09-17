HashiCorp, sebuah perusahaan IBM

Manfaatkan cloud dengan tepat dengan otomatisasi siklus terpadu, infrastruktur hybrid aman yang dibangun untuk skalabilitas, ketahanan, dan AI.

Padukan kesiapan operasi hybrid dan AI

Lingkungan hybrid saat ini mencakup cloud, pusat data, dan edge, yang menghadirkan kompleksitas baru. HashiCorp membantu perusahaan menyederhanakannya dengan manajemen siklus hidup infrastruktur (ILM) terpadu dan manajemen siklus hidup keamanan (SLM).
Hal ini membantu perusahaan memaksimalkan laba atas investasi cloud mereka dengan: Mempercepat pengiriman dan inovasi

Bergerak lebih cepat dan lebih cerdas. Percepat pengiriman dengan otomatisasi standar yang menghilangkan hambatan, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung alur kerja yang aman di lingkungan hybrid dan multicloud.

 Memperkuat keamanan dan kepatuhan

Jangan biarkan risiko menganggu kenyamanan Anda. Lindungi data penting, terapkan akses minimum yang diperlukan, dan penuhi standar kepatuhan dengan satu pendekatan terpadu untuk mengamankan infrastruktur hybrid dalam skala besar.

 Mengoptimalkan operasi cloud dan ROI

Dapatkan hasil maksimal dari investasi cloud Anda. Bangun platform cloud yang dioptimalkan yang memaksimalkan ROI, mengurangi pemborosan cloud, dan menutup kesenjangan keterampilan.

KINI TERSEDIA: Radar Vault HCP

HCP Vault Radar kini tersedia untuk akses umum, memberikan organisasi lebih banyak visibilitas dan kontrol atas aset hybrid mereka dengan menemukan dan memperbaiki rahasia yang tidak terkelola.

Manajemen siklus hidup infrastruktur

94% perusahaan mengeluarkan biaya berlebihan untuk cloud1, tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Sederhanakan pengiriman aplikasi dengan menstandardisasi cara Anda mengelola infrastruktur dan membuat alur kerja bersama. Sentralisasi ini membantu organisasi memasuki pasar lebih cepat, mengurangi risiko keamanan, dan mengoptimalkan biaya cloud.

Manfaat
Pembentukan

Membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan siklus hidup infrastruktur dengan kolaborasi yang konsisten, pemanfaatan ulang, dan otomatisasi lingkungan.
Menyebarkan

Menyediakan infrastruktur standar dengan aturan kebijakan yang memastikan kebutuhan keamanan dan organisasi tetap terpenuhi.
Mengelola

Membangun sistem terpusat untuk mencatat dan mengelola seluruh siklus hidup sumber daya infrastruktur, mulai dari memantau kinerjanya hingga menghentikan yang tidak terpakai atau jarang digunakan. 
Bagian ruang kerja di dasbor platform HashiCorp
Infrastruktur sebagai kode untuk otomatisasi di seluruh lingkungan

Terraform memungkinkan Anda mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur melalui pendekatan platform yang sistematis. Infrastruktur dan kebijakan dikodekan, dibagikan, diberi versi, dan dijalankan dalam alur kerja yang terstandarisasi dan konsisten di seluruh infrastruktur, dari layanan cloud hingga pusat data lokal.

HashiCorp Packer di dasbor platform HashiCorp
Standarisasi alur kerja gambar di seluruh penyedia cloud

Dengan HashiCorp Packer, organisasi dapat menggunakan satu alur kerja untuk membangun citra di cloud maupun pusat data pribadi, lalu mengelolanya terus-menerus sepanjang siklus penggunaannya.

Bagian pekerjaan di dasbor platform HashiCorp
Penjadwalan aplikasi modern untuk semua jenis perangkat lunak

Kelola kontainer, file biner, dan VM secara efisien di lingkungan cloud, lokal, dan lintas edge.

Bagian aplikasi di dasbor platform HashiCorp
Jadikan infrastruktur mudah diakses dalam skala besar

Waypoint membantu tim platform menetapkan pola dan alur kerja standar, sehingga pengembang dapat mengelola aplikasi mereka sendiri dalam skala besar.

Manajemen siklus hidup keamanan

Semakin besar skalabilitas cloud Anda, semakin besar pula permukaan serangan Anda berkembang. Dibangun di atas fondasi zero trust, HashiCorp memungkinkan keamanan berbasis identitas di seluruh aset digital Anda dan membantu perusahaan:

  • Melindungi rahasia, sertifikat, dan kredensial lainnya secara terus-menerus
  • Memeriksa aset digital mereka untuk kredensial yang tidak aman
  • Menghubungkan mesin, layanan, dan tim yang berwenang 
Manfaat
Inspeksi

Ketahui dengan jelas siapa yang punya akses, di mana data sensitif disimpan, dan di mana konfigurasi yang salah mungkin tersembunyi. Visibilitas itu membantu Anda mengidentifikasi kesenjangan, mendeteksi risiko sejak dini, dan memperbaikinya sebelum menjadi masalah. 
Protect

Terapkan aturan yang tepat untuk menjaga keamanan infrastruktur Anda. Dengan akses berbasis identitas, manajemen rahasia, dan penegakan kebijakan otomatis, Anda dapat menjaga sistem dan data tetap aman tanpa memperlambat tim.
Mengatur

Tetap terdepan dalam persyaratan kepatuhan dengan terus memantau akses, mengaudit aktivitas, dan menegakkan kebijakan di semua lingkungan. Ini memberi tim visibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk memenuhi standar peraturan tidak peduli seberapa cepat lingkungan Anda tumbuh atau berubah.
Hashicorp Vault di dasbor platform HashiCorp
Amankan identitas aplikasi dan lindungi data sensitif dengan Vault

Vault menyediakan manajemen identitas mesin dengan mengenkripsi data sensitif dan menjaga akses berdasarkan identitas. Dengan Vault, Anda dapat secara terpusat menentukan identitas tepercaya, menegakkan kebijakan, dan mengamankan rahasia, sertifikat, kunci, dan data.

Hashicorp Boundary di dasbor platform HashiCorp
Standardisasi akses jarak jauh yang aman

Boundary dirancang untuk cloud dengan manajemen akses istimewa yang modern. Menggunakan kontrol berbasis identitas, Boundary membantu mengamankan akses pengguna di berbagai lingkungan yang dinamis.

Hashicorp Consul di dasbor platform HashiCorp
Jaringan layanan untuk menemukan dan menghubungkan layanan Anda dengan aman

Consul menghadirkan jaringan layanan berbasis identitas untuk mempermudah penemuan layanan, menjaga komunikasi tetap aman, dan mengotomatiskan jaringan di berbagai cloud dan lingkungan waktu proses.

Gambar Vault Radar dengan risiko repositori teratas
Temukan dan perbaiki rahasia yang tidak terkelola

HCP Vault Radar membantu tim DevOps dan keamanan mendeteksi serta memprioritaskan rahasia yang bocor atau tidak terkelola, seperti kata sandi yang dikodekan, kunci API, dan token, di seluruh alat dan repositori populer, sehingga mengurangi risiko terungkapnya rahasia.

HashiCorp + Red Hat: Bekerja bersama untuk infrastruktur dan keamanan Otomatisasi

Jelajahi bagaimana HashiCorp dan Red Hat® membangun integrasi yang lebih erat di seluruh Terraform, Vault, Red Hat Ansible®, dan Red Hat OpenShift® untuk menyederhanakan manajemen siklus hidup infrastruktur dan keamanan.

 Pelajari lebih lanjut

Ambil langkah selanjutnya

Siap ambil langkah selanjutnya? Mulai dalam hitungan menit di HashiCorp Cloud Platform.

