Keaslian

Catatan digital Blockchain memberikan insight tentang kerangka kerja di balik AI dan asal-usul data yang digunakannya, sehingga menjawab tantangan AI yang dapat dijelaskan. Insight ini membantu meningkatkan kepercayaan dalam integritas data dan rekomendasi yang diberikan AI. Menggunakan blockchain untuk menyimpan dan mendistribusikan model AI menyediakan jejak audit, dan memasangkan blockchain dengan AI dapat meningkatkan keamanan data.

Augmentasi

AI dapat dengan cepat dan komprehensif membaca, memahami, dan menghubungkan data dengan kecepatan yang luar biasa, membawa tingkat kecerdasan baru ke jaringan bisnis berbasis blockchain. Dengan menyediakan akses ke volume data yang besar dari dalam dan luar organisasi, blockchain membantu AI berkembang untuk memberikan insight yang lebih dapat ditindaklanjuti, mengelola penggunaan data dan berbagi model, serta menciptakan ekonomi data yang dapat dipercaya dan transparan.

Otomatisasi

AI, otomatisasi, dan blockchain dapat membawa nilai baru ke proses bisnis yang mencakup banyak pihak — menghilangkan gesekan, menambah kecepatan, dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, model AI yang disematkan dalam kontrak pintar yang dieksekusi pada blockchain dapat mengambil tindakan berikut: