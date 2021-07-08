Apa itu blockchain?

Blockchain adalah buku besar digital bersama yang tidak dapat diubah, memungkinkan pencatatan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan bisnis dan menyediakan sumber kebenaran tunggal.
Blockchain beroperasi sebagai basis data terdistribusi yang terdesentralisasi, dengan data disimpan di beberapa komputer, membuatnya tahan terhadap gangguan. Transaksi divalidasi melalui mekanisme konsensus, memastikan kesepakatan di seluruh jaringan.
Dalam teknologi blockchain, setiap transaksi dikelompokkan ke dalam blok yang kemudian dihubungkan satu sama lain, membentuk rantai yang aman dan transparan. Struktur ini menjamin integritas data dan memberikan catatan yang tahan perusakan, membuat blockchain ideal untuk aplikasi seperti mata uang kripto dan manajemen rantai pasokan.
Manfaat utama blockchain terletak pada kemampuannya untuk memberikan keamanan, transparansi, dan kepercayaan tanpa bergantung pada perantara tradisional, seperti bank atau pihak ketiga lainnya. Desainnya mengurangi risiko penipuan dan kesalahan, membuatnya sangat berharga di industri di mana transaksi aman sangat penting, termasuk keuangan dan perawatan kesehatan. Selain itu, blockchain membantu bisnis meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan merampingkan proses dan meningkatkan akuntabilitas.
Teknologi Blockchain dimulai dengan diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2008, yang diciptakan oleh seorang tokoh atau kelompok anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Teknologi yang mendasari Bitcoin dirancang sebagai mata uang digital terdesentralisasi untuk memungkinkan transaksi langsung tanpa memerlukan perantara tepercaya seperti bank. Blockchain berfungsi sebagai buku besar publik, mencatat semua transaksi dengan aman dan mencegah pembelanjaan ganda, sebuah masalah utama untuk mata uang digital pada saat itu.
Dengan perkembangan platform seperti Ethereum pada tahun 2015, blockchain mulai mendukung kontrak pintar— kontrak digital yang disimpan di blockchain yang secara otomatis dieksekusi ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi.
Perkembangan ini memperluas aplikasi dunia nyata blockchain, meluas ke berbagai bidang seperti real estat, keuangan, manajemen rantai pasokan, perawatan kesehatan, dan bahkan sistem pemungutan suara. Seiring berjalannya waktu, blockchain telah berkembang jauh melampaui akar mata uang kripto, menjadi pemain kunci dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).
Kini, blockchain terus berkembang dengan kemajuan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, privasi, dan integrasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).
Menurut laporan dari Statista, teknologi blockchain diperkirakan tumbuh sebesar hampir 1 triliun dolar AS pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 56,1% sejak tahun 2021.1
Teknologi blockchain menawarkan berbagai manfaat yang mengubah operasi bisnis, meningkatkan kepercayaan, keamanan, keterlacakan, dan efisiensi di berbagai industri.
Berikut adalah beberapa manfaat utama dari blockchain:
Blockchain menciptakan jaringan yang aman dan khusus anggota, memastikan akses data yang akurat dan tepat waktu. Catatan rahasia hanya dibagikan kepada anggota jaringan yang berwenang, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan visibilitas menyeluruh di seluruh sistem.
Konsensus di antara anggota jaringan diperlukan untuk memvalidasi keakuratan data dan semua transaksi yang telah divalidasi tidak dapat diubah dan dicatat secara permanen. Kemampuan ini menjamin bahwa tidak ada transaksi yang dapat dihapus, bahkan oleh administrator sistem.
Blockchain menawarkan ketertelusuran instan dengan jejak audit transparan dari perjalanan aset. Dalam industri yang memprioritaskan keberlanjutan, ini memungkinkan berbagi langsung data asal yang menegaskan praktik etis. Ini juga dapat mengungkapkan inefisiensi rantai pasokan, seperti penundaan, mendorong akuntabilitas yang lebih besar.
Dengan buku besar terdistribusi yang dibagikan di antara anggota jaringan, kebutuhan akan rekonsiliasi catatan yang memakan waktu dapat dihilangkan. Kontrak pintar, yang disimpan di blockchain, dapat mengotomatiskan proses dan mempercepat transaksi.
Kontrak pintar memfasilitasi otomatisasi transaksi yang mulus, meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses real-time. Ketika kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi, mereka secara otomatis memicu langkah selanjutnya, sehingga mengurangi kebutuhan akan intervensi manual.
