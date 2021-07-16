Apa itu Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, proyek Linux Foundation sumber terbuka, adalah kerangka kerja blockchain modular dan telah menjadi standar tidak resmi untuk blockchain platform perusahaan.
Dimaksudkan sebagai fondasi untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dan strategi industri, arsitektur modular Hyperledger Fabric yang terbuka menggunakan komponen plug-and-play untuk mengakomodasi berbagai macam contoh penggunaan.
Lebih dari 120.000 organisasi dan 15.000 engineer berkolaborasi di Hyperledger Fabric. Kolaborasi ini menghasilkan pendekatan konsensus yang berbeda, memungkinkan kinerja dalam skala besar dan menjaga privasi data yang dibutuhkan perusahaan.
Sebagai kerangka kerja blockchain yang fleksibel di balik IBM® Blockchain Platform, Hyperledger Fabric membantu inovator memicu transformasi bisnis global.
Bangun jaringan blockchain kick-starter dan mulai pengkodean dengan blockchain platform generasi berikutnya dari IBM.
Hyperledger Fabric adalah platform buku besar terdistribusi yang terbuka, kelas perusahaan. Ini memiliki kontrol privasi tingkat lanjut sehingga Anda hanya membagikan data yang Anda inginkan di antara peserta jaringan yang memiliki izin, atau yang dikenal.
Kontrak pintar mendokumentasikan proses bisnis yang ingin Anda otomatiskan dengan ketentuan yang dapat dieksekusi sendiri oleh para pihak yang ditulis ke dalam baris kode. Kode dan perjanjian yang terkandung di dalamnya ada di seluruh jaringan blockchain terdistribusi dan terdesentralisasi. Transaksi dapat dilacak dan tidak dapat dibatalkan, menciptakan kepercayaan antara organisasi dan memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dengan lebih cepat-menghemat waktu dan mengurangi biaya dan risiko.
Membangun kepercayaan terdesentralisasi dalam jaringan peserta yang dikenal daripada jaringan terbuka peserta anonim.
Bagikan hanya data yang diinginkan kepada pihak yang ingin Anda bagikan.
Sesuaikan blockchain dengan kebutuhan industri dengan arsitektur yang dapat dipasangkan daripada pendekatan one-size-fits-all.
Programkan kontrak pintar dalam bahasa yang digunakan tim Anda saat ini, alih-alih mempelajari bahasa dan arsitektur khusus.
IBM® merekomendasikan agar bisnis tidak membangun sistem blockchain produksi hanya dengan menggunakan sumber terbuka gratis. Bersama dengan vendor lain, IBM menawarkan distribusi komersial yang mencakup alat dan dukungan.
IBM Blockchain Platform, versi komersial IBM Hyperledger Fabric, menyediakan dukungan berkelanjutan yang tersedia sepanjang hari, sepanjang minggu, dan sepanjang tahun. Ini termasuk perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk solusi sumber terbuka. Dilengkapi dengan seperangkat alat produktivitas paling canggih untuk membangun, mengatur, dan mengoperasikan sistem blockchain Anda.
Inovator di berbagai industri menggunakan Hyperledger Fabric. Ini termasuk sektor-sektor seperti keuangan, perbankan, perawatan kesehatan, IoT, rantai pasokan, manufaktur, dan teknologi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja blockchain yang terbuka, terstandardisasi, dan basis kode untuk hasil bisnis yang nyata.
Manfaatkan keahlian IBM. Anggota pendiri komunitas sumber terbuka Hyperledger kini menghadirkan dukungan untuk blockchain sumber terbuka terkemuka untuk bisnis, dengan SLA dan dukungan 24x7.
Atasi masalah kepercayaan, transparansi, dan integritas data dengan jaringan berbasis blockchain.
Selesaikan masalah lebih cepat, bangun kepercayaan, dan perkuat jaringan rantai pasokan dengan IBM® Blockchain.
Ciptakan kembali perdagangan dan pembiayaan perdagangan dengan keahlian kami dalam mengadakan jaringan dan platform terdepan di industri.
Bangun kepercayaan yang lebih besar untuk semua, dan hadirkan transparansi, kesederhanaan, dan efisiensi baru untuk setiap transaksi keuangan.
Hemat anggaran dengan otomatisasi baru, bagikan data dengan lebih aman, dan temukan insight dari data yang sudah dikumpulkan.
Solusi IBM Blockchain menggunakan teknologi buku besar terdistribusi dan blockchain perusahaan untuk membantu klien mendorong kelincahan operasional, konektivitas, dan aliran pendapatan baru. Bergerak melampaui batas-batas organisasi Anda dengan pertukaran data ujung ke ujung tepercaya dan otomatisasi alur kerja.