Bagaimana blockchain menambah kepercayaan pada AI dan IoT

Lebih dari satu miliar perangkat cerdas dan terhubung sudah menjadi bagian dari IoT saat ini. Pertumbuhan pesat yang diperkirakan akan mencapai ratusan miliar perangkat lainnya menempatkan kita di ambang transformasi yang melanda industri elektronik dan banyak bidang lainnya.

Dengan kemajuan IoT, industri sekarang diberdayakan untuk menangkap data, mendapatkan insight dari data, dan membuat keputusan berdasarkan data. Karena itu, ada banyak “kepercayaan” dalam informasi yang diperoleh. Namun, kebenaran yang sebenarnya dari masalah ini adalah, apakah kita benar-benar tahu dari mana semua data ini berasal dan haruskah kita membuat keputusan dan bertransaksi berdasarkan data yang tidak dapat kita validasi?

Contohnya, apakah data cuaca benar-benar berasal dari sensor di Samudra Atlantik atau apakah kontainer pengiriman benar-benar tidak melebihi batas suhu yang disepakati? Contoh penggunaan IoT sangat besar, tetapi mereka semua memiliki masalah yang sama dengan kepercayaan.

IoT dengan blockchain dapat menghadirkan kepercayaan nyata ke data yang ditangkap. Ide yang mendasarinya adalah untuk memberikan perangkat sebuah identitas yang dapat divalidasi pada saat pembuatannya dan diverifikasi sepanjang siklus hidupnya dengan blockchain. Ada potensi besar untuk sistem IoT dalam kemampuan teknologi blockchain yang bergantung pada protokol identitas perangkat dan sistem reputasi. Dengan protokol identitas perangkat, setiap perangkat dapat memiliki kunci publik blockchainnya sendiri dan mengirim pesan tantangan dan respons terenkripsi ke perangkat lain, sehingga memastikan perangkat tetap memegang kendali atas identitasnya. Selain itu, perangkat dengan identitas dapat mengembangkan reputasi atau riwayat yang dilacak oleh blockchain.

Kontrak pintar mewakili logika bisnis jaringan blockchain. Ketika sebuah transaksi diajukan, kontrak pintar ini dieksekusi secara otonom sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh jaringan. Dalam jaringan IoT, kontrak pintar dapat memainkan peran penting dengan menyediakan koordinasi dan otorisasi otomatis untuk transaksi dan interaksi. Konsep awal di balik IoT adalah untuk menampilkan data dan mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti pada waktu yang tepat.

Misalnya, rumah pintar adalah sesuatu dari masa kini dan hampir semuanya dapat dihubungkan. Bahkan, dengan IoT, ketika terjadi kesalahan, perangkat IoT ini dapat mengambil tindakan — misalnya, memesan suku cadang baru. Kita membutuhkan cara untuk mengatur tindakan yang diambil oleh perangkat ini dan kontrak pintar adalah cara yang bagus untuk melakukannya.

Dalam sebuah eksperimen yang sedang berlangsung yang saya ikuti di Brooklyn, New York, sebuah komunitas menggunakan blockchain untuk mencatat produksi energi surya dan memungkinkan pembelian kredit energi terbarukan yang berlebih. Perangkat itu sendiri memiliki identitas dan membangun reputasi melalui riwayat catatan dan pertukaran. Melalui blockchain, orang dapat mengumpulkan daya beli mereka dengan lebih mudah, berbagi beban pemeliharaan, dan percaya bahwa perangkat mencatat produksi surya yang sebenarnya.

Karena IoT terus berkembang dan adopsinya terus meningkat, kemampuan untuk mengelola perangkat dan tindakan yang diambil oleh perangkat secara otonom akan menjadi sangat penting. Blockchain dan kontrak pintar memiliki posisi yang baik untuk mengintegrasikan kemampuan tersebut ke dalam IoT.