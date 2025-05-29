Apa itu kelelahan peringatan?

Kelelahan peringatan adalah keadaan kelelahan mental dan operasional yang disebabkan oleh sejumlah besar peringatan. Banyak di antaranya memiliki prioritas rendah, positif palsu atau tidak dapat ditindaklanjuti.



Kelelahan peringatan adalah masalah yang berkembang di sektor-sektor seperti layanan kesehatan, keamanan siber, dan keuangan, meskipun hal ini juga berlaku pada organisasi mana pun yang bergantung pada pengawasan konstan dan real-time. Biasanya, hal itu terjadi selama jam kerja yang panjang dan situasi yang penuh tekanan. Pemberitahuan sering kali dibuat oleh sistem pemantauan, alat keamanan, dan platform pendukung keputusan klinis.

Kelelahan peringatan bukan hanya tantangan organisasi; itu adalah tantangan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa overstimulasi kronis (seperti peringatan konstan) dapat mendorong otak ke keadaan reaktif, sehingga lebih sulit untuk memproses informasi secara serius.

Ketika para profesional, seperti praktisi keamanan siber atau tenaga medis, terpapar sinyal yang berulang dan tidak mendesak, mereka mulai mengabaikannya.1 Desensitisasi kognitif itu bisa berakibat fatal di unit perawatan intensif (ICU) dan bencana di pusat operasi keamanan (SOC).

Jika masalah prioritas tinggi atau penting tidak terdeteksi, hal ini dapat menyebabkan tanggapan yang terlambat dan merusak kepercayaan terhadap sistem manajemen peringatan dan sistem keamanan. Baik itu data telemetri dari monitor pasien atau intelijen ancaman dari firewall, terlalu banyak kebisingan ujungnya akan menyebabkan keheningan, dengan hasil yang berpotensi menjadi bencana.