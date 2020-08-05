Bagaimana blockchain menambah kepercayaan pada AI dan IoT

Anda memilih dokter Anda karena ia menyukai teknologi, sama seperti Anda. Dan dokter Anda tidak mengecewakan. Dia memiliki asisten dokter AI baru, yang terlatih secara ahli, yang telah mencerna jutaan terbitan medis hingga saat ini. Secara manusiawi, tidak mungkin bagi dokter Anda untuk mengikuti semua terobosan medis terbaru mengingat jadwalnya yang padat.
Selama pemeriksaan terakhir, saya mengeluh tentang sakit punggung. Sang dokter, dengan saran dari AI Doc, meresepkan saya kapsul pereda nyeri punggung dari Big Pharma. AI Doc juga mencatat bahwa tekanan darah saya cenderung sedikit lebih tinggi selama setahun terakhir dan juga menyarankan dokter saya untuk meresepkan pil hipertensi dari Big Pharma.
Oke. Pada titik ini, saya mulai bertanya-tanya siapa yang menyediakan data pelatihan untuk neural networks yang melatih AI Doc. Mungkinkah itu Big Pharma? Jika mereka adalah satu-satunya penyedia data pelatihan, saya akan meragukan objektivitas AI Doc. Bagaimana Anda bisa (mengapa Anda harus) mempercayai data dari bot AI ini atau yang lainnya tanpa mengetahui asal dan keaslian data pelatihan.
Oke, jika Anda berpikir contoh ini agak berlebihan, saya tidak akan menyalahkan Anda. Ini memang agak berlebihan, tetapi saya mencoba membuat kita sedikit berpikir tentang kepercayaan yang kita miliki pada data kita saat ini. Terutama ketika Anda memikirkannya dari lensa AI, IoT, dan Cloud. Bagaimana kita bisa mempercayai data kita, rekomendasi berbasis AI, pembacaan sensor IoT, dan sumber lainnya?
Dalam artikel ini saya mengupas bagaimana blockchain dapat mempercepat adopsi teknologi yang muncul termasuk AI, Cloud, dan IoT dengan menghadirkan elemen kepercayaan yang tidak ada, yang diperlukan agar bisnis dapat sepenuhnya merangkul teknologi ini dalam skala besar. Di sisi lain, jaringan bisnis blockchain mendapat manfaat dari integrasi teknologi ini ke dalam blockchain platform dan aplikasi modern. Sebuah situasi yang sama-sama menguntungkan.
Blockchain dan AI ada di hampir setiap daftar pantauan Chief Information Officer teknologi inovatif yang mendukung reformasi industri. Kedua teknologi datang dengan manfaat besar, tetapi keduanya juga membawa tantangan tersendiri untuk diadopsi. Dapat dikatakan juga bahwa publikasi yang sensasional untuk tiap teknologi ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga pemikiran untuk menyatukan kedua teknologi ini mungkin dipandang oleh beberapa orang sebagai keajaiban TI versi modern. Pada saat yang sama, ada cara logis untuk memikirkan perpaduan ini dalam cara yang masuk akal dan pragmatis.
Saat ini, AI pada dasarnya merupakan proses terpusat. Seorang pengguna akhir harus memiliki keyakinan ekstrem pada otoritas pusat untuk membuahkan hasil bisnis yang tepercaya. Dengan mendesentralisasikan tiga elemen kunci AI — yaitu data, model, dan analitik — blockchain dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan yang sering kali dibutuhkan oleh pengguna akhir untuk sepenuhnya mengadopsi dan mengandalkan proses bisnis berbasis AI. Mari kita jelajahi bagaimana blockchain siap untuk memperkaya AI dengan menghadirkan kepercayaan pada data, model, dan analitik.
Banyak layanan teknologi AI paling terkenal di dunia terpusat — termasuk Amazon, Apple, Facebook, Google, serta perusahaan Tiongkok Alibaba, Baidu, dan Tencent. Namun semua teknologi ini telah menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan di antara pengguna mereka yang bersikap agak berhati-hati meskipun bersemangat. Bagaimana bisnis dapat memberikan jaminan kepada penggunanya bahwa AI mereka tidak melampaui batas?
