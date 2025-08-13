Apa itu ketahanan siber?

Ketahanan siber adalah kemampuan organisasi untuk mencegah, bertahan, dan pulih dari insiden keamanan siber.

Ketahanan siber adalah konsep yang menyatukan keberlangsungan bisnis, keamanan sistem informasi, dan ketahanan organisasi. Konsep ini menggambarkan kemampuan untuk terus memberikan hasil yang diinginkan meskipun mengalami peristiwa siber yang menantang, seperti serangan siber, bencana alam, atau kemerosotan ekonomi. Tingkat kemahiran dan ketahanan keamanan informasi yang terukur memengaruhi seberapa baik organisasi dapat melanjutkan operasi bisnis dengan sedikit hingga tanpa waktu henti.

Ancaman siber modern menghadirkan tantangan baru, menciptakan lingkungan di mana langkah-langkah keamanan tradisional saja tidak mencukupi. Organisasi menghadapi musuh canggih yang memanfaatkan teknologi dan teknik canggih untuk menyebabkan gangguan. Aktor ancaman dan peretas semakin mengeksploitasi kerentanan manusia dan kelemahan sistem daripada mengandalkan metode serangan otomatis tradisional.

Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 dari IBM dan Ponemon Institute, meskipun biaya pelanggaran global turun menjadi rata-rata USD 4,44 juta, banyak organisasi AS menghadapi biaya yang mencapai rekor tertinggi sebesar USD 10,22 juta per insiden. Terlepas dari biaya ini, 49% organisasi yang dibobol berencana untuk meningkatkan investasi keamanan.

Pentingnya strategi ketahanan siber

Ketahanan siber yang efektif haruslah berupa strategi berbasis risiko di seluruh perusahaan yang didukung oleh inisiatif yang terkoordinasi. Sangat penting untuk memiliki pendekatan kolaboratif yang didorong oleh para eksekutif pada semua orang dalam ekosistem organisasi, mitra, peserta rantai pasokan, dan pelanggan. Pendekatan ini harus secara proaktif mengelola risiko, ancaman, kerentanan, dan efek pada informasi penting dan aset pendukung, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan secara keseluruhan.

Ketahanan siber yang sukses juga melibatkan tata kelola, manajemen risiko, pemahaman tentang kepemilikan data, dan manajemen insiden. Menilai karakteristik ini juga menuntut pengalaman dan penilaian.

Selain itu, organisasi juga harus menyeimbangkan risiko siber dengan peluang yang dapat dicapai dan keunggulan kompetitif. Pendekatan ini harus mempertimbangkan apakah pencegahan yang hemat biaya dapat dilakukan dan apakah pendekatan tersebut dapat mencapai deteksi dan koreksi yang cepat dengan efek jangka pendek yang kuat terhadap ketahanan siber.

Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus menemukan keseimbangan yang tepat antara ketiga jenis kontrol: preventif, detektif, dan korektif. Kontrol ini mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki insiden yang mengancam ketahanan siber organisasi.

Manfaat ketahanan siber

Strategi ketahanan siber membantu organisasi mencapai manfaat berikut:

  • Mengurangi kerugian finansial
  • Mengurangi kerusakan operasional
  • Mendapatkan kepercayaan pelanggan dan bisnis
  • Meningkatkan keunggulan kompetitif
  • Pastikan keberlangsungan bisnis

Mengurangi kerugian finansial

Kerugian finansial akibat serangan yang berhasil dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan perusahaan, seperti pemegang saham, investor, karyawan, dan pelanggan.

Taruhan finansial sangat besar. Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM 2025 mengungkapkan bahwa organisasi dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang luas dalam operasi keamanan menghemat rata-rata USD 1,9 juta dalam biaya pelanggaran. Perusahaan ini juga mengurangi siklus hidup pelanggaran hingga 80 hari dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki solusi ini. Namun, organisasi yang mengalami insiden terkait AI tanpa kontrol akses yang tepat menghadapi biaya yang lebih tinggi. Hal ini menyoroti perlunya strategi ketahanan siber yang diatur.

Mengurangi kerusakan reputasi

Insiden siber dapat menyebabkan kerusakan reputasi organisasi dan kepercayaan pelanggan. Kerangka kerja ketahanan siber yang kuat membantu organisasi merespons insiden dengan cepat dan transparan, meminimalkan kerugian reputasi jangka panjang dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan.

Mendapatkan kepercayaan pelanggan dan bisnis

Untuk menarik pelanggan dan mendapatkan bisnis mereka, beberapa organisasi mematuhi standar manajemen internasional, seperti ISO/IEC 27001 yang disediakan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi. ISO/IEC 27001 menyediakan ketentuan untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) untuk mengelola keamanan aset seperti detail karyawan, informasi keuangan, kekayaan intelektual, atau informasi pihak ketiga yang dipercayakan.

Di AS, perusahaan mungkin mencari sertifikasi dengan Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS), sebuah prasyarat untuk memproses pembayaran (misalnya dengan kartu kredit).

