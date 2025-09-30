Apa itu kriptografi?

Kriptografi kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk mengamankan data dengan cara yang kebal terhadap banyak kerentanan ekosistem kriptografi tradisional. Tidak seperti jenis enkripsi lain yang mengandalkan prinsip-prinsip matematika, kriptografi kuantum didasarkan pada fisika untuk mengamankan data dengan cara yang secara teoritis benar-benar kebal terhadap peretas. Karena keadaan kuantum tidak mungkin diamati tanpa diubah, setiap upaya untuk mengakses data yang dikodekan secara diam-diam akan segera teridentifikasi.

Enkripsi kuantum, yang ini awalnya diteorikan pada 1984, berfungsi dengan menggunakan partikel cahaya foton yang dikirim melalui kabel serat optik untuk berbagi kunci pribadi antara pengirim dan penerima. Aliran foton ini bergerak dalam satu arah dan masing-masing mewakili satu bit data, baik 0 atau 1. Filter terpolarisasi pada sisi pengirim mengubah orientasi fisik setiap foton ke posisi tertentu, dan penerima menggunakan dua pemisah sinar yang tersedia untuk membaca posisi setiap foton. Pengirim dan penerima membandingkan posisi foton yang dikirim dengan posisi yang diterjemahkan, dan set yang cocok adalah kuncinya.

Kriptografi kuantum memberikan banyak keuntungan dibandingkan kriptografi tradisional karena tidak bergantung pada persamaan matematika yang dapat dipecahkan untuk mengamankan data yang dienkripsi. Hal ini juga mencegah penyadapan karena data kuantum tidak dapat dibaca tanpa diubah, dan kriptografi kuantum juga dapat berintegrasi dengan baik dengan jenis protokol enkripsi lainnya. Jenis kriptografi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi kunci enkripsi pribadi secara digital yang tidak dapat disalin selama transit. Setelah kunci ini dibagikan, kunci ini dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan lebih lanjut dengan cara yang hampir tidak memiliki risiko untuk diretas.

Namun, kriptografi kuantum juga menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan yang belum dipecahkan dan saat ini mencegah penggunaan praktis kriptografi kuantum. Karena komputasi kuantum belum beralih dari bukti konsep ke dalam aplikasi praktis, kriptografi kuantum tetap rentan terhadap kesalahan karena perubahan polarisasi proton yang tidak diinginkan. Kriptografi kuantum juga memerlukan infrastruktur khusus. Jalur serat optik diperlukan untuk mentransfer proton dan memiliki jangkauan terbatas, biasanya sekitar 248 hingga 310 mil, yang sedang dikerjakan oleh para peneliti ilmu komputer. Selain itu, sistem kriptografi kuantum dibatasi oleh jumlah tujuan pengiriman data. Karena jenis sistem ini bergantung pada orientasi spesifik foton unik, mereka tidak mampu mengirim sinyal ke lebih dari satu penerima yang dituju pada waktu tertentu.