Apa itu enkripsi?

Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa yang dapat dibaca menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca untuk menyembunyikan informasi sensitif dari pengguna yang tidak berwenang. Organisasi secara teratur menggunakan enkripsi dalam keamanan data untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan pelanggaran data.
Enkripsi bekerja dengan menggunakan algoritma enkripsi untuk mengacak data ke dalam format yang tidak dapat diuraikan. Hanya pihak yang berwenang dengan kunci rahasia yang tepat, yang dikenal sebagai kunci dekripsi, yang dapat menguraikan data.
Enkripsi dapat melindungi data saat diam, dalam transit dan saat sedang diproses, terlepas dari apakah data tersebut berada di sistem komputer lokal atau di cloud. Untuk alasan ini, enkripsi telah menjadi hal penting untuk upaya keamanan cloud dan strategi keamanan siber secara lebih luas.
Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data IBM 2023, organisasi yang menggunakan enkripsi dapat mengurangi dampak finansial dari pelanggaran data hingga lebih dari 220.000 USD.
Enkripsi juga semakin diperlukan untuk mematuhi persyaratan dan standar peraturan seperti PCI DSS dan GDPR.
Investasi dalam enkripsi tumbuh karena individu dan organisasi menghadapi ancaman dan serangan siber yang meningkat. Menurut perkiraan terbaru, pasar perangkat lunak enkripsi global akan mencapai 20,1 miliar USD pada tahun 2025 (tautan berada di luar ibm.com), dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 15,1 persen dari 2020 hingga 2025.
Selain itu, kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lingkungan enkripsi. Secara khusus, organisasi sedang mengeksplorasi bagaimana AI dapat membantu mengoptimalkan manajemen kunci dan meningkatkan algoritma enkripsi.
Enkripsi telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Contoh awal kriptografi dan teknik yang menyerupai enkripsi sudah ada sejak peradaban kuno seperti Mesir dan Mesopotamia. Enkripsi kemudian dipopulerkan pada masa perang dan upaya spionase dan terkenal dikaitkan dengan Mesin Enigma, perangkat enkripsi Perang Dunia II yang digunakan oleh Jerman untuk menyandikan pesan rahasia.
Saat ini, enkripsi sangat penting dalam menjaga data sensitif, terutama saat organisasi beralih ke cloud atau menggunakan lingkungan hybrid cloud. Pergeseran ini sering menyebabkan kompleksitas data, termasuk penyebaran data dan perluasan permukaan serangan.
Sebagai akibat dari kompleksitas data ini, pelanggaran data dapat menjadi lebih mahal dan lebih sering. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data, biaya rata-rata global untuk pelanggaran data pada tahun 2023 adalah 4,45 juta USD, meningkat 15% dalam tiga tahun.
Dengan enkripsi, organisasi dapat mencegah atau mengurangi keparahan pelanggaran data. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa peretas tidak dapat mengakses data mereka yang paling sensitif, termasuk nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan informasi identifikasi pribadi (PII) lainnya.
Organisasi, terutama yang bergerak di bidang layanan kesehatan dan keuangan, juga menggunakan enkripsi untuk memenuhi standar kepatuhan.
Misalnya, Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) mengamanatkan bahwa merchant mengenkripsi data kartu pembayaran pelanggan yang mereka tangani. Demikian pula, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menyoroti enkripsi sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi dari akses atau pengungkapan yang tidak sah.
Namun, bukan hanya organisasi yang menuntut enkripsi. Pengguna semakin mencari ketenangan pikiran yang dibawa enkripsi. Signal, aplikasi perpesanan yang menggunakan enkripsi end-to-end, melaporkan lonjakan dari 12 juta menjadi 40 juta pengguna pada tahun 2022 (tautan berada di luar ibm.com) di tengah kekhawatiran atas kebijakan privasi WhatsApp dan praktik berbagi data.
Dalam beberapa tahun terakhir, algoritma enkripsi modern sebagian besar telah menggantikan standar yang sudah ketinggalan zaman seperti Standar Enkripsi Data (DES).
Algoritma baru tidak hanya menutupi data tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keamanan informasi utama seperti integritas, autentikasi, dan nonpenolakan. Integritas memastikan bahwa pihak yang tidak berwenang tidak merusak data, otentikasi memverifikasi asal data, dan nonrepudiasi mencegah pengguna menyangkal aktivitas yang sah.