Meningkatkan keunggulan kompetitif

Ketahanan siber memberi organisasi keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan tanpanya. Perusahaan yang mengembangkan pendekatan terstruktur (misalnya, program intelijen ancaman) bersama dengan praktik terbaik standar menciptakan operasi yang efektif.

Demikian pula, organisasi meningkatkan efektivitas operasional mereka dengan mengembangkan sistem manajemen untuk ketahanan siber. Oleh karena itu, sistem ini memberikan nilai yang signifikan bagi pelanggan mereka dan menciptakan keuntungan bisnis yang berkelanjutan.

Memastikan keberlangsungan bisnis

Organisasi dengan rencana ketahanan siber yang kuat dapat mempertahankan operasi penting bahkan selama insiden keamanan, meminimalkan waktu henti dan memastikan pengiriman layanan berkelanjutan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

Membangun strategi ketahanan siber

Organisasi mengembangkan ketahanan siber dengan mengadopsi praktik standar yang telah terbukti, seperti Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi (ITIL) dan NIST Kerangka Kerja Keamanan Siber (NIST CSF).

Siklus hidup ITIL untuk ketahanan siber

Dengan menggabungkan tahapan siklus hidup ITIL, organisasi dapat membangun strategi ketahanan siber yang kuat, yang memungkinkan manajemen risiko siber proaktif dan mendukung operasi bisnis yang sedang berlangsung. Metode ini juga mendorong kolaborasi di seluruh organisasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Berikut adalah lima tahap siklus hidup ITIL:

  1. Strategi layanan: Berdasarkan tujuan organisasi, fase ini mengidentifikasi aset penting, seperti informasi, sistem, dan layanan, yang paling penting bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya. Termasuk pula di dalamnya mengidentifikasi kerentanan dan risiko yang mereka hadapi.
  2. Desain layanan: Organisasi memilih kontrol, prosedur, dan pelatihan sistem manajemen yang sesuai dan proporsional untuk mencegah kerusakan pada aset penting (jika hal tersebut dapat dilakukan). Fase desain juga mengidentifikasi orang yang berwenang untuk memutuskan dan bertindak.
  3. Transisi layanan: Organisasi menerapkan dan menguji kontrol, prosedur, dan pelatihan yang dirancang di lingkungan operasional mereka. Fase transisi ini menetapkan tata kelola yang jelas dengan mengidentifikasi otoritas pengambilan keputusan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk bertindak ketika ancaman muncul.
  4. Operasi layanan: Tim operasi memantau, mendeteksi, dan mengelola peristiwa dan insiden siber, termasuk pengujian kontrol berkelanjutan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi.
  5. Peningkatan layanan yang berkelanjutan: Organisasi harus mempraktikkan kemampuan beradaptasi untuk melindungi lingkungan dari ancaman yang terus berubah. Ketika pulih dari insiden, mereka harus belajar dari pengalaman, memodifikasi prosedur, pelatihan, desain, dan strategi, sesuai kebutuhan.

Kerangka Kerja Keamanan Siber NIST untuk ketahanan siber

NIST memberikan panduan komprehensif dan praktik terbaik yang dapat diikuti oleh organisasi sektor swasta untuk meningkatkan keamanan informasi dan manajemen risiko keamanan siber.

Kerangka kerja ini terdiri dari enam fungsi inti:

  1. Mengatur: Menetapkan tata kelola keamanan siber dan kebijakan mitigasi risiko yang menginformasikan dan memprioritaskan aktivitas keamanan siber, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dengan memahami potensi risiko di seluruh perusahaan.
  2. Mengidentifikasi: Mengembangkan pemahaman komprehensif tentang aset dan sumber daya yang paling penting untuk melindungi dari serangan siber secara efektif. Fungsi ini meliputi manajemen aset, evaluasi lingkungan bisnis, kerangka kerja tata kelola, penilaian risiko, dan manajemen risiko rantai pasokan.
  3. Melindungi: Menerapkan kontrol keamanan teknis dan fisik yang sesuai untuk mengembangkan penjagaan guna melindungi infrastruktur penting. Area utama meliputi kesadaran dan pelatihan keamanan, keamanan data, proses perlindungan data, pemeliharaan, dan teknologi pelindung.
  4. Deteksi: Menerapkan langkah-langkah yang memberikan peringatan tentang peristiwa keamanan siber dan ancaman yang berkembang. Kategori deteksi mencakup anomali dan identifikasi peristiwa, pemantauan keamanan berkelanjutan dan pembuatan proses deteksi yang kuat.
  5. Menanggapi: Memastikan kemampuan respons yang tepat untuk serangan siber dan peristiwa keamanan siber lainnya. Strategi ini mencakup perencanaan respons, komunikasi pemangku kepentingan, analisis insiden, mitigasi ancaman, dan peningkatan proses.
  6. Memulihkan: Menerapkan kegiatan pemulihan dan rencana untuk ketahanan siber guna memastikan keberlangsungan bisnis setelah serangan siber, pelanggaran keamanan, atau peristiwa keamanan siber lainnya. Pendekatan ini melibatkan pengembangan dan penerapan rencana dan prosedur untuk memulihkan sistem, data, dan layanan, serta belajar dari insiden untuk meningkatkan ketahanan pada masa mendatang. 