Bayangkan jika layanan AI ini dapat menghasilkan “laporan forensik,” yang diverifikasi oleh pihak ketiga, untuk membuktikan kepada Anda, tanpa keraguan, bagaimana dan kapan bisnis menggunakan data Anda setelah dicerna. Bayangkan lebih lanjut bahwa data Anda hanya dapat digunakan jika Anda memberi izin untuk melakukannya.
Buku besar blockchain dapat digunakan sebagai sistem manajemen hak digital, yang memungkinkan data Anda "dilisensikan" kepada penyedia AI sesuai dengan syarat, ketentuan, dan durasi yang Anda tentukan. Buku besar akan bertindak sebagai sistem manajemen akses yang menyimpan bukti dan izin yang digunakan bisnis untuk mengakses dan menggunakan data pengguna.
Pertimbangkan contoh penggunaan teknologi blockchain sebagai sarana untuk menyediakan data tepercaya dan asal model pelatihan untuk machine learning. Dalam hal ini, kami telah menciptakan sistem fiktif untuk menjawab pertanyaan apakah buah adalah apel atau jeruk.
Sistem penjawab pertanyaan yang kami bangun ini disebut model, dan model ini dibuat melalui proses yang disebut pelatihan. Tujuan pelatihan adalah untuk membuat model akurat yang menjawab pertanyaan kita dengan benar sebagian besar waktu. Tentu saja, untuk melatih sebuah model, kita perlu mengumpulkan data untuk melatih - dalam contoh ini, data tersebut bisa berupa warna buah (sebagai panjang gelombang cahaya) dan kandungan gula (sebagai persentase).
Dengan blockchain, Anda dapat melacak asal-usul data pelatihan serta melihat jejak audit dari bukti yang mengarah pada prediksi mengapa buah tertentu dianggap sebagai apel versus jeruk. Sebuah bisnis juga dapat membuktikan bahwa mereka tidak "memalsukan" pembukuannya dengan menandai buah lebih sering sebagai apel, jika itu adalah buah yang lebih mahal di antara kedua buah tersebut.
Uni Eropa telah mengadopsi undang-undang yang mengharuskan setiap keputusan yang dibuat oleh mesin harus dapat dijelaskan dengan mudah, dengan ancaman denda yang dapat merugikan perusahaan hingga miliaran dolar. Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa yang mulai berlaku pada tahun 2018 mencakup hak untuk mendapatkan penjelasan tentang keputusan yang dibuat oleh algoritma dan hak untuk memilih tidak ikut serta dalam beberapa keputusan algoritma.
Data dalam jumlah besar diproduksi setiap detik — lebih banyak data daripada yang dapat dinilai dan digunakan oleh manusia sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Namun, aplikasi AI mampu menilai kumpulan data besar dan banyak variabel, sekaligus mempelajari atau menghubungkan variabel yang relevan dengan tugas dan tujuannya. Karena alasan inilah, AI terus diadopsi di berbagai industri dan aplikasi, dan kita semakin mengandalkan hasilnya. Namun, yang penting adalah bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh AI tetap diverifikasi keakuratannya oleh manusia.
Blockchain dapat membantu memperjelas asal-usul, transparansi, pemahaman, dan penjelasan dari hasil dan keputusan tersebut. Jika keputusan dan poin data terkait dicatat melalui transaksi pada blockchain, atribut yang melekat pada blockchain akan membuat pengauditan menjadi lebih sederhana. Blockchain adalah teknologi yang menanamkan kepercayaan pada transaksi dalam jaringan; oleh karena itu, menanamkan blockchain ke dalam proses pengambilan keputusan AI dapat menjadi elemen yang diperlukan untuk mencapai transparansi yang diperlukan untuk sepenuhnya mempercayai keputusan dan hasil yang berasal dari AI.
Lebih dari satu miliar perangkat cerdas dan terhubung sudah menjadi bagian dari IoT saat ini. Pertumbuhan pesat yang diperkirakan akan mencapai ratusan miliar perangkat lainnya menempatkan kita di ambang transformasi yang melanda industri elektronik dan banyak bidang lainnya.
Dengan kemajuan IoT, industri sekarang diberdayakan untuk menangkap data, mendapatkan insight dari data, dan membuat keputusan berdasarkan data. Karena itu, ada banyak “kepercayaan” dalam informasi yang diperoleh. Namun, kebenaran yang sebenarnya dari masalah ini adalah, apakah kita benar-benar tahu dari mana semua data ini berasal dan haruskah kita membuat keputusan dan bertransaksi berdasarkan data yang tidak dapat kita validasi?
