Apa itu keamanan email?

Serangan email bisa datang dalam berbagai bentuk. Namun, penting untuk diingat bahwa mereka semua memiliki niat jahat yang sama dan harus proaktif dalam memahami jenis-jenis ancaman email yang ada di luar sana. Berikut adalah beberapa jenis serangan yang paling umum:

Serangan rekayasa sosial

Memanipulasi orang secara psikologis agar tanpa disadari merusak keamanan informasi mereka adalah salah satu vektor serangan yang paling umum.

Phishing

Penipuan phishing menggunakan email palsu, pesan teks, konten media sosial, atau situs web untuk mengelabui pengguna agar membagikan kredensial atau mengunduh malware.

Spear phishing

Bentuk phishing ini secara langsung menargetkan individu atau organisasi melalui email yang dipersonalisasi.

Whale phishing

Bentuk phishing ini menargetkan petugas perusahaan berjabatan tinggi dengan pesan yang ditulis penyerang dengan cermat untuk memanipulasi penerima mereka agar menyerahkan informasi sensitif. Koresponden ini dapat datang dalam bentuk email, pesan teks, atau panggilan telepon.

Lampiran email berbahaya

Bentuk malware ini menargetkan lampiran email yang disamarkan sebagai dokumen, pesan suara, faksimile, PDF, dan file semacamnya. Peretas ini menggunakan taktik yang berbeda, seperti ketakutan, urgensi, dan rasa ingin tahu.

Ransomware

Perangkat lunak berbahaya ini mengenkripsi file dan dirancang untuk memblokir akses ke sistem sampai korban membayar tebusan.

Spoofing

Spoofing adalah ketika penyerang memalsukan pesan email dengan alamat pengirim palsu dan menyamar sebagai pengirim yang sah.

Peniruan identitas

Seorang penjahat siber berpura-pura menjadi pengirim tepercaya untuk merebut uang atau data. Contohnya adalah pembobolan email bisnis, yaitu ketika seorang peretas menyamar sebagai karyawan untuk mencoba mencuri dari organisasi.