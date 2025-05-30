Apa itu pembajakan kripto?

Peretas menggunakan kode pembajakan kripto (sejenis malware) untuk menghasilkan dan mengumpulkan mata uang kripto yang berharga tanpa mengeluarkan biaya apa pun. Pada dasarnya, mereka mengelabui korbannya untuk menghabiskan sumber daya mereka sendiri tanpa menuai hasil apa pun. Pembajakan kripto adalah ancaman yang berkembang dalam lingkungan keamanan siber. Menurut Laporan Ancaman Siber Sonicwall 2024, insiden pembajakan kripto naik 659% pada tahun 2023 .

Sumber daya untuk menambang mata uang kripto bisa mahal. Serangan pembajakan kripto yang berhasil secara efektif memaksa korbannya yang tidak sadar untuk mengeluarkan biaya proses penambangan mata uang kripto, sementara peretas mengumpulkan keuntungannya.

Serangan pembajakan kripto dapat dilakukan melalui web, melalui skrip pembajakan kripto berbasis browser (sering disematkan dalam kode JavaScript di halaman web), atau melalui malware pembajakan kripto yang dikirim sebagai aplikasi atau sebagai virus gaya trojan melalui rekayasa sosial atau serangan phishing. Desktop, laptop, server, smartphone, dan perangkat mobile lainnya yang terinfeksi kode pembajakan kripto atau perangkat lunak pembajakan kripto sering mengalami penurunan kinerja secara dramatis, yang mengakibatkan waktu henti operasional di atas tagihan listrik yang lebih tinggi.

Pembajakan kripto berbeda dari jenis kejahatan dunia maya lainnya. Sementara ancaman siber seperti eksfiltrasi data atau serangan ransomware umumnya berupaya mencuri atau menguasai data pengguna, kode pencurian kripto secara efektif mencuri daya pemrosesan dan listrik. Malware penambangan kripto dirancang untuk menyuntikkan target dengan kode berbahaya halus yang dirancang untuk menghindari deteksi selama mungkin.