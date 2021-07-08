Apa itu blockchain?

Teknologi Blockchain dimulai dengan diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2008, yang diciptakan oleh seorang tokoh atau kelompok anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Teknologi yang mendasari Bitcoin dirancang sebagai mata uang digital terdesentralisasi untuk memungkinkan transaksi langsung tanpa memerlukan perantara tepercaya seperti bank. Blockchain berfungsi sebagai buku besar publik, mencatat semua transaksi dengan aman dan mencegah pembelanjaan ganda, sebuah masalah utama untuk mata uang digital pada saat itu.

Dengan perkembangan platform seperti Ethereum pada tahun 2015, blockchain mulai mendukung kontrak pintar— kontrak digital yang disimpan di blockchain yang secara otomatis dieksekusi ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi.

Perkembangan ini memperluas aplikasi dunia nyata blockchain, meluas ke berbagai bidang seperti real estat, keuangan, manajemen rantai pasokan, perawatan kesehatan, dan bahkan sistem pemungutan suara. Seiring berjalannya waktu, blockchain telah berkembang jauh melampaui akar mata uang kripto, menjadi pemain kunci dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).

Kini, blockchain terus berkembang dengan kemajuan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, privasi, dan integrasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).

Menurut laporan dari Statista, teknologi blockchain diperkirakan tumbuh sebesar hampir 1 triliun dolar AS pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 56,1% sejak tahun 2021.1