Tren enkripsi saat ini berfokus pada peningkatan algoritme dan protokol enkripsi untuk mengimbangi ancaman dan teknologi siber yang terus berkembang.
Enkripsi kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk membuat kunci kriptografi yang secara teoritis kebal terhadap serangan brute-force.
Enkripsi homomorfik memungkinkan organisasi untuk melakukan perhitungan pada data terenkripsi tanpa memerlukan dekripsi. Pendekatan ini berarti bahwa organisasi dapat menggunakan data sensitif untuk hal-hal seperti pelatihan dan analisis model AI tanpa mengorbankan kerahasiaan atau privasi individu.
Dua jenis utama enkripsi adalah:
Enkripsi simetris: Mengenkripsi dan mendekripsi data dengan menggunakan kunci simetris rahasia yang dibagikan oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
Enkripsi asimetris (juga dikenal sebagai enkripsi kunci publik dan kriptografi kunci publik): Mengenkripsi dan mendekripsi data dengan menggunakan dua kunci yang berbeda. Siapapun dapat menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi data, tetapi hanya pemegang kunci privat terkait yang dapat mendekripsi data tersebut.
Kedua metode memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Enkripsi simetris lebih cepat dan lebih efisien. Akan tetapi, hal ini juga membutuhkan manajemen kunci yang sangat teliti karena siapa pun yang mendapatkan kunci simetris dapat mendekripsi data.
Enkripsi asimetris, meskipun lebih lambat karena kerumitannya, menawarkan keamanan yang lebih kuat dengan menghilangkan kebutuhan untuk pertukaran kunci yang aman.
Salah satu solusi yang paling serbaguna dan terkenal untuk mengelola enkripsi asimetris adalah infrastruktur kunci publik (PKI). PKI menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk komunikasi dan autentikasi yang aman, memungkinkan pembuatan, distribusi, dan validasi pasangan kunci publik dan privat. PKI dapat membantu mengamankan berbagai aplikasi, termasuk email, tanda tangan digital, dan enkripsi SSL/TLS untuk penjelajahan web.
Organisasi umumnya memilih enkripsi simetris ketika kecepatan dan efisiensi menjadi sangat penting, seperti ketika mengenkripsi data dalam jumlah besar atau mengamankan komunikasi dalam sistem tertutup.
Ketika komunikasi yang aman antara pihak-pihak melalui saluran yang tidak aman sangat penting, seperti transaksi online, enkripsi email, dan tanda tangan digital, organisasi mungkin bersandar pada enkripsi asimetris.
Enkripsi dimulai dengan mengidentifikasi informasi sensitif yang membutuhkan perlindungan. Informasi ini dapat berupa pesan, file, foto, komunikasi, atau data lainnya. Data ini ada dalam format teks biasa, bentuk asli yang dapat dibaca yang perlu dilindungi.
Algoritma enkripsi mengubah teks biasa ini menjadi ciphertext dengan mengacak data menjadi urutan karakter yang tidak dapat dibaca. Proses ini memastikan bahwa hanya penerima yang dituju yang dapat membaca data asli.
Selanjutnya, kunci enkripsi dibuat. Kunci enkripsi seperti kode kompleks yang diperlukan untuk membuka kunci brankas. Tanpa kunci kriptografi yang benar, Anda tidak dapat mengakses data terenkripsi. Ukuran kunci yang lebih panjang memberikan keamanan yang lebih tinggi dengan membuat proses dekripsi secara eksponensial lebih kompleks.
Dalam enkripsi simetris (lihat “Jenis enkripsi data”), satu kunci bersama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Dalam enkripsi asimetris (lihat “Jenis enkripsi data”), dua kunci dibuat: kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi.
Bagi mereka yang tidak memiliki kunci dekripsi, pesan terenkripsi hampir tidak mungkin untuk diuraikan. Namun, pengguna yang memiliki kunci dekripsi dapat berhasil mendekripsi data, yang pada dasarnya membalikkan proses enkripsi dan mengubah ciphertext kembali menjadi teks biasa yang tidak terenkripsi dan dapat dibaca.
Dekripsi juga dapat melibatkan tahap otentikasi, di mana data yang didekripsi diverifikasi untuk memastikan integritas dan keasliannya. Langkah ini dapat mencakup verifikasi tanda tangan digital, fungsi hash (lihat bagian selanjutnya) atau bentuk autentikasi lainnya untuk mengonfirmasi bahwa data tidak dirusak selama transmisi.
Fungsi hash terkait erat dengan enkripsi, tetapi alat ini mengatasi masalah keamanan yang berbeda.
Fungsi hash adalah jenis algoritma kriptografi yang terutama digunakan untuk integritas data dan otentikasi. Mereka bekerja dengan mengambil input (atau pesan) dan menghasilkan string karakter dengan ukuran tetap, yang dikenal sebagai nilai hash atau kode hash.
Fitur yang menentukan adalah sifat deterministik mereka. Dengan input yang sama, fungsi hash akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Proses ini membuat mereka penting untuk memverifikasi integritas data. Pengguna dapat membandingkan nilai hash sebelum dan sesudah transmisi atau penyimpanan. Jika nilai hash cocok, tidak ada yang mengubah data.
Meskipun enkripsi adalah proses yang dapat dibalik, fungsi hash tidak dapat dibalik. Secara komputasi tidak mungkin untuk mendapatkan data input asli hanya dari nilai hashnya. Oleh karena itu, tujuan utama fungsi hash bukanlah untuk menutupi data sensitif namun untuk menciptakan sidik jari digital unik yang dapat digunakan oleh para profesional keamanan siber untuk memverifikasi integritas dan keaslian data.
Manajemen kunci sangat penting untuk enkripsi data yang efektif. Untuk memahami alasannya, pertimbangkan contoh brankas. Jika seseorang lupa kode brankas atau brankas tersebut berada di tangan yang salah, mereka berisiko kehilangan akses ke harta benda yang paling berharga atau dicuri.
Logika yang sama berlaku untuk kunci kriptografi. Jika organisasi tidak mengelola kunci mereka dengan benar, mereka dapat kehilangan kemampuan untuk mendekripsi dan mengakses data atau mengekspos diri mereka pada pelanggaran data.
Untuk alasan ini, organisasi sering memprioritaskan investasi dalam sistem manajemen kunci. Layanan ini sangat penting mengingat organisasi sering mengelola jaringan kunci kriptografi yang kompleks, dan banyak pelaku ancaman tahu di mana mencarinya.
Solusi manajemen kunci enkripsi sering menyertakan fitur seperti:
Enkripsi dapat memberikan berbagai manfaat perlindungan data baik on premises maupun di cloud. Beberapa manfaat yang paling signifikan meliputi:
Keamanan data
Enkripsi adalah salah satu alat keamanan data yang paling penting dan tersebar luas. Dengan menyandikan teks biasa sebagai ciphertext, enkripsi membantu organisasi melindungi data dari berbagai serangan siber, termasuk ransomware dan malware lainnya.
Khususnya, penggunaan malware pencuri informasi yang menyusup ke data sensitif meningkat 266 dari tahun 2022, menurut IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024. Enkripsi membantu memerangi ancaman ini dengan membuat data tidak dapat digunakan oleh peretas, mengalahkan tujuan mencurinya.
Kemajuan terbaru dalam sistem enkripsi yang didukung AI juga telah merevolusi praktik keamanan data. Solusi ini menggunakan AI untuk menyesuaikan parameter enkripsi secara dinamis berdasarkan faktor kontekstual seperti lalu lintas jaringan, jenis perangkat, dan perilaku pengguna. Pendekatan adaptif ini memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan algoritme enkripsi secara real-time dan menyesuaikan strategi perlindungan data mereka dengan ancaman keamanan yang terus berkembang.
Keamanan cloud
Meskipun penyedia layanan cloud (CSP) bertanggung jawab atas keamanan cloud, pelanggan bertanggung jawab atas keamanan di cloud, termasuk keamanan data apa pun. Enkripsi data di seluruh perusahaan dapat membantu organisasi melindungi data sensitif mereka on premises dan di cloud.
Banyak industri dan yurisdiksi memiliki persyaratan peraturan dan langkah-langkah keamanan yang mewajibkan organisasi menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Kepatuhan terhadap peraturan ini membantu organisasi menghindari penalti hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan.
Integritas data
Alat kriptografi seperti fungsi hash dapat membantu mendeteksi modifikasi yang tidak sah atau upaya perusakan, yang dapat membantu memastikan keakuratan dan integritas data yang disimpan dan dikirimkan.
Komunikasi yang aman
Enkripsi menjaga saluran komunikasi tetap aman, memungkinkan individu dan organisasi untuk bertukar informasi sensitif, melakukan transaksi, dan berkolaborasi dengan mengurangi risiko intersepsi.
