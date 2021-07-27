Apa manfaat blockchain?

Manfaat blockchain adalah meningkatkan kepercayaan, keamanan, dan transparansi di antara organisasi anggota dengan meningkatkan keterlacakan data yang dibagikan di seluruh jaringan bisnis, serta memberikan penghematan biaya melalui efisiensi baru.
Blockchain untuk bisnis menggunakan buku besar bersama dan tidak dapat diubah yang hanya dapat diakses oleh anggota yang memiliki izin. Anggota jaringan mengontrol informasi apa yang dapat dilihat setiap organisasi atau anggota, dan tindakan apa yang dapat diambil masing-masing. Blockchain kadang-kadang disebut jaringan “tanpa kepercayaan”, bukan karena mitra bisnis tidak saling mempercayai, tetapi karena mereka tidak harus melakukannya.
Kepercayaan ini dibangun di atas peningkatan keamanan blockchain, transparansi yang lebih besar, dan keterlacakan instan. Di luar masalah kepercayaan, blockchain memberikan lebih banyak lagi manfaat bisnis, termasuk penghematan biaya dari peningkatan kecepatan, efisiensi, dan otomatisasi. Dengan mengurangi dokumen dan kesalahan, blockchain secara signifikan mengurangi biaya overhead dan biaya transaksi, dan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan pihak ketiga atau perantara untuk memverifikasi transaksi.
Data Anda sensitif dan penting, dan blockchain dapat secara signifikan mengubah cara Anda melihat informasi penting Anda. Dengan membuat catatan yang tidak dapat diubah dan dienkripsi secara menyeluruh, blockchain membantu mencegah penipuan dan aktivitas yang tidak sah.
Anda dapat mengatasi masalah privasi di blockchain dengan menganonimkan data pribadi dan dengan menggunakan izin untuk mencegah akses. Jaringan komputer, bukan server tunggal, menyimpan informasi, sehingga sulit bagi peretas untuk melihat data.
Tanpa blockchain, setiap organisasi harus menyimpan database terpisah. Karena blockchain menggunakan buku besar terdistribusi, ia mencatat transaksi dan data secara identik di beberapa lokasi.
Semua peserta jaringan dengan akses yang diijinkan dapat melihat informasi yang sama pada waktu yang sama, sehingga memberikan transparansi penuh. Semua transaksi dicatat secara permanen, dan diberi cap waktu dan tanggal. Kemampuan ini memungkinkan anggota untuk melihat seluruh riwayat transaksi dan secara virtual menghilangkan peluang penipuan.
Blockchain menciptakan jejak audit yang mendokumentasikan asal suatu aset di setiap langkah perjalanannya. Dalam industri di mana konsumen khawatir tentang isu lingkungan atau hak asasi manusia seputar suatu produk, atau industri yang terganggu oleh pemalsuan dan penipuan, ini membantu memberikan bukti.
Dengan blockchain, mungkin untuk berbagi data tentang asal langsung dengan pelanggan. Keterlacakan data juga dapat mengungkap kelemahan dalam rantai pasokan apa pun, di mana barang mungkin berada di dermaga bongkar muat menunggu transit.
Proses tradisional menggunakan banyak kertas memakan waktu, rentan terhadap kesalahan manusia, dan seringkali membutuhkan mediasi pihak ketiga. Dengan merampingkan proses ini dengan blockchain, Anda dapat menyelesaikan transaksi lebih cepat dan efisien.
Anda dapat menyimpan dokumentasi di blockchain bersama dengan detail transaksi, menghilangkan kebutuhan untuk bertukar kertas. Tidak perlu merekonsiliasi beberapa buku besar, sehingga kliring dan penyelesaian bisa jauh lebih cepat.
“Kontrak pintar” dapat mengotomatiskan transaksi, semakin meningkatkan efisiensi Anda dan mempercepat proses. Setelah kondisi yang ditentukan terpenuhi, itu akan otomatis memicu langkah berikutnya dalam transaksi atau proses.
Kontrak pintar mengurangi campur tangan manusia dan ketergantungan pada pihak ketiga untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan kontrak. Dalam asuransi, misalnya, setelah pelanggan memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk mengajukan klaim, sistem secara otomatis menyelesaikan dan membayar klaim.
Membangun kepercayaan di antara mitra dagang, memberikan visibilitas menyeluruh, merampingkan proses, dan menyelesaikan masalah lebih cepat dengan blockchain, semuanya akan menghasilkan rantai pasokan yang lebih kuat, lebih tangguh, dan hubungan bisnis yang lebih baik. Selain itu, peserta dapat bertindak lebih cepat jika terjadi gangguan. Dalam industri makanan, blockchain dapat membantu memastikan keamanan dan kesegaran pangan, dan mengurangi limbah. Jika terjadi kontaminasi, Anda dapat melacak makanan kembali ke sumbernya dalam hitungan detik, bukan berhari-hari.
Ketika lembaga keuangan mengganti proses dan dokumen lama dengan blockchain, mereka menyadari beberapa manfaat. Manfaat ini termasuk menghilangkan gesekan dan penundaan, serta meningkatkan efisiensi operasional di seluruh industri, termasuk perdagangan global, pembiayaan perdagangan, kliring dan penyelesaian, perbankan konsumen, pemberian pinjaman, dan transaksi lainnya.
Dalam industri yang bermasalah oleh pelanggaran data, blockchain dapat membantu layanan kesehatan meningkatkan keamanan data pasien sekaligus membuatnya lebih mudah untuk berbagi catatan di seluruh penyedia, pembayar, dan peneliti. Kontrol atas akses tetap ada di tangan pasien, meningkatkan kepercayaan.
Saat produk farmasi bergerak melalui rantai pasokan, sistem mencatat setiap tindakan. Jejak audit yang dihasilkan memungkinkan penelusuran barang dari asal hingga ke apotek atau pengecer, sehingga membantu mencegah pemalsuan dan memungkinkan produsen menemukan produk yang ditarik dalam hitungan detik.
Blockchain dapat membantu pemerintah bekerja lebih cerdas dan berinovasi lebih cepat. Berbagi data yang aman antara warga negara dan lembaga dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus memberikan jejak audit yang tidak dapat diubah untuk kepatuhan terhadap peraturan, manajemen kontrak, manajemen identitas, dan layanan warga negara.
Perusahaan asuransi menggunakan blockchain dan kontrak pintar untuk mengotomatiskan proses manual dan proses yang membutuhkan banyak kertas seperti penjaminan emisi dan penyelesaian klaim, meningkatkan kecepatan dan efisiensi, dan mengurangi biaya. Pertukaran data blockchain yang lebih cepat dan dapat diverifikasi membantu mengurangi penipuan dan penyalahgunaan.
