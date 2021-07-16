Apa itu Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, proyek Linux Foundation sumber terbuka, adalah kerangka kerja blockchain modular dan telah menjadi standar tidak resmi untuk blockchain platform perusahaan.

Dimaksudkan sebagai fondasi untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dan strategi industri, arsitektur modular Hyperledger Fabric yang terbuka menggunakan komponen plug-and-play untuk mengakomodasi berbagai macam contoh penggunaan.

Lebih dari 120.000 organisasi dan 15.000 engineer berkolaborasi di Hyperledger Fabric. Kolaborasi ini menghasilkan pendekatan konsensus yang berbeda, memungkinkan kinerja dalam skala besar dan menjaga privasi data yang dibutuhkan perusahaan.

Sebagai kerangka kerja blockchain yang fleksibel di balik IBM® Blockchain Platform, Hyperledger Fabric membantu inovator memicu transformasi bisnis global.

Cara kerja Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric adalah platform buku besar terdistribusi yang terbuka, kelas perusahaan. Ini memiliki kontrol privasi tingkat lanjut sehingga Anda hanya membagikan data yang Anda inginkan di antara peserta jaringan yang memiliki izin, atau yang dikenal.

Kontrak pintar mendokumentasikan proses bisnis yang ingin Anda otomatiskan dengan ketentuan yang dapat dieksekusi sendiri oleh para pihak yang ditulis ke dalam baris kode. Kode dan perjanjian yang terkandung di dalamnya ada di seluruh jaringan blockchain terdistribusi dan terdesentralisasi. Transaksi dapat dilacak dan tidak dapat dibatalkan, menciptakan kepercayaan antara organisasi dan memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dengan lebih cepat-menghemat waktu dan mengurangi biaya dan risiko.
Manfaat Hyperledger Fabric
Jaringan yang diizinkan

Membangun kepercayaan terdesentralisasi dalam jaringan peserta yang dikenal daripada jaringan terbuka peserta anonim.
Transaksi rahasia

Bagikan hanya data yang diinginkan kepada pihak yang ingin Anda bagikan.
Arsitektur yang dapat dipasangkan

Sesuaikan blockchain dengan kebutuhan industri dengan arsitektur yang dapat dipasangkan daripada pendekatan one-size-fits-all.
Mudah untuk memulai

Programkan kontrak pintar dalam bahasa yang digunakan tim Anda saat ini, alih-alih mempelajari bahasa dan arsitektur khusus.
Mengapa Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja di bawah IBM Blockchain Platform

IBM® merekomendasikan agar bisnis tidak membangun sistem blockchain produksi hanya dengan menggunakan sumber terbuka gratis. Bersama dengan vendor lain, IBM menawarkan distribusi komersial yang mencakup alat dan dukungan.

IBM Blockchain Platform, versi komersial IBM Hyperledger Fabric, menyediakan dukungan berkelanjutan yang tersedia sepanjang hari, sepanjang minggu, dan sepanjang tahun. Ini termasuk perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk solusi sumber terbuka. Dilengkapi dengan seperangkat alat produktivitas paling canggih untuk membangun, mengatur, dan mengoperasikan sistem blockchain Anda.

Hyperledger Fabric adalah blockchain sumber terbuka untuk bisnis

Inovator di berbagai industri menggunakan Hyperledger Fabric. Ini termasuk sektor-sektor seperti keuangan, perbankan, perawatan kesehatan, IoT, rantai pasokan, manufaktur, dan teknologi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja blockchain yang terbuka, terstandardisasi, dan basis kode untuk hasil bisnis yang nyata.

  • Perusahaan bagian dari Hyperledger: 148
  • Baris kode: 18,4 juta 
Contoh penggunaan blockchain
Pelajari bagaimana Farmer Connect dan IBM® Food Trust menghubungkan petani kopi dan peminum kopi dengan blockchain.
Lihat bagaimana blockchain menyediakan informasi barang secara real-time, dibagikan, dan tepercaya selama proses pengiriman dan penerimaan.
Lanskap bangunan dan gedung pencakar langit
Jaminan bank: melompat dari kertas ke blockchain
Pelajari bagaimana blockchain platform pertama di dunia mengubah proses penjaminan bank, memungkinkan semua pihak untuk mendapatkan dan mengelola penjaminan yang mengikat secara hukum, dan mengurangi waktu penerbitan hingga satu hari.
Jelajahi cerita sukses multicloud perangkat lunak Vertrax dan Chateaux.
Smartphone dipegang di atas mesin pembayaran kartu menggunakan sistem pembayaran nirsentuh
Membuka kembali tempat-tempat dengan tiket digital blockchain nirkontak
Temukan bagaimana Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan tiket digital yang aman dan tanpa kontak.
Sumber daya
Tampilan atas kapal kontainer udara di laut
Apa itu teknologi blockchain?
Blockchain adalah buku besar bersama yang tidak dapat diubah untuk mencatat transaksi, melacak aset, dan membangun kepercayaan.
Diagram blok abstrak yang mewakili blockchain
Apa itu keamanan blockchain?
Keamanan blockchain adalah sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk jaringan blockchain, menggunakan kerangka kerja keamanan siber, layanan jaminan, dan praktik terbaik untuk mengurangi risiko terhadap serangan dan penipuan.
Pemandangan udara jalan raya dan jembatan layang di kota
Memajukan adopsi blockchain bisnis
Hyperledger Foundation mempromosikan interoperabilitas dan standarisasi, membuka jalan bagi adopsi luas blockchain yang aman dan dapat diskalakan serta solusi kepercayaan digital di seluruh industri dan sektor.
Orang dengan tablet berbicara di samping peti di pabrik
Status Blockchain Saat Ini
Para pemimpin industri terlibat dalam diskusi blockchain untuk pengembang dan pemimpin teknis.
Ambil langkah selanjutnya

Solusi IBM Blockchain menggunakan teknologi buku besar terdistribusi dan blockchain perusahaan untuk membantu klien mendorong kelincahan operasional, konektivitas, dan aliran pendapatan baru. Bergerak melampaui batas-batas organisasi Anda dengan pertukaran data ujung ke ujung tepercaya dan otomatisasi alur kerja.

