Apa itu kontrak pintar di blockchain?

Kontrak pintar bekerja dengan pernyataan sederhana “jika/apabila... maka...” berikut yang ditulis ke dalam kode di blockchain. Jaringan komputer mengeksekusi tindakan ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi dan diverifikasi.

Tindakan ini mungkin termasuk mengeluarkan dana kepada pihak yang tepat, mendaftarkan kendaraan, mengirim pemberitahuan, atau menerbitkan tiket. Blockchain kemudian diperbarui ketika transaksi selesai. Itu berarti transaksi tidak dapat diubah, dan hanya pihak yang telah diberi izin yang dapat melihat hasilnya.

Dalam kontrak pintar, bisa terdapat banyak ketentuan yang diperlukan untuk memuaskan para peserta karena tugas telah diselesaikan dengan memuaskan. Untuk menetapkan persyaratan, peserta harus menentukan bagaimana transaksi dan data mereka diwakili di blockchain, menyetujui aturan “jika/apabila... maka...” yang mengatur transaksi tersebut, menjelajahi semua kemungkinan pengecualian, dan menentukan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa.

Kemudian, pengembang memprogram kontrak pintar. Akan tetapi, organisasi yang menggunakan blockchain untuk bisnis makin banyak menyediakan templat, antarmuka web, dan alat online lainnya untuk menyederhanakan penentuan struktur kontrak pintar.