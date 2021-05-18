Salah satu aspek yang paling membingungkan dari “uang virtual” adalah istilah yang berbeda. Istilah luas yang kami gunakan untuk menggambarkan semua aset digital yang berhubungan dengan industri keuangan adalah mata uang digital. Fungsi mata uang digital mirip dengan mata uang fisik. Namun, ada keuntungan menggunakan digital dibandingkan mata uang fisik. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan untuk secara instan bertransaksi dan mentransfer uang lintas batas dengan biaya dan waktu yang lebih rendah. Mata uang digital datang dalam berbagai bentuk, termasuk mata uang virtual, mata uang kripto, dan mata uang digital bank sentral yang akan kita alamat selanjutnya.

Jika Anda telah mengikuti mata uang kripto sejak kemunculannya (tautan berada di luar ibm.com) pada tahun 2009 atau baru-baru ini menangkap tren dengan ketertarikan pada Dogecoin, penting untuk mendapatkan pemahaman tentang nilainya dan apa yang membuat aset digital ini menjadi sesuatu yang penting saat kita pindah ke industri yang berpusat di sekitar keuangan terdesentralisasi. Mata uang kripto adalah bentuk pembayaran yang dapat ditukar secara online untuk barang dan jasa. Banyak perusahaan telah mengeluarkan mata uang mereka sendiri, sering disebut token, dan ini dapat diperdagangkan secara khusus untuk barang atau layanan yang disediakan perusahaan.

Analoginya adalah token arcade atau chip kasino. Anda harus menukar mata uang nyata dengan cryptocurrency untuk mengakses barang atau layanan. Daya tarik untuk memanfaatkan mata uang kripto terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai keamanan yang diindeks ke produk atau layanan tertentu. Selain itu, beberapa investor menggunakan ini sebagai penyimpan nilai yang membuka peluang investasi baru bagi investor institusi dan retail.