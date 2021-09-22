Enkripsi menyeluruh (E2EE) secara luas dianggap sebagai metode yang paling pribadi dan aman untuk berkomunikasi melalui jaringan.

Mirip dengan metode enkripsi lainnya, E2EE mengubah plaintext yang dapat dibaca menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca dengan menggunakan kriptografi. Proses ini membantu menyembunyikan informasi sensitif dari pengguna yang tidak sah dan memastikan bahwa hanya penerima yang dituju—dengan kunci dekripsi yang benar—yang dapat mengakses data sensitif.

Namun, E2EE berbeda dari metode enkripsi lainnya karena memberikan keamanan data dari awal hingga akhir. VPN ini mengenkripsi data pada perangkat pengirim, menjaganya tetap terenkripsi selama transmisi dan mendekripsinya hanya ketika data tersebut sampai di titik akhir penerima. Proses ini memastikan bahwa penyedia layanan yang memfasilitasi komunikasi, seperti WhatsApp, tidak dapat mengakses pesan-pesan tersebut. Hanya pengirim dan penerima yang dituju yang dapat membacanya.

Sebagai perbandingan, enkripsi dalam perjalanan mengamankan data hanya saat bergerak di antara titik akhir. Sebagai contoh, protokol enkripsi Transport Layer Security (TLS) mengenkripsi data saat data tersebut bergerak antara klien dan server. Namun, ini tidak memberikan perlindungan yang kuat terhadap akses oleh perantara seperti server aplikasi atau penyedia jaringan.

Enkripsi standar saat transit sering kali lebih efisien, tetapi banyak individu dan organisasi yang waspada terhadap risiko penyedia layanan mengakses data sensitif mereka. Paparan apa pun, bahkan pada tingkat titik akhir, dapat secara serius mengancam privasi data dan keamanan siber secara keseluruhan.

Banyak yang menganggap E2EE sebagai standar emas untuk mengamankan data sensitif dalam komunikasi digital, terutama karena organisasi mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk manajemen data dan konsumen yang efektif menjadi lebih peduli dengan keamanan data. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa 81% orang Amerika prihatin dengan cara perusahaan menggunakan data yang dikumpulkan tentang mereka.1