Apa yang dimaksud dengan bawa perangkat Anda sendiri (BYOD)?

Jelajahi solusi BYOD IBM Mendaftarlah untuk mendapatkan pembaruan topik keamanan
Ilustrasi dengan kolase piktogram awan, ponsel, sidik jari, tanda centang
Apa yang dimaksud dengan BYOD?

BYOD, atau bawa perangkat Anda sendiri, mengacu pada kebijakan TI perusahaan yang menentukan kapan dan bagaimana karyawan, kontraktor, dan pengguna akhir resmi lainnya dapat menggunakan laptop, ponsel cerdas, dan perangkat pribadi lainnya di jaringan perusahaan untuk mengakses data perusahaan dan melakukan tugas pekerjaan mereka.

BYOD muncul dengan debut smartphone iOS dan Android pada akhir tahun 2000-an, karena semakin banyak pekerja yang lebih memilih perangkat ini daripada ponsel standar yang dikeluarkan perusahaan pada masa itu. Meningkatnya pekerjaan jarak jauh dan pengaturan kerja hybrid serta terbukanya jaringan perusahaan untuk vendor dan kontraktor mempercepat kebutuhan akan kebijakan BYOD untuk berkembang di luar smartphone. Baru-baru ini, pandemi COVID 19 yang diikuti dengan kekurangan chip serta gangguan rantai pasokan memaksa banyak organisasi untuk menerapkan kebijakan BYOD agar karyawan baru dapat bekerja sambil menunggu perangkat yang dikeluarkan perusahaan.
Kebijakan BYOD

Biasanya dibuat oleh chief information officer (CIO) dan pengambil keputusan TI tingkat tinggi lainnya, kebijakan BYOD menentukan ketentuan penggunaan perangkat milik karyawan di tempat kerja dan kebijakan keamanan yang harus dipatuhi oleh pengguna akhir saat menggunakannya.

Meskipun spesifikasi kebijakan BYOD akan bervariasi tergantung pada tujuan strategi BYOD organisasi, sebagian besar kebijakan perangkat menentukan beberapa variasi berikut ini:

Penggunaan yang dapat diterima: Kebijakan BYOD biasanya menguraikan bagaimana dan kapan karyawan dapat menggunakan perangkat pribadi untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagai contoh, panduan penggunaan yang dapat diterima dapat mencakup informasi mengenai cara terhubung dengan aman ke sumber daya perusahaan melalui jaringan pribadi virtual (VPN) dan daftar aplikasi terkait pekerjaan yang disetujui.

Kebijakan penggunaan yang dapat diterima sering kali menetapkan bagaimana data sensitif perusahaan harus ditangani, disimpan, dan dikirim menggunakan perangkat milik karyawan. Jika berlaku, kebijakan BYOD juga dapat mencakup kebijakan keamanan dan penyimpanan data yang sesuai dengan peraturan seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), Sarbanes-Oxley Act, dan General Data Protection Regulation (GDPR).

Perangkat yang diizinkan: Kebijakan BYOD dapat menguraikan jenis perangkat pribadi yang dapat digunakan oleh karyawan untuk tujuan kerja dan spesifikasi perangkat yang relevan, seperti versi sistem operasi minimum.

Langkah-langkah keamanan: Kebijakan BYOD biasanya menetapkan standar keamanan untuk perangkat karyawan. Ini dapat mencakup persyaratan kata sandi minimum dan kebijakan autentikasi dua faktor, protokol untuk mencadangkan informasi sensitif, dan prosedur yang harus diikuti jika perangkat hilang atau dicuri. Langkah-langkah keamanan juga dapat menetapkan perangkat lunak keamanan yang harus dipasang oleh karyawan pada perangkat mereka, seperti alat manajemen perangkat seluler (MDM) atau manajemen aplikasi seluler (MAM). Solusi keamanan BYOD ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Privasi dan izin: Kebijakan BYOD biasanya menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh departemen TI untuk menghormati privasi karyawan di perangkat mereka, termasuk bagaimana organisasi akan menjaga pemisahan antara data pribadi karyawan dan data perusahaan. Kebijakan ini juga dapat merinci izin khusus yang dibutuhkan departemen TI pada perangkat karyawan, termasuk perangkat lunak tertentu yang mungkin perlu diinstal dan aplikasi yang mungkin perlu dikontrol.

