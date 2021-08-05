"Blockchain dan kecerdasan buatan (AI)" mengacu kepada konvergensi kedua teknologi ini, yang membawa nilai baru pada bisnis melalui keaslian, augmentasi, dan otomatisasi.
Blockchain adalah buku besar bersama yang tidak dapat diubah, yang menyediakan pertukaran data bersama yang terenkripsi langsung dan transparan secara simultan ke beberapa pihak saat mereka memulai dan menyelesaikan transaksi. Jaringan blockchain dapat melacak pesanan, pembayaran, akun, produksi, dan banyak lagi. Karena anggota yang berizin memiliki satu tampilan yang sama tentang fakta yang sebenarnya, mereka mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dalam bertransaksi dengan bisnis lain, serta efisiensi dan peluang baru.
Kecerdasan buatan (AI) menggunakan komputer, data, dan terkadang mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dari pikiran manusia. AI mencakup sub-bidang machine learning dan pembelajaran mendalam, yang menggunakan algoritma AI yang dilatih dengan data untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Manfaat AI meliputi otomatisasi tugas yang berulang, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Keaslian
Catatan digital Blockchain memberikan insight tentang kerangka kerja di balik AI dan asal-usul data yang digunakannya, sehingga menjawab tantangan AI yang dapat dijelaskan. Insight ini membantu meningkatkan kepercayaan dalam integritas data dan rekomendasi yang diberikan AI. Menggunakan blockchain untuk menyimpan dan mendistribusikan model AI menyediakan jejak audit, dan memasangkan blockchain dengan AI dapat meningkatkan keamanan data.
Augmentasi
AI dapat dengan cepat dan komprehensif membaca, memahami, dan menghubungkan data dengan kecepatan yang luar biasa, membawa tingkat kecerdasan baru ke jaringan bisnis berbasis blockchain. Dengan menyediakan akses ke volume data yang besar dari dalam dan luar organisasi, blockchain membantu AI berkembang untuk memberikan insight yang lebih dapat ditindaklanjuti, mengelola penggunaan data dan berbagi model, serta menciptakan ekonomi data yang dapat dipercaya dan transparan.
Otomatisasi
AI, otomatisasi, dan blockchain dapat membawa nilai baru ke proses bisnis yang mencakup banyak pihak — menghilangkan gesekan, menambah kecepatan, dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, model AI yang disematkan dalam kontrak pintar yang dieksekusi pada blockchain dapat mengambil tindakan berikut:
Menghadirkan AI ke dalam blockchain memberikan peluang baru di seluruh industri
AI dapat membantu memajukan hampir setiap bidang dalam layanan kesehatan, mulai dari memunculkan insight perawatan dan mendukung kebutuhan pengguna hingga mengidentifikasi insight dari data pasien dan mengungkapkan pola. Dengan data pasien di blockchain, termasuk catatan kesehatan elektronik, organisasi dapat bekerja sama untuk meningkatkan perawatan sambil melindungi privasi pasien.
Blockchain dan AI dalam industri farmasi dapat menambah visibilitas dan keterlacakan rantai pasokan obat serta secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan uji klinis. Gabungan analisis data tingkat lanjut dengan kerangka kerja ter desentralisasi untuk uji klinis memungkinkan integritas data, transparansi, pelacakan pasien, manajemen persetujuan, dan otomatisasi partisipasi uji coba dan pengumpulan data.
Blockchain dan AI mengubah industri jasa keuangan dengan meningkatkan kepercayaan, menghilangkan hambatan transaksi multipihak, dan menambah kecepatan transaksi. Kita ambil proses pengajuan pinjaman sebagai contoh. Pemohon memberikan persetujuan agar data pribadinya yang disimpan di blockchain diperiksa. Kepercayaan pada data dan proses otomatis untuk mengevaluasi pengajuan pinjaman membantu penyelesaian yang lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Dengan mendigitalkan sebagian besar proses berbasis kertas, membuat data lebih mudah dibagikan dan tepercaya, meningkatkan kecerdasan dan otomatisasi untuk mengeksekusi transaksi, AI dan blockchain mengubah rantai pasokan di seluruh industri dan menciptakan peluang baru. Sebagai contoh, produsen dapat melacak data emisi karbon di tingkat produk atau suku cadang, sehingga menambah akurasi dan kecerdasan pada upaya dekarbonisasi.
IPwe menciptakan Global Patent Registry (GPR), platform paten bertenaga blockchain pertama di dunia untuk mengelola kekayaan intelektual, meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas baik bagi pembeli maupun penjual.
Teknologi blockchain dari IBM Food Trust dan AI yang andal dari IBM Watson Decision Platform for Agriculture meningkatkan pengambilan keputusan di tingkat usaha tani dan mempercepat transaksi.
Bergabunglah dengan jaringan blockchain yang telah mentransformasi industri dengan menghadirkan kepercayaan dan transparansi revolusioner pada rantai pasokan, perdagangan global, pembayaran internasional, pasokan makanan, dan banyak lagi.
Berkolaborasi dengan penyedia layanan blockchain terkemuka di industri. Bangun jaringan bisnis yang dapat diskalakan yang didukung oleh teknologi terbaik.
Di mana pun Anda berada dalam perjalanan blockchain Anda, IBM Blockchain dapat mendukung Anda. Anda dapat bergabung dengan jaringan yang sudah ada, membangun jaringan sendiri, berkreasi bersama kami, atau bermitra dengan yang lain - untuk mengubah tujuan bisnis perusahaan Anda menjadi nyata.
Ciptakan alur kerja cerdas yang menggunakan AI, data, dan analisis untuk mengubah aspirasi AI menjadi hasil bisnis yang nyata.
Ubah logistik kontainer Anda dengan membebaskannya dari sistem data lama, penanganan dokumen manual, dan visibilitas yang buruk.
Singkirkan hambatan, bangun kepercayaan, dan hadirkan nilai baru di seluruh bisnis dan industri dengan kekuatan IBM Blockchain. Mari kita selesaikan tantangan bersama.
Pakar layanan konsultasi blockchain kami memiliki spesialisasi dalam NFT, web3, pengembangan peranti lunak, teknologi buku besar, dan pengembangan aplikasi. Bangun sistem terdistribusi tingkat perusahaan yang dapat diskalakan, gunakan kerangka kerja desain jaringan yang telah terbukti mendorong kelincahan operasional sekaligus membuka aliran pendapatan baru.