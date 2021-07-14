Apa itu enkripsi?

Enkripsi telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Contoh awal kriptografi dan teknik yang menyerupai enkripsi sudah ada sejak peradaban kuno seperti Mesir dan Mesopotamia. Enkripsi kemudian dipopulerkan pada masa perang dan upaya spionase dan terkenal dikaitkan dengan Mesin Enigma, perangkat enkripsi Perang Dunia II yang digunakan oleh Jerman untuk menyandikan pesan rahasia.

Saat ini, enkripsi sangat penting dalam menjaga data sensitif, terutama saat organisasi beralih ke cloud atau menggunakan lingkungan hybrid cloud. Pergeseran ini sering menyebabkan kompleksitas data, termasuk penyebaran data dan perluasan permukaan serangan.

Sebagai akibat dari kompleksitas data ini, pelanggaran data dapat menjadi lebih mahal dan lebih sering. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data, biaya rata-rata global untuk pelanggaran data pada tahun 2023 adalah 4,45 juta USD, meningkat 15% dalam tiga tahun.

Dengan enkripsi, organisasi dapat mencegah atau mengurangi keparahan pelanggaran data. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa peretas tidak dapat mengakses data mereka yang paling sensitif, termasuk nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan informasi identifikasi pribadi (PII) lainnya.

Organisasi, terutama yang bergerak di bidang layanan kesehatan dan keuangan, juga menggunakan enkripsi untuk memenuhi standar kepatuhan.

Misalnya, Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) mengamanatkan bahwa merchant mengenkripsi data kartu pembayaran pelanggan yang mereka tangani. Demikian pula, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menyoroti enkripsi sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi dari akses atau pengungkapan yang tidak sah.

Namun, bukan hanya organisasi yang menuntut enkripsi. Pengguna semakin mencari ketenangan pikiran yang dibawa enkripsi. Signal, aplikasi perpesanan yang menggunakan enkripsi end-to-end, melaporkan lonjakan dari 12 juta menjadi 40 juta pengguna pada tahun 2022 (tautan berada di luar ibm.com) di tengah kekhawatiran atas kebijakan privasi WhatsApp dan praktik berbagi data.

Dalam beberapa tahun terakhir, algoritma enkripsi modern sebagian besar telah menggantikan standar yang sudah ketinggalan zaman seperti Standar Enkripsi Data (DES).

Algoritma baru tidak hanya menutupi data tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keamanan informasi utama seperti integritas, autentikasi, dan nonpenolakan. Integritas memastikan bahwa pihak yang tidak berwenang tidak merusak data, otentikasi memverifikasi asal data, dan nonrepudiasi mencegah pengguna menyangkal aktivitas yang sah.

Tren enkripsi saat ini berfokus pada peningkatan algoritme dan protokol enkripsi untuk mengimbangi ancaman dan teknologi siber yang terus berkembang.

Enkripsi kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk membuat kunci kriptografi yang secara teoritis kebal terhadap serangan brute-force.

Enkripsi homomorfik memungkinkan organisasi untuk melakukan perhitungan pada data terenkripsi tanpa memerlukan dekripsi. Pendekatan ini berarti bahwa organisasi dapat menggunakan data sensitif untuk hal-hal seperti pelatihan dan analisis model AI tanpa mengorbankan kerahasiaan atau privasi individu.