Penggantian biaya: Jika perusahaan mengganti biaya karyawan yang menggunakan perangkat pribadi mereka, seperti dengan memberikan uang saku untuk pembelian perangkat atau mensubsidi paket internet atau data seluler, suatu kebijakan BYOD akan menguraikan cara penggantian biaya dan jumlah yang dapat diterima karyawan.

Dukungan TI: Kebijakan BYOD dapat menentukan sejauh mana departemen TI perusahaan akan (atau tidak akan) tersedia untuk membantu karyawan memecahkan masalah perangkat pribadi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.

Berhenti bekerja: Akhirnya, kebijakan BYOD biasanya menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti jika seorang karyawan meninggalkan perusahaan atau membatalkan pendaftaran perangkat mereka dari program BYOD. Prosedur keluar ini sering kali mencakup rencana untuk menghapus data perusahaan yang sensitif dari perangkat, mencabut akses perangkat ke sumber daya jaringan, dan menonaktifkan akun pengguna atau perangkat. 
Solusi keamanan BYOD

Program BYOD menimbulkan masalah keamanan perangkat yang tidak sering ditemui oleh departemen TI, atau ditemui pada tingkat yang lebih rendah, dengan perangkat yang dikeluarkan perusahaan. Kerentanan perangkat keras atau sistem pada perangkat karyawan dapat memperluas permukaan serangan perusahaan, memberikan peretas cara-cara baru untuk menerobos jaringan perusahaan dan mengakses data sensitif. Karyawan mungkin terlibat dalam perilaku browsing, email, atau pengiriman pesan yang lebih berisiko di perangkat pribadi daripada yang mereka lakukan dengan perangkat yang dikeluarkan perusahaan. Malware yang menginfeksi komputer karyawan karena penggunaan pribadi dapat dengan mudah menyebar ke jaringan perusahaan.

Dengan perangkat yang dikeluarkan perusahaan, TI dapat menghindari masalah ini dan masalah serupa dengan secara langsung memantau dan mengelola pengaturan perangkat, konfigurasi, perangkat lunak aplikasi, dan izin. Namun tim keamanan TI tidak mungkin memiliki kontrol yang sama atas perangkat pribadi karyawan, dan karyawan kemungkinan akan mengeluh pada tingkat kontrol tersebut. Seiring waktu, perusahaan telah beralih ke berbagai teknologi lain untuk mengurangi risiko keamanan BYOD.

Desktop virtual

Desktop virtual, juga dikenal sebagai infrastruktur desktop virtual (VDI) atau desktop sebagai layanan (DaaS), adalah contoh komputasi desktop yang sepenuhnya disediakan yang berjalan pada mesin virtual yang dihosting di server jarak jauh. Karyawan mengakses desktop ini dan pada dasarnya menjalankannya dari jarak jauh dari perangkat pribadi mereka, biasanya melalui koneksi terenkripsi atau VPN.

Dengan desktop virtual, semuanya terjadi di ujung koneksi yang lain—tidak ada aplikasi yang diinstal pada perangkat pribadi dan tidak ada data perusahaan yang diproses atau disimpan di perangkat pribadi—yang secara efektif menghilangkan sebagian besar masalah keamanan yang terkait dengan perangkat pribadi. Tetapi desktop virtual bisa mahal untuk digunakan dan dikelola; karena mereka bergantung pada koneksi internet, tidak ada cara bagi karyawan untuk bekerja secara offline.

Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) berbasis cloud dapat memberikan manfaat keamanan serupa dengan biaya pengelolaan yang lebih sedikit, tetapi juga lebih sedikit kontrol atas perilaku pengguna akhir.

Solusi manajemen perangkat

Sebelum BYOD, organisasi mengelola perangkat seluler yang dikeluarkan perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen perangkat seluler (MDM). Alat MDM memberikan kontrol penuh kepada administrator atas perangkat. Mereka dapat menerapkan kebijakan log-on dan enkripsi data, menginstal aplikasi perusahaan, mendorong pembaruan aplikasi, melacak lokasi perangkat, dan mengunci atau menghapus perangkat jika perangkat tersebut hilang, dicuri, atau disusupi.