Alat penting untuk ketahanan siber

Semua alat berikut ini memungkinkan organisasi untuk bertahan dan pulih dari serangan siber, meminimalkan gangguan, dan mempertahankan operasi bisnis:

  • Informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM): Sistem SIEM menyediakan kemampuan pencatatan terpusat dan melakukan analisis peristiwa keamanan secara real-time di seluruh infrastruktur TI organisasi.
  • Manajemen identitas dan akses (IAM): Solusi IAM menawarkan autentikasi pengguna yang komprehensif dan kontrol akses yang memastikan bahwa hanya personel berwenang yang dapat mengakses sistem dan data penting.
  • Arsitektur zero-trust: Model keamanan zero-trust beroperasi dengan prinsip tidak mengasumsikan kepercayaan tersirat dan terus-menerus memvalidasi permintaan akses, terlepas dari lokasi atau perangkat pengguna.
  • Platform keamanan cloud: Alat khusus ini memberikan perlindungan yang dirancang secara eksplisit untuk aset berbasis cloud dan beban kerja di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
  • Solusi pemulihan bencana (DR): Sistem ini menyediakan kemampuan pencadangan dan pemulihan bencana otomatis untuk data dan aplikasi penting, memastikan pemulihan operasi yang cepat setelah insiden seperti serangan ransomware.
  • Platform pemantauan berkelanjutan: Solusi ini memberikan visibilitas real-time tentang postur keamanan dan lingkungan ancaman, sehingga memungkinkan manajemen ancaman proaktif dan penilaian risiko.
  • Alat simulasi serangan siber: Semua alat ini menyimulasikan skenario serangan yang realistis untuk menilai kesiapan organisasi, melatih tim, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam rencana tanggap insiden.

Ketahanan siber pada era AI

Kecerdasan buatan dan AI generatif menghadirkan peluang dan risiko bagi ketahanan siber. Meskipun alat keamanan yang didukung AI dapat meningkatkan kemampuan deteksi ancaman dan respons, sistem AI yang tidak diatur menciptakan kerentanan baru yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Alat AI generatif juga memperkenalkan tantangan unik seputar tata kelola data dan potensi penyalahgunaan.

Temuan dari Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 menemukan bahwa 97% organisasi dengan insiden keamanan terkait AI tidak memiliki kontrol akses AI yang tepat. Selain itu, 63% organisasi tidak memiliki kebijakan tata kelola AI untuk mengelola penerapan AI atau mencegah penggunaan AI yang tidak sah.

Organisasi dengan implementasi AI strategis dalam operasi keamanan menunjukkan penghematan biaya yang signifikan dan penahanan pelanggaran data yang lebih cepat dibandingkan organisasi yang tidak memiliki solusi ini. Namun, kesuksesan membutuhkan adopsi seimbang yang memprioritaskan tata kelola keamanan di samping inovasi.

Pertimbangan utama termasuk menerapkan kontrol yang kuat untuk identitas bukan manusia, mengadopsi metode autentikasi tahan phishing seperti kunci sandi, dan mengintegrasikan tata kelola keamanan siber ke dalam strategi penerapan AI sejak awal. Pendekatan ini memastikan bahwa AI berfungsi sebagai mekanisme penguatan ketahanan siber dan tidak menciptakan utang keamanan tambahan.

Masa depan ketahanan siber

Strategi ketahanan siber terus berkembang seiring peluang keamanan dan ancaman yang diciptakan teknologi baru. Platform deteksi dan respons yang diperluas (XDR) semakin matang untuk memberikan deteksi ancaman terintegrasi di berbagai lapisan keamanan, sementara sistem deteksi ancaman yang didukung AI berkembang untuk mengidentifikasi pola serangan canggih yang terlewat oleh alat tradisional. Alih-alih menggantikan keahlian manusia, AI memperkuatnya.

Dalam studi IBM Institute for Business Value (IBV), Cybersecurity 2028, 65% eksekutif yang disurvei melaporkan bahwa AI dan otomatisasi menciptakan lingkungan yang lebih produktif untuk tim TI dan keamanan mereka. Dan 62% mengatakan bahwa mereka sudah melihat hasil yang signifikan dari kemampuan AI terintegrasi.

Komputasi quantum juga akan mengubah keamanan siber secara mendasar dengan membuat metode enkripsi yang ada saat ini menjadi tidak memadai. Namun, ini juga akan memungkinkan kriptografi yang aman dari quantum dan distribusi kunci quantum untuk peningkatan keamanan.

Mempertahankan ketahanan siber membutuhkan adaptasi berkelanjutan, investasi strategis, dan upaya untuk mengoptimalkan integrasi teknologi yang baru bermunculan sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip keamanan inti.