Apa yang dimaksud dengan bawa perangkat Anda sendiri (BYOD)?

Biasanya dibuat oleh chief information officer (CIO) dan pengambil keputusan TI tingkat tinggi lainnya, kebijakan BYOD menentukan ketentuan penggunaan perangkat milik karyawan di tempat kerja dan kebijakan keamanan yang harus dipatuhi oleh pengguna akhir saat menggunakannya.

Meskipun spesifikasi kebijakan BYOD akan bervariasi tergantung pada tujuan strategi BYOD organisasi, sebagian besar kebijakan perangkat menentukan beberapa variasi berikut ini:

Penggunaan yang dapat diterima: Kebijakan BYOD biasanya menguraikan bagaimana dan kapan karyawan dapat menggunakan perangkat pribadi untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagai contoh, panduan penggunaan yang dapat diterima dapat mencakup informasi mengenai cara terhubung dengan aman ke sumber daya perusahaan melalui jaringan pribadi virtual (VPN) dan daftar aplikasi terkait pekerjaan yang disetujui.

Kebijakan penggunaan yang dapat diterima sering kali menetapkan bagaimana data sensitif perusahaan harus ditangani, disimpan, dan dikirim menggunakan perangkat milik karyawan. Jika berlaku, kebijakan BYOD juga dapat mencakup kebijakan keamanan dan penyimpanan data yang sesuai dengan peraturan seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), Sarbanes-Oxley Act, dan General Data Protection Regulation (GDPR).

Perangkat yang diizinkan: Kebijakan BYOD dapat menguraikan jenis perangkat pribadi yang dapat digunakan oleh karyawan untuk tujuan kerja dan spesifikasi perangkat yang relevan, seperti versi sistem operasi minimum.

Langkah-langkah keamanan: Kebijakan BYOD biasanya menetapkan standar keamanan untuk perangkat karyawan. Ini dapat mencakup persyaratan kata sandi minimum dan kebijakan autentikasi dua faktor, protokol untuk mencadangkan informasi sensitif, dan prosedur yang harus diikuti jika perangkat hilang atau dicuri. Langkah-langkah keamanan juga dapat menetapkan perangkat lunak keamanan yang harus dipasang oleh karyawan pada perangkat mereka, seperti alat manajemen perangkat seluler (MDM) atau manajemen aplikasi seluler (MAM). Solusi keamanan BYOD ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Privasi dan izin: Kebijakan BYOD biasanya menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh departemen TI untuk menghormati privasi karyawan di perangkat mereka, termasuk bagaimana organisasi akan menjaga pemisahan antara data pribadi karyawan dan data perusahaan. Kebijakan ini juga dapat merinci izin khusus yang dibutuhkan departemen TI pada perangkat karyawan, termasuk perangkat lunak tertentu yang mungkin perlu diinstal dan aplikasi yang mungkin perlu dikontrol.

Penggantian biaya: Jika perusahaan mengganti biaya karyawan yang menggunakan perangkat pribadi mereka, seperti dengan memberikan uang saku untuk pembelian perangkat atau mensubsidi paket internet atau data seluler, suatu kebijakan BYOD akan menguraikan cara penggantian biaya dan jumlah yang dapat diterima karyawan.

Dukungan TI: Kebijakan BYOD dapat menentukan sejauh mana departemen TI perusahaan akan (atau tidak akan) tersedia untuk membantu karyawan memecahkan masalah perangkat pribadi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.

Berhenti bekerja: Akhirnya, kebijakan BYOD biasanya menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti jika seorang karyawan meninggalkan perusahaan atau membatalkan pendaftaran perangkat mereka dari program BYOD. Prosedur keluar ini sering kali mencakup rencana untuk menghapus data perusahaan yang sensitif dari perangkat, mencabut akses perangkat ke sumber daya jaringan, dan menonaktifkan akun pengguna atau perangkat.