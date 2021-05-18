Bitcoin, token, Ethereum, dan stablecoin… dunia kripto memang penuh kejutan! Ini semua adalah beberapa nama dan frasa yang mungkin sering Anda dengar ketika mencoba memahami kelas aset digital yang muncul. CNBC sekarang mencantumkan harga Bitcoin di tickernya tetapi apa artinya semua itu? Dan apa perbedaannya?
Menemukan jawaban yang jelas tentang definisi dan kemampuan setiap aset digital bernuansa lebih sulit daripada yang seharusnya. Baik Anda mahasiswa yang ingin memahami fenomena ini maupun eksekutif C-suite yang berpengalaman, riset mandiri sering kali justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat tim saya dan saya memimpin beberapa inisiatif aset digital, kami melihat peluang untuk memberikan pendidikan kepada publik dan klien kami tentang definisi dan pemahaman utama aset digital.
Salah satu aspek yang paling membingungkan dari “uang virtual” adalah istilah yang berbeda. Istilah luas yang kami gunakan untuk menggambarkan semua aset digital yang berhubungan dengan industri keuangan adalah mata uang digital. Fungsi mata uang digital mirip dengan mata uang fisik. Namun, ada keuntungan menggunakan digital dibandingkan mata uang fisik. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan untuk secara instan bertransaksi dan mentransfer uang lintas batas dengan biaya dan waktu yang lebih rendah. Mata uang digital datang dalam berbagai bentuk, termasuk mata uang virtual, mata uang kripto, dan mata uang digital bank sentral yang akan kita alamat selanjutnya.
Jika Anda telah mengikuti mata uang kripto sejak kemunculannya (tautan berada di luar ibm.com) pada tahun 2009 atau baru-baru ini menangkap tren dengan ketertarikan pada Dogecoin, penting untuk mendapatkan pemahaman tentang nilainya dan apa yang membuat aset digital ini menjadi sesuatu yang penting saat kita pindah ke industri yang berpusat di sekitar keuangan terdesentralisasi. Mata uang kripto adalah bentuk pembayaran yang dapat ditukar secara online untuk barang dan jasa. Banyak perusahaan telah mengeluarkan mata uang mereka sendiri, sering disebut token, dan ini dapat diperdagangkan secara khusus untuk barang atau layanan yang disediakan perusahaan.
Analoginya adalah token arcade atau chip kasino. Anda harus menukar mata uang nyata dengan cryptocurrency untuk mengakses barang atau layanan. Daya tarik untuk memanfaatkan mata uang kripto terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai keamanan yang diindeks ke produk atau layanan tertentu. Selain itu, beberapa investor menggunakan ini sebagai penyimpan nilai yang membuka peluang investasi baru bagi investor institusi dan retail.
Jadi mari kita kembali ke tempat semuanya dimulai. Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang muncul pada tahun 2008. Token terdesentralisasi, artinya tidak ada bank sentral atau administrator yang mengatur token. Fitur revolusioner bitcoin dan kripto lainnya adalah kemampuan untuk mengirim mata uang dari peer to peer tanpa perlu perantara. Ini memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi waktu dan biaya transaksi pembayaran apa pun.
Salah satu argumen yang menentang adopsi mata uang kripto di masyarakat dan organisasi arus utama adalah bahwa volatilitasnya dapat membahayakan investor dan kesehatan neraca perusahaan. Untuk mengurangi risiko volatilitas sambil tetap mendapat manfaat dari kemampuan baru teknologi, koin stabil diperkenalkan pada tahun 2014 (tautan berada di luar ibm.com) dan dirancang khusus untuk mengatasi masalah volatilitas dalam kripto.
Koin stabil memiliki fungsi aset yang sama, tetapi volatilitas berkurang karena koin didukung oleh dolar A.S. atau mata uang fiat lainnya. Seperti yang Anda lihat, ruang aset digital semakin matang dan sekarang dapat membawa nilai yang signifikan untuk aplikasi perusahaan di seluruh industri.
Bukan hanya sektor swasta yang berupaya memanfaatkan kelas aset yang sedang berkembang ini, pemerintah di berbagai negara pun telah menyatakan ketertarikan untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC).
Pembicaraan tentang mata uang digital telah dimulai jauh sebelum 2008. Namun, Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang diakui. Dengan kapitalisasi pasar mata uang digital yang baru-baru ini naik (tautan berada di luar ibm.com) menjadi lebih dari 2 triliun USD, bank sentral mulai memahami apa artinya ini bagi mereka, dan infrastruktur keuangan negara mereka.
Uang digital menarik minat yang lebih kuat sebagai masa depan masyarakat yang semakin tanpa uang tunai. Kami telah melihat adopsi di berbagai negara mulai dari Cina hingga Bahama — 86% bank sentral dunia (tautan berada di luar ibm.com) sedang menjelajahi mata uang digital. Adopsi CBDC dapat berarti meluasnya penggunaan mata uang digital yang diatur. Adopsi akan secara signifikan meningkatkan kecepatan berbagai proses yang dilakukan oleh bank sentral dan Departemen Keuangan.
Mengizinkan uang untuk disetorkan langsung ke dompet digital individu akan memungkinkan transfer pengembalian pajak, pemeriksaan stimulus, dan bantuan pemerintah yang hampir seketika. Memanfaatkan mata uang digital juga akan menghilangkan biaya mencetak uang. Saat ini (tautan berada di luar ibm.com), biayanya 2,06 sen untuk menghasilkan satu sen dan 7,53 sen untuk membuat nikel, proses yang tidak efisien secara ekonomi. Terakhir, kemampuan untuk mengonfigurasi mata uang digital dengan membatasi pasokan, membakar token, dan metode lainnya, akan memberi bank sentral kemampuan baru untuk kebijakan moneter dan fiskal.
Ketertarikan pada aset digital dari sektor swasta dan publik adalah tampilan keyakinan bahwa pemimpin pemerintah dan industri memiliki minat pada kelas aset yang muncul. Baru-baru ini The Fed merilis proposal di mana bank-bank baru berpotensi memiliki akses langsung ke Fed Payment Rails.
Selain itu, pada Maret 2021, Stephen Lynch dan Patrick McHenry mengajukan undang-undang bipartisan (tautan berada di luar ibm.com) yang menyerukan pembentukan kelompok kerja untuk mengevaluasi kerangka hukum dan peraturan saat ini seputar aset digital AS. Pengenalan undang-undang ini sangat penting dalam perjalanan menuju adopsi massal aset digital.
Selain itu, ini adalah cerminan bahwa semakin banyak pejabat pemerintah memahami bahwa regulasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi diperlukan untuk memperkuat Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam inovasi.
Ini adalah waktu yang menyenangkan di ruang aset digital dan memiliki minat pemerintah dalam teknologi ini berarti kita berada di puncak setiap warga negara dan organisasi yang menggunakan mata uang digital.