Teknologi Blockchain berisi beberapa fitur utama yang meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi dan manajemen data:
Semua peserta jaringan memiliki akses ke buku besar terdistribusi dan catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Buku besar bersama ini hanya mencatat transaksi satu kali, sehingga menghilangkan duplikasi upaya yang biasa terjadi pada jaringan bisnis tradisional.
Tidak ada peserta yang dapat mengubah atau mengutak-atik transaksi setelah dicatat ke buku besar bersama. Jika catatan transaksi menyertakan kesalahan, transaksi baru harus ditambahkan untuk membalikkan kesalahan dan kemudian kedua transaksi akan terlihat.
Kontrak pintar adalah perjanjian yang dapat dijalankan sendiri yang disimpan di blockchain, di mana persyaratannya ditulis dalam kode dan dijalankan secara otomatis ketika persyaratan yang ditentukan sebelumnya terpenuhi. Mereka dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mentransfer obligasi perusahaan atau memicu pembayaran asuransi perjalanan. Dengan mengotomatiskan semua proses ini, kontrak pintar mempercepat transaksi, mengurangi kebutuhan akan perantara, dan memastikan transparansi dan keamanan.
Kriptografi kunci publik adalah metode yang digunakan untuk mengamankan transaksi dan data pada blockchain dengan memanfaatkan dua kunci kriptografi: kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik berfungsi sebagai alamat untuk menerima mata uang kripto atau data, sedangkan kunci pribadi adalah kunci rahasia yang memberikan kontrol atas aset digital terkait. Pemegang kunci pribadi dapat mengotorisasi transaksi yang memberikan keamanan dan memverifikasi kepemilikan, sementara kunci publik memungkinkan orang lain mengirim dana atau data ke alamat yang benar.
Teknologi blockchain mencatat transaksi secara aman dengan menghubungkan berbagai blok data. Setiap blok berisi detail penting tentang pergerakan aset dan memastikan integritas seluruh proses. Berikut adalah cara kerjanya.
Setiap transaksi dicatat sebagai “blok” data pada blockchain. Blok ini menangkap detail penting tentang pergerakan aset, baik yang berwujud (seperti produk) maupun yang tidak berwujud (seperti kekayaan intelektual). Data dalam setiap blok mencakup informasi penting, seperti siapa, apa, kapan, di mana, jumlah transaksi, dan kondisi spesifik seperti suhu pengiriman makanan.
Selain itu, setiap blok berisi stempel waktu, yang mencatat waktu sesungguhnya ketika transaksi ditambahkan ke blockchain. Stempel waktu ini memastikan urutan kronologis transaksi dan menambahkan lapisan verifikasi tambahan pada data, mencegah perubahan retrospektif pada informasi yang dicatat.
Setiap blok ditautkan ke blok sebelumnya dan blok setelahnya, menciptakan rantai data yang aman. Rantai ini dilakukan melalui hash kriptografi, pengidentifikasi unik untuk setiap blok. Hash sebuah blok mencakup data dari blok sebelumnya, memastikan urutan dan waktu yang tepat untuk setiap transaksi. Hash kriptografi membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengubah blok apa pun tanpa mengubah semua blok berikutnya, memastikan integritas seluruh proses.
Blok dikelompokkan dalam rantai tidak dapat diubah yang dikenal sebagai blockchain. Setiap blok baru memperkuat keamanan dan validasi blok sebelumnya, memperkuat seluruh rantai. Arsitektur berbasis Bitcoin inilah yang membuat sistem terdesentralisasi begitu aman dan andal.
Node dalam jaringan blockchain memvalidasi dan memelihara blockchain dengan mengonfirmasi validitas setiap transaksi melalui algoritma konsensus, memastikan sistem tetap aman dan tidak dapat diubah. Proof of work (PoW) dan proof of stake (PoS) adalah beberapa algoritma konsensus yang paling sering digunakan dalam jaringan blockchain, masing-masing membantu mengamankan sistem sekaligus memvalidasi transaksi.
Dengan setiap blok baru, blockchain menjadi lebih aman, sehingga hampir tidak mungkin untuk mengubah transaksi masa lalu. Keabadian ini memberikan buku besar yang tepercaya dan transparan yang dapat diandalkan oleh semua anggota jaringan, mencegah penipuan serta memastikan bahwa semua catatan transaksi akurat dan tidak dapat diubah.
Ada beberapa cara untuk membangun jaringan blockchain. Mereka dapat bersifat publik, pribadi, berizin, atau dibangun oleh konsorsium:
Protokol blockchain adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data dicatat, dibagikan, dan diamankan dalam jaringan blockchain. Protokol ini membentuk dasar untuk operasi jaringan. Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkan protokol ini, pengembang memerlukan platform yang menyediakan lingkungan dan alat untuk membangun, menerapkan, dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi (dApps).
