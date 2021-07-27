Apa itu kontrak pintar di blockchain?

Kontrak pintar adalah kontrak digital yang disimpan di blockchain yang secara otomatis dieksekusi ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan terpenuhi.
Kontrak pintar (smart contract) biasanya digunakan untuk mengotomatiskan eksekusi perjanjian sehingga semua peserta dapat segera mengetahui hasilnya, tanpa keterlibatan perantara atau kehilangan waktu. Kontrak ini juga dapat mengotomatiskan alur kerja, memicu tindakan berikutnya ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontrak pintar bekerja dengan pernyataan sederhana “jika/apabila... maka...” berikut yang ditulis ke dalam kode di blockchain. Jaringan komputer mengeksekusi tindakan ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi dan diverifikasi.
Tindakan ini mungkin termasuk mengeluarkan dana kepada pihak yang tepat, mendaftarkan kendaraan, mengirim pemberitahuan, atau menerbitkan tiket. Blockchain kemudian diperbarui ketika transaksi selesai. Itu berarti transaksi tidak dapat diubah, dan hanya pihak yang telah diberi izin yang dapat melihat hasilnya.
Dalam kontrak pintar, bisa terdapat banyak ketentuan yang diperlukan untuk memuaskan para peserta karena tugas telah diselesaikan dengan memuaskan. Untuk menetapkan persyaratan, peserta harus menentukan bagaimana transaksi dan data mereka diwakili di blockchain, menyetujui aturan “jika/apabila... maka...” yang mengatur transaksi tersebut, menjelajahi semua kemungkinan pengecualian, dan menentukan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa.
Kemudian, pengembang memprogram kontrak pintar. Akan tetapi, organisasi yang menggunakan blockchain untuk bisnis makin banyak menyediakan templat, antarmuka web, dan alat online lainnya untuk menyederhanakan penentuan struktur kontrak pintar.
Setelah kondisi terpenuhi, kontrak segera dieksekusi. Karena kontrak pintar bersifat digital dan otomatis, tidak ada dokumen yang harus diproses dan tidak ada waktu yang dihabiskan untuk merekonsiliasi kesalahan yang sering terjadi akibat melengkapi dokumen secara manual.
Karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat, dan karena catatan transaksi yang terenkripsi dibagikan ke seluruh peserta, tidak perlu mempertanyakan apakah informasi telah diubah untuk keuntungan pribadi.
Catatan transaksi blockchain dienkripsi, yang membuatnya sulit untuk diretas. Selain itu, karena setiap catatan terhubung ke catatan sebelumnya dan selanjutnya pada buku besar terdistribusi, peretas harus mengubah seluruh rantai untuk mengubah satu catatan.
Kontrak pintar menghilangkan kebutuhan akan perantara untuk menangani transaksi dan, dengan demikian, penundaan waktu dan biaya yang terkait.
Jelajahi bagaimana bisnis mendapat manfaat dari kontrak pintar dalam solusi blockchain aktif
Sonoco dan IBM berupaya mengurangi masalah dalam pengangkutan obat-obatan penyelamat jiwa dengan meningkatkan transparansi rantai pasokan. Dengan dukungan IBM Blockchain Transparent Supply, Pharma Portal adalah platform berbasis blockchain yang melacak obat-obatan yang memerlukan suhu terkontrol melalui rantai pasokan untuk menyediakan data tepercaya, andal, dan akurat di berbagai pihak.
Home Depot menggunakan kontrak pintar di blockchain untuk menyelesaikan sengketa dengan vendor dengan cepat. Melalui komunikasi real-time dan peningkatan visibilitas tentang rantai pasokan, perusahaan ini membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok, menghasilkan lebih banyak waktu untuk pekerjaan penting dan inovasi.
Dengan bergabung ke we.trade, jaringan pembiayaan perdagangan yang diselenggarakan oleh IBM Blockchain, bisnis dapat menciptakan ekosistem kepercayaan untuk perdagangan global. Sebagai platform berbasis blockchain, we.trade menggunakan aturan standar dan opsi perdagangan yang disederhanakan untuk mengurangi gesekan dan risiko sekaligus memudahkan proses perdagangan dan memperluas peluang perdagangan bagi perusahaan dan bank yang berpartisipasi.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
Mengoptimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Capai potensi penuh teknologi blockchain dengan konsultasi dan layanan IBM, yang dirancang untuk mempercepat transformasi bisnis Anda melalui solusi yang dapat diskalakan, aman, dan inovatif.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition menyediakan SLA dan dukungan perusahaan 24x7 untuk Hyperledger Fabric, standar de facto untuk platform blockchain perusahaan dari Linux Foundation.
Bangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan tepercaya dengan IBM® Blockchain untuk mengubah operasi bisnis Anda, merampingkan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri.