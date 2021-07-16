Apa itu Hyperledger Fabric?

Dimaksudkan sebagai fondasi untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dan strategi industri, arsitektur modular Hyperledger Fabric yang terbuka menggunakan komponen plug-and-play untuk mengakomodasi berbagai macam contoh penggunaan.

Lebih dari 120.000 organisasi dan 15.000 engineer berkolaborasi di Hyperledger Fabric. Kolaborasi ini menghasilkan pendekatan konsensus yang berbeda, memungkinkan kinerja dalam skala besar dan menjaga privasi data yang dibutuhkan perusahaan.

Sebagai kerangka kerja blockchain yang fleksibel di balik IBM® Blockchain Platform, Hyperledger Fabric membantu inovator memicu transformasi bisnis global.