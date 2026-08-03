AI membentuk kembali bagaimana para pemimpin TI mengelola dan melindungi data mereka. Dalam white paper IDC ini, pelajari bagaimana kemampuan berbasis AI dapat membantu mengotomatiskan operasi dan memperkuat ketahanan dalam sistem penyimpanan perusahaan, sambil mempersiapkan organisasi untuk meningkatnya permintaan AI dan data.

Pembaca akan mempelajari:

mengapa kemampuan penyimpanan berbasis AI menjadi alat penting untuk manajemen penyimpanan data modern;

kemampuan penyimpanan berbasis AI menjadi alat penting untuk manajemen penyimpanan data modern; bagaimana otomatisasi cerdas dapat membantu memperkuat ketahanan dan pemulihan siber;

otomatisasi cerdas dapat membantu memperkuat ketahanan dan pemulihan siber; bagaimana IBM® FlashSystem membantu organisasi mempersiapkan era berikutnya dari kemampuan berbasis AI dalam sistem penyimpanan perusahaan.

Rilis FlashSystem 2026 IBM®, dengan FlashCore Module (FCM) generasi kelima yang baru, memperkenalkan agen AI yang dapat mengambil tindakan yang direkomendasikan, seperti kapasitas penyediaan, memigrasikan data aplikasi ke array penyimpanan yang optimal, dan menegakkan kebijakan perlindungan data. FlashSystem juga menambahkan pemrosesan bahasa alami, memungkinkan administrator untuk mengajukan pertanyaan bahasa biasa melalui antarmuka obrolan serta menyempurnakan dan mengkonfirmasi saran mesin AI sebelum menerapkannya. IBM® melihat kemampuan FlashSystem.ai baru sebagai administrator bersama untuk penyimpanan yang selalu aktif yang dapat menangani berbagai tugas biasa, membantu memfasilitasi pemanfaatan tinggi, secara proaktif mengatasi masalah kinerja, dan memperkuat keamanan.