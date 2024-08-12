Apa itu keamanan siber?

Terlepas dari volume insiden keamanan siber yang terus meningkat di seluruh dunia dan wawasan yang diperoleh dari penyelesaian insiden ini, beberapa kesalahpahaman tetap ada. Beberapa yang paling berbahaya meliputi:

Kata sandi yang kuat adalah perlindungan yang memadai





Kata sandi yang kuat memang memberikan perbedaan; sebagai contoh, kata sandi dengan 12 karakter membutuhkan waktu 62 triliun kali lebih lama untuk dipecahkan daripada kata sandi dengan 6 karakter. Namun, kata sandi relatif mudah diperoleh dengan cara lain, seperti melalui rekayasa sosial, malware keylogging, membelinya di dark web, atau membayar orang dalam yang tidak puas untuk mencurinya.

Sebagian besar risiko keamanan siber sudah diketahui umum



Faktanya, lingkungan ancaman siber terus berubah. Ribuan kerentanan baru dilaporkan di aplikasi dan perangkat lama dan baru setiap tahun. Peluang terjadinya kesalahan manusia—khususnya oleh karyawan atau kontraktor yang lalai yang secara tidak sengaja menyebabkan pelanggaran data—terus meningkat.

Semua vektor serangan siber sudah diatasi



Penjahat siber selalu menemukan vektor serangan baru. Munculnya teknologi AI, teknologi operasional (OT), perangkat Internet of Things (IoT), dan lingkungan cloud, semuanya memberikan peluang baru bagi para peretas untuk menimbulkan masalah.

Industri saya aman



Setiap industri memiliki risiko keamanan siber. Misalnya, serangan ransomware menargetkan lebih banyak sektor daripada sebelumnya, termasuk pemerintah daerah, lembaga nirlaba, dan penyedia layanan kesehatan. Serangan pada rantai pasokan, situs web ".gov" dan infrastruktur penting juga terus bertambah.

Penjahat siber tidak menyerang bisnis kecil



Ya, benar. Laporan Kesiapan Cyber Hiscox menemukan bahwa hampir setengah (41%) dari usaha kecil di AS mengalami serangan siber pada tahun lalu.7