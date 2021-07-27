Apa manfaat blockchain?

Blockchain untuk bisnis menggunakan buku besar bersama dan tidak dapat diubah yang hanya dapat diakses oleh anggota yang memiliki izin. Anggota jaringan mengontrol informasi apa yang dapat dilihat setiap organisasi atau anggota, dan tindakan apa yang dapat diambil masing-masing. Blockchain kadang-kadang disebut jaringan “tanpa kepercayaan”, bukan karena mitra bisnis tidak saling mempercayai, tetapi karena mereka tidak harus melakukannya.

Kepercayaan ini dibangun di atas peningkatan keamanan blockchain, transparansi yang lebih besar, dan keterlacakan instan. Di luar masalah kepercayaan, blockchain memberikan lebih banyak lagi manfaat bisnis, termasuk penghematan biaya dari peningkatan kecepatan, efisiensi, dan otomatisasi. Dengan mengurangi dokumen dan kesalahan, blockchain secara signifikan mengurangi biaya overhead dan biaya transaksi, dan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan pihak ketiga atau perantara untuk memverifikasi transaksi.