Contohnya, apakah data cuaca benar-benar berasal dari sensor di Samudra Atlantik atau apakah kontainer pengiriman benar-benar tidak melebihi batas suhu yang disepakati? Contoh penggunaan IoT sangat besar, tetapi mereka semua memiliki masalah yang sama dengan kepercayaan.
IoT dengan blockchain dapat menghadirkan kepercayaan nyata ke data yang ditangkap. Ide yang mendasarinya adalah untuk memberikan perangkat sebuah identitas yang dapat divalidasi pada saat pembuatannya dan diverifikasi sepanjang siklus hidupnya dengan blockchain. Ada potensi besar untuk sistem IoT dalam kemampuan teknologi blockchain yang bergantung pada protokol identitas perangkat dan sistem reputasi. Dengan protokol identitas perangkat, setiap perangkat dapat memiliki kunci publik blockchainnya sendiri dan mengirim pesan tantangan dan respons terenkripsi ke perangkat lain, sehingga memastikan perangkat tetap memegang kendali atas identitasnya. Selain itu, perangkat dengan identitas dapat mengembangkan reputasi atau riwayat yang dilacak oleh blockchain.
Kontrak pintar mewakili logika bisnis jaringan blockchain. Ketika sebuah transaksi diajukan, kontrak pintar ini dieksekusi secara otonom sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh jaringan. Dalam jaringan IoT, kontrak pintar dapat memainkan peran penting dengan menyediakan koordinasi dan otorisasi otomatis untuk transaksi dan interaksi. Konsep awal di balik IoT adalah untuk menampilkan data dan mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti pada waktu yang tepat.
Misalnya, rumah pintar adalah sesuatu dari masa kini dan hampir semuanya dapat dihubungkan. Bahkan, dengan IoT, ketika terjadi kesalahan, perangkat IoT ini dapat mengambil tindakan — misalnya, memesan suku cadang baru. Kita membutuhkan cara untuk mengatur tindakan yang diambil oleh perangkat ini dan kontrak pintar adalah cara yang bagus untuk melakukannya.
Dalam sebuah eksperimen yang sedang berlangsung yang saya ikuti di Brooklyn, New York, sebuah komunitas menggunakan blockchain untuk mencatat produksi energi surya dan memungkinkan pembelian kredit energi terbarukan yang berlebih. Perangkat itu sendiri memiliki identitas dan membangun reputasi melalui riwayat catatan dan pertukaran. Melalui blockchain, orang dapat mengumpulkan daya beli mereka dengan lebih mudah, berbagi beban pemeliharaan, dan percaya bahwa perangkat mencatat produksi surya yang sebenarnya.
Karena IoT terus berkembang dan adopsinya terus meningkat, kemampuan untuk mengelola perangkat dan tindakan yang diambil oleh perangkat secara otonom akan menjadi sangat penting. Blockchain dan kontrak pintar memiliki posisi yang baik untuk mengintegrasikan kemampuan tersebut ke dalam IoT.
Blockchain berada di jalinan teknologi seperti IoT, AI, dan Cloud. Teknologi ini memiliki sarana yang menghadirkan elemen kepercayaan yang tidak ada yang saat ini tidak tersedia di teknologi ini. Kepercayaan diperoleh melalui keberagaman pengguna.
Tidak seperti basis data yang memiliki administrator tunggal, blockchain memungkinkan sekumpulan administrator yang berbeda untuk "mengawasi" data, sehingga tidak ada satu admin pun yang dapat mengubah atau menghapus data secara tidak sengaja atau tidak disengaja. Dan setelah administrator mencapai konsensus, data diamankan dalam blok yang "terkait" satu sama lain secara kriptografis hingga membentuk buku besar yang tahan perusakan.
Ketika AI, IoT, dan Cloud menggunakan blockchain untuk melacak asal-usul, bukti, dan izin yang terkait dengan data yang digunakan dan berasal dari sistem ini, kepercayaan terhadap data tersebut akan sepenuhnya meningkat. Kepercayaan ini akan memungkinkan IoT, AI, dan Cloud diadopsi tanpa kekhawatiran akan penyusupan, mengantarkan era baru aplikasi dan adopsi teknologi ini untuk mengubah kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik.
Kita mempercayai data... yah, setelah Anda menambahkan sedikit blockchain.