MDM merupakan solusi manajemen seluler yang dapat diterima hingga karyawan mulai menggunakan ponsel pintar mereka sendiri di tempat kerja dan dengan cepat memberikan tim TI tingkat kontrol atas perangkat, aplikasi, dan data pribadi mereka. Sejak saat itu, solusi manajemen perangkat baru telah muncul seiring dengan perubahan pengguna perangkat pribadi dan gaya kerja karyawan:

Manajemen aplikasi seluler (MAM): Daripada mengendalikan perangkat itu sendiri, MAM berfokus pada manajemen aplikasi, memberikan administrator TI kendali atas aplikasi dan data perusahaan saja. MAM sering kali mencapai hal ini melalui kontainerisasi, pembuatan kantong aman untuk data bisnis dan aplikasi pada perangkat pribadi. Kontainerisasi memberi TI kendali penuh atas aplikasi, data, dan fungsionalitas perangkat di dalam kontainer, namun tidak dapat menyentuh atau bahkan melihat data pribadi karyawan atau aktivitas perangkat di luar kontainer.

Manajemen mobilitas perusahaan (EMM): Seiring dengan berkembangnya partisipasi BYOD dan meluasnya penggunaan ponsel pintar ke tablet, dan dari Blackberry OS dan Apple iOS ke Android, MAM berjuang untuk mengimbangi semua perangkat baru milik karyawan yang diperkenalkan ke jaringan perusahaan. Alat manajemen mobilitas perusahaan (EMM) segera muncul untuk memecahkan masalah ini. Alat EMM menggabungkan fungsionalitas MDM, MAM, serta manajemen identitas dan akses (IAM), yang memberikan departemen TI sebuah platform tunggal, tampilan satu panel untuk semua perangkat seluler pribadi dan milik perusahaan di seluruh jaringan.

Manajemen titik akhir terpadu (UEM). Satu kekurangan dari EMM adalah tidak dapat mengelola komputer Microsoft Windows, Apple MacOS dan Google Chromebook, yang menjadi masalah karena BYOD perlu diperluas untuk mengikutsertakan karyawan dan pihak ketiga yang bekerja dari jarak jauh menggunakan PC mereka sendiri. Platform UEM muncul untuk menutup celah ini, menyatukan manajemen perangkat seluler, laptop, dan desktop dalam satu platform. Dengan UEM, departemen TI dapat mengelola alat, kebijakan, dan alur kerja keamanan TI untuk semua jenis perangkat, yang menjalankan sistem operasi apa pun, dari mana pun perangkat tersebut terhubung.
Manfaat dan tantangan BYOD

Manfaat BYOD yang paling sering dikutip untuk organisasi adalah:

  • Penghematan biaya dan mengurangi beban administrasi TI: Perusahaan tidak lagi bertanggung jawab untuk membeli dan menyediakan perangkat untuk semua karyawan. Bagi perusahaan yang mampu menerapkan dan berhasil mengelola BYOD untuk sebagian besar atau seluruh karyawannya, penghematan ini bisa sangat besar.

  • Proses orientasi karyawan baru yang lebih cepat: Karyawan tidak perlu lagi menunggu perangkat yang dikeluarkan perusahaan untuk mulai mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini sangat relevan ketika terjadi kekurangan chip baru-baru ini dan gangguan rantai pasokan lainnya, yang dapat menghalangi perusahaan untuk menyediakan komputer kepada karyawan tepat waktu untuk mulai bekerja.

  • Meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan: Beberapa karyawan lebih suka bekerja dengan perangkat mereka sendiri, yang menurut mereka lebih familiar atau lebih mumpuni daripada peralatan yang disediakan perusahaan.

Ini dan manfaat BYOD lainnya dapat diimbangi oleh tantangan dan pengorbanan bagi karyawan dan pengusaha:

  • Masalah privasi karyawan: Karyawan mungkin khawatir dengan visibilitas data pribadi dan aktivitas mereka. Mereka mungkin juga merasa tidak nyaman menginstal perangkat lunak yang diwajibkan oleh TI pada perangkat pribadi mereka.

