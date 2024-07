Dalam rantai pasokan, ada gudang yang diisi oleh vendor dengan produk untuk peritel - dalam hal ini, The Home Depot. Produk itu kemudian dikirim ke toko. Idealnya, vendor memiliki gambaran tentang apa yang telah mereka kirimkan, dan peritel memiliki gambaran tentang apa yang telah mereka terima. Percaya bahwa produk yang tepat telah tiba, peritel kemudian melepaskan pembayaran kepada vendor untuk barang tersebut.

"Kami harus mempercayai rantai pasokan kami bahwa semuanya diterima dengan baik," jelas Brian Quartel, Director of Financial Operations The Home Depot. "Kami harus percaya bahwa apa yang dikatakan vendor sudah akurat. Jika ada ketidaksesuaian, maka akan timbul masalah bagi kami."

Masalah utamanya adalah banyak titik buta pada sebuah rantai pasokan. Jika terjadi sanggahan transaksi di sepanjang rantai, mungkin perlu waktu berbulan-bulan untuk menentukan dari mana perbedaan itu berasal karena tidak ada komunikasi yang terjadi secara real time. Baik itu kesalahan manusia yang terkait dengan proses manual atau masalah sistem, kerusakan kepercayaan ini menghabiskan waktu dan uang, dan memerlukan intervensi personel penting di kedua sisi untuk menyelesaikan masalah.

“Kami selalu mencari cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Tim saya bertugas membayar pemasok untuk barang dagangan yang masuk ke toko kami,” kata Quartel. “Dengan kemampuan melihat dan membandingkan secara lebih real time apa yang menurut mereka telah dikirim dengan apa yang menurut kami telah diterima, kami dapat lebih memahami di mana letak masalahnya.”

Dengan meminta bantuan IBM, peritel perlengkapan rumah tangga ini menerapkan teknologi IBM® Blockchain untuk meningkatkan komunikasi dengan para vendor.

"Hubungan pemasok dengan The Home Depot merupakan salah satu kunci utama bisnis kami," kata Dave Richa, Senior Director of Financial Operations. "Mereka menyediakan inovasi yang kami butuhkan untuk memenuhi janji kami kepada para pelanggan."