Perlindungan terhadap ancaman orang dalam
Enkripsi membatasi akses ke data sensitif hanya untuk pengguna yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai. Tindakan ini membantu mencegah karyawan mengakses, menyalahgunakan, atau menempatkan informasi sensitif secara sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contoh, bahkan jika laptop milik karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan hilang, data yang dienkripsi dengan benar pada hard disk tetap tidak dapat diakses.
Meskipun banyak manfaatnya, enkripsi rentan terhadap beberapa serangan dan penyalahgunaan. Beberapa kelemahan umum dari teknologi enkripsi saat ini meliputi:
Komputasi quantum
Munculnya komputasi kuantum mengancam metode enkripsi tradisional. Komputer kuantum dapat memecahkan beberapa algoritma enkripsi, seperti RSA dan ECC, dengan menjalankan algoritma kuantum yang kuat seperti algoritma Shor. Algoritma Shor dapat secara efisien memfaktorkan angka-angka besar dan memecahkan masalah logaritma diskrit, sebuah masalah matematika yang sulit yang diandalkan oleh banyak skema enkripsi.
Namun, organisasi juga menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengembangkan metode enkripsi tahan kuantum. Solusi enkripsi ini menggunakan AI untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan potensi ancaman komputasi kuantum sebelum mereka dapat mematahkan algoritme enkripsi tradisional.
Serangan brute-force
Serangan brute-force melibatkan peretas yang secara sistematis mencoba semua kunci enkripsi yang ada sampai mereka menemukan kunci yang benar. Algoritma enkripsi yang kuat secara historis membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipecahkan ketika menggunakan metode brute-force. Namun, kemajuan dalam daya komputasi berisiko membuat beberapa metode enkripsi rentan terhadap serangan brute-force.
Kerentanan algoritma
Penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam algoritma enkripsi untuk mendekripsi data terenkripsi. Salah satu kerentanan yang signifikan adalah “Padding Oracle Attack”, yang melibatkan peretas yang memanipulasi padding (bit tambahan yang ditambahkan ke teks biasa) untuk mengungkapkan data teks biasa.
Serangan saluran samping
Saluran samping adalah jalur yang tidak diharapkan untuk kebocoran informasi, seperti perbedaan waktu dan variasi konsumsi daya dan emisi elektromagnetik. Peretas dapat menggunakan saluran samping ini untuk mendapatkan informasi tentang proses enkripsi dan memulihkan kunci enkripsi atau data teks biasa.
Salah satu contoh serangan saluran samping mungkin termasuk menyembunyikan kumparan induksi pada sistem pembayaran seluler. Pendekatan ini memungkinkan penyerang untuk merekam transaksi dan mengekstrak kunci untuk memalsukan kartu kredit atau melakukan penipuan.
Manajemen kunci yang tidak memadai
Keamanan data terenkripsi umumnya bergantung pada kerahasiaan dan pengelolaan kunci enkripsi. Jika kunci enkripsi hilang, dicuri, atau disusupi, hal ini dapat menyebabkan akses tidak sah ke data terenkripsi.
Namun, sistem AI juga dapat membantu mengotomatiskan proses manajemen kunci, termasuk pembuatan, distribusi, dan rotasi kunci. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem enkripsi, mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan bahwa kunci enkripsi diperbarui secara teratur dan aman.
Enkripsi sering kali merupakan pertahanan pertama dan terakhir terhadap peretas dan pelanggaran data. Organisasi dapat menggunakan solusi enkripsi yang berbeda tergantung pada tingkat keamanan yang diinginkan, jenis data, lingkungan peraturan, dan faktor lainnya.
Beberapa solusi enkripsi yang paling umum meliputi:
Melindungi data di seluruh hybrid cloud dan menyederhanakan persyaratan kepatuhan.
Layanan keamanan data dan AI IBM dapat membantu menjaga informasi sensitif dan kekayaan intelektual, mendukung kepatuhan terhadap peraturan, dan mengurangi dampak ancaman keamanan siber.
Solusi kriptografi IBM menggabungkan teknologi, konsultasi, integrasi sistem, dan layanan keamanan terkelola untuk membantu melindungi data, meningkatkan privasi, dan memenuhi kewajiban kepatuhan.
Pelajari bagaimana rangkaian produk IBM® Guardium dapat membantu organisasi Anda mengimbangi lingkungan ancaman yang terus berubah dengan analitik canggih, peringatan real-time, kepatuhan yang disederhanakan, klasifikasi penemuan data otomatis, dan manajemen postur.