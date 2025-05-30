Apa itu pembajakan kripto?

- Blockchain: Blockchain adalah buku besar digital yang dibagikan dan tidak dapat diubah, yang digunakan untuk mencatat dan melacak transaksi dalam jaringan dan menyediakan satu sumber kebenaran yang Verify.
- Mata uang kripto: Mata uang kripto adalah Aset digital yang dihasilkan dengan mendekripsi blok kode terenkripsi yang disimpan di blockchain. Unit Mata uang kripto sering disebut koin atau token, dan mereka digunakan sebagai kompensasi bagi pengguna yang memperdagangkan komputasi dan sumber daya energi untuk mendekripsi koin dan memvalidasi transaksi blockchain.
- Penambang: Penambang kripto (atau penambang saja) adalah pengguna yang menjalankan perangkat lunak penambangan kripto menghasilkan token baru dan memvalidasi transaksi on-chain.
Apa yang membuat blockchain begitu kuat adalah desentralisasi. Blockchain publik, seperti yang digunakan oleh Bitcoin, tidak disimpan di satu sumber tunggal. Sebaliknya, blockchain diduplikasi melalui sejumlah node—sistem komputer yang berbeda masing-masing menjalankan perangkat lunak penambangan kripto yang memantau dan memverifikasi validitas blockchain bersama.
Ketika transaksi dilakukan melalui blockchain, ambang batas node tertentu harus memvalidasi transaksi sebelum ditulis ke dalam keseluruhan buku besar. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi adalah sah dan memecahkan masalah mata uang kripto yang umum terjadi seperti pembelanjaan ganda atau penipuan. Meskipun identitas pengguna individu mungkin anonim, semua transaksi di blockchain publik adalah pengetahuan publik yang tersedia bagi siapa saja yang memiliki akses.
Dalam hal mata uang kripto, blockchain juga toko beberapa token, atau koin. Koin-koin ini dienkripsi dalam masalah matematika rumit yang disebut blok hash. Untuk menghasilkan koin baru, pengguna di sistem blockchain harus mencurahkan sumber daya komputasi mereka untuk mendekripsi setiap hash. Proses ini disebut cryptomining dan biasanya membutuhkan daya pemrosesan yang sangat besar. Pengguna yang menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk menghasilkan koin baru dan memvalidasi transaksi pengguna lain disebut sebagai penambang.
Memecahkan hash kripto dan memvalidasi transaksi bisa mahal, baik dari segi biaya perangkat keras maupun listrik. Koin adalah pembayaran untuk penambang yang membayar biaya perangkat keras dan energi. Mendekripsi seluruh blok hash membutuhkan sumber daya yang jauh lebih banyak daripada memvalidasi transaksi. Ini berarti bahwa verifikasi transaksi dikompensasikan pada tingkat yang lebih kecil, dihitung sebagai persentase proporsional dari nilai transaksi yang berkorelasi dengan sumber daya yang dibutuhkan.