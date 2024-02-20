Apa itu ancaman persisten tingkat lanjut?

Untuk mempersiapkan diri menghadapi pencurian data yang pertama kali terjadi, grup APT akan memindahkan informasi yang telah mereka kumpulkan dari waktu ke waktu ke lokasi yang terpusat dan aman di dalam jaringan. Mereka juga dapat mengenkripsi dan mengompres data untuk eksfiltrasi yang lebih mudah. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian personel keamanan dan mengalihkan sumber daya, mereka dapat melakukan peristiwa “white noise” seperti serangan Denial-of-service terdistribusi (DDoS). Pada titik ini, mereka dapat mentransfer data yang dicuri ke server eksternal tanpa terdeteksi.