Oleh karena itu, platform blockchain dibangun di atas protokol ini, menawarkan infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan aplikasi dalam ekosistem blockchain. Sementara protokol mendefinisikan fungsionalitas inti, platform memperluas fungsionalitas ini dengan memungkinkan pengembangan solusi praktis.
Protokol dan platform blockchain sering tumpang tindih, karena platform biasanya bergantung pada protokol tertentu untuk beroperasi.
Berikut adalah ikhtisar protokol dan platform blockchain umum:
Hyperledger Fabric, sebuah proyek sumber terbuka dari Linux Foundation, adalah kerangka kerja blockchain modular dan telah menjadi standar tidak resmi untuk platform blockchain perusahaan seperti IBM Blockchain Platform. Dimaksudkan sebagai fondasi untuk mengembangkan aplikasi kelas perusahaan dan strategi industri, arsitektur modular dan terbuka Hyperledger Fabric menggunakan komponen plug-and-play untuk mengakomodasi berbagai macam contoh penggunaan.
Ethereum adalah platform blockchain sumber terbuka terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Ethereum Enterprise dirancang khusus untuk aplikasi blockchain bisnis.
Corda adalah platform buku besar terdistribusi yang dirancang untuk bisnis, memungkinkan transaksi yang aman dan pribadi di jaringan berizin. Hal ini memungkinkan organisasi untuk berbagi data dan melaksanakan perjanjian hanya dengan pihak yang relevan, sehingga ideal untuk industri seperti keuangan, perawatan kesehatan, dan manajemen rantai pasokan. Corda memprioritaskan privasi, skalabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Quorum adalah platform blockchain berizin dengan sumber terbuka di atas Ethereum, dirancang untuk penggunaan perusahaan. Platform ini memberikan privasi dan skalabilitas tinggi, sehingga bisnis dapat menjalankan kontrak pintar dan melakukan transaksi dengan aman di dalam jaringan pribadi. Quorum mendukung berbagai fitur seperti privasi transaksi dan mekanisme konsensus yang lebih cepat, menjadikannya ideal untuk institusi keuangan yang sangat mengutamakan kerahasiaan dan kepatuhan terhadap peraturan.
Ketika membangun aplikasi blockchain perusahaan, penting untuk memiliki strategi keamanan blockchain komprehensif yang menggunakan kerangka kerja keamanan siber, layanan penjaminan, dan praktik terbaik untuk mengurangi risiko dari serangan dan penipuan. Strategi ini harus mencakup berbagai bidang utama seperti manajemen identitas dan akses (IAM), memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses komponen penting dan menggunakan teknik enkripsi yang kuat untuk perlindungan data. Selain itu, mengadopsi mekanisme konsensus yang efektif dan tahan terhadap serangan penting untuk menjaga integritas jaringan.
Keharusan keamanan penting lainnya termasuk yang berikut:
Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi pertama yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa otoritas pusat. Mata uang ini menggunakan teknologi blockchain sebagai infrastruktur yang mendasarinya, bertindak sebagai buku besar terdistribusi yang mencatat dan memverifikasi semua transaksi Bitcoin.
Sebagai mata uang kripto yang paling terkenal, Bitcoin memainkan peran sentral dalam ekosistem blockchain, tetapi juga merupakan bagian dari pasar yang lebih luas dan terus berkembang. Harga Bitcoin dan mata uang kripto sangat fluktuatif, dengan berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, sentimen pasar, permintaan investor, dan perubahan peraturan memainkan peran penting.
Menggabungkan blockchain dan AI menciptakan peluang baru bagi bisnis di berbagai industri. Menggunakan buku besar dan desentralisasi pada blockchain yang tidak dapat diubah, AI dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data, mengatasi tantangan seperti AI yang dapat dijelaskan.
Misalnya, dalam manajemen rantai pasokan, blockchain memastikan ketertelusuran dan keaslian produk, sementara AI menganalisis data untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan logistik. AI membantu mengotomatiskan penilaian risiko dalam layanan keuangan, sementara blockchain mengamankan transaksi dan memastikan kepatuhan.
Di luar semua penerapan ini, integrasi blockchain dan AI juga membuat langkah signifikan dalam industri seperti layanan kesehatan. Penyedia layanan kesehatan menggunakan AI untuk menganalisis data pasien untuk perawatan yang dipersonalisasi dan solusi blockchain untuk memastikan privasi dan keamanan catatan medis. Konvergensi ini memperkuat kepercayaan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung otomatisasi proses, yang mengarah ke operasi bisnis yang lebih cepat dan lebih andal di seluruh industri.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
