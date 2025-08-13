Ketahanan siber adalah konsep yang menyatukan keberlangsungan bisnis, keamanan sistem informasi, dan ketahanan organisasi. Konsep ini menggambarkan kemampuan untuk terus memberikan hasil yang diinginkan meskipun mengalami peristiwa siber yang menantang, seperti serangan siber, bencana alam, atau kemerosotan ekonomi. Tingkat kemahiran dan ketahanan keamanan informasi yang terukur memengaruhi seberapa baik organisasi dapat melanjutkan operasi bisnis dengan sedikit hingga tanpa waktu henti.

Ancaman siber modern menghadirkan tantangan baru, menciptakan lingkungan di mana langkah-langkah keamanan tradisional saja tidak mencukupi. Organisasi menghadapi musuh canggih yang memanfaatkan teknologi dan teknik canggih untuk menyebabkan gangguan. Aktor ancaman dan peretas semakin mengeksploitasi kerentanan manusia dan kelemahan sistem daripada mengandalkan metode serangan otomatis tradisional.

Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 dari IBM dan Ponemon Institute, meskipun biaya pelanggaran global turun menjadi rata-rata USD 4,44 juta, banyak organisasi AS menghadapi biaya yang mencapai rekor tertinggi sebesar USD 10,22 juta per insiden. Terlepas dari biaya ini, 49% organisasi yang dibobol berencana untuk meningkatkan investasi keamanan.