  • Jumlah kandidat yang terbatas, masalah inklusi: Jika BYOD diwajibkan, orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki perangkat pribadi yang memadai mungkin akan tersingkir dari pertimbangan. Selain itu, beberapa orang mungkin memilih untuk tidak bekerja di organisasi yang mengharuskan mereka menggunakan komputer pribadi, baik perusahaan memberikan penggantian atau tidak.

  • Risiko keamanan yang masih ada: Bahkan dengan adanya solusi keamanan BYOD dan manajemen perangkat, karyawan mungkin tidak selalu mematuhi praktik terbaik keamanan siber, seperti kebersihan kata sandi yang baik dan keamanan perangkat fisik pada perangkat pribadi mereka, sehingga membuka pintu bagi peretas, malware, dan pelanggaran data.

  • Masalah kepatuhan terhadap peraturan: Perusahaan di bidang kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan industri dengan regulasi tinggi lainnya mungkin tidak dapat menerapkan BYOD untuk sebagian atau semua karyawan karena peraturan yang ketat dan hukuman yang mahal terkait penanganan informasi sensitif.
Perangkat yang didukung
Piktogram berisi logo android, windows, dan apple

Pelajari cara mengelola beberapa platform dengan manajemen titik akhir terpadu yang didorong oleh AI.

 Coba penilaian paket MaaS360 Baca dokumentasinya
Solusi terkait
Solusi bawa perangkat Anda sendiri (BYOD)

Memberikan keamanan BYOD yang meningkatkan produktivitas seluler, mengurangi biaya, dan melindungi privasi karyawan.

 Memulai dengan BYOD
IBM Security MaaS360

Mengelola dan mengamankan tenaga kerja seluler Anda dengan manajemen titik akhir terpadu (UEM) berbasis AI.

 Jelajahi MaaS360
Manajemen endpoint terpadu (UEM)

Ambil pendekatan AI cloud terbuka untuk mengamankan dan mengelola perangkat apa pun dengan solusi manajemen titik akhir terpadu.

 Jelajahi solusi UEM
Sumber daya Apa itu manajemen titik akhir terpadu (UEM)?
UEM memungkinkan tim TI dan keamanan untuk memantau, mengelola, dan mengamankan semua perangkat pengguna akhir di jaringan secara konsisten, dengan menggunakan satu alat.
Apa itu manajemen identitas dan akses (IAM)?
IAM memungkinkan administrator TI untuk menetapkan satu identitas digital ke setiap entitas, mengautentikasi mereka saat mereka masuk, mengizinkan mereka untuk mengakses sumber daya tertentu, dan memantau serta mengelola identitas tersebut sepanjang siklus hidup mereka.
Apa itu keamanan seluler?
Keamanan seluler melindungi perangkat seluler dan perangkat keras komunikasi dari kehilangan data dan aset.
MDM vs. MAM: 5 perbedaan teratas
Pelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara manajemen perangkat seluler dan manajemen aplikasi seluler untuk memastikan perangkat seluler, pengguna, dan data Anda tetap terlindungi.
Perlindungan titik akhir tingkat lanjut versus penambalan aplikasi berbasis risiko versus manajemen laptop
Pelajari tentang persamaan dan perbedaan antara perlindungan titik akhir tingkat lanjut, manajemen laptop, dan penambalan aplikasi berbasis risiko.
Credico mencapai kepatuhan kebijakan tablet 100%
Dengan MaaS360, Credico mampu meningkatkan kemampuan penegakan kepatuhan dan pelaporannya—serta fitur portal layanan mandiri—untuk mencapai kepatuhan kebijakan secara keseluruhan, identifikasi, dan remediasi risiko keamanan yang cepat, serta pengurangan biaya yang dramatis.
Ambil langkah selanjutnya

Karena model kerja yang fleksibel telah menjadi norma baru, karyawan harus tetap produktif saat bekerja dari mana saja, di perangkat apa pun, dengan cara yang terlindungi. Dari manajemen titik akhir hingga keamanan native, IBM Security MaaS360 menyediakan solusi UEM menyeluruh. 

 Jelajahi MaaS360 Pesan demo langsung