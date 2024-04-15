Apa itu keamanan email?

Diterbitkan: 18 April 2024 
Kontributor: Amanda Downie, Teaganne Finn
Keamanan email adalah praktik untuk memastikan bahwa komunikasi email sensitif bersifat rahasia, aman, dan terlindungi dari potensi ancaman keamanan siber. Ini adalah perlindungan penting bagi organisasi mana pun yang ingin mencegah akses tidak sah ke komunikasi berbasis email, yang, tanpa keamanan email, dapat mengakibatkan pelanggaran data atau penyebaran konten berbahaya.
Mengapa keamanan email penting?

Email organisasi adalah salah satu target terbesar untuk serangan siber, serangan phishing, malware, dan pembobolan email bisnis, sehingga rencana keamanan email yang efektif sangat penting. Bersama dengan penerapan teknologi untuk membantu melindungi dari ancaman, organisasi juga harus melatih tenaga kerja mereka dan mempelajari cara melindungi aset, seperti akun email dan konten media sosial, dari penjahat siber.

Dengan menetapkan rencana keamanan email, organisasi dapat mempelajari perbedaan antara email aman dan email berbahaya serta melindungi informasi sensitif agar tidak jatuh ke tangan peretas. Sistem email yang aman melindungi terhadap serangan email dan dapat mengurangi waktu henti yang merugikan yang disebabkan oleh ancaman seperti email phishing, penipuan, atau kehilangan data yang dapat membahayakan infrastruktur jaringan organisasi.

Pesan email sangat penting untuk komunikasi organisasi dan operasi sehari-hari. Meskipun teknologi berkembang dengan cepat, layanan email tetaplah penting, dan memiliki sistem keamanan email yang kuat sangatlah esensial bagi sebuah organisasi saat ini. Strategi keamanan email memberikan perlindungan waktu nyata yang diperlukan untuk menjaga data sensitif Anda tetap aman dan terlindungi. Gateway keamanan yang didukung AI dan berbasis otomatisasi adalah keamanan email yang lebih baru dan canggih.
Manfaat keamanan email

Memiliki perlindungan email yang kuat membantu melindungi organisasi Anda dan orang-orang di dalamnya dari kerentanan luar. Langkah-langkah keamanan ini sangat penting untuk perlindungan ancaman dan memungkinkan kebijakan keamanan yang kuat untuk masa depan.

 Perlindungan tambahan

Memiliki keamanan email melindungi organisasi dari ancaman siber seperti phishing dan spoofing serta membantu menemukan risiko sebelum virus komputer yang berbahaya mengambil alih.

 Pencegahan yang lebih baik

Solusi keamanan email, seperti enkripsi email dan perangkat lunak antivirus, melindungi dan mencegah kebocoran informasi rahasia. Informasi dapat berasal dari berbagai titik akhir, termasuk lampiran email dan email spam.

 Perlindungan yang lebih baik

Layanan keamanan tepercaya dapat memberikan perlindungan penting untuk informasi sensitif organisasi. Pelatihan kesadaran keamanan dapat mengajarkan karyawan cara melindungi email pribadi mereka dengan alat seperti pemfilteran spam, kata sandi yang kuat, dan perlindungan firewall.

 Peningkatan produktivitas

Dengan mencegah ancaman keamanan email, sebuah organisasi dapat mengurangi potensi gangguan dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memeriksa konten email dan lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis mereka.
Jenis ancaman email

Serangan email bisa datang dalam berbagai bentuk. Namun, penting untuk diingat bahwa mereka semua memiliki niat jahat yang sama dan harus proaktif dalam memahami jenis-jenis ancaman email yang ada di luar sana. Berikut adalah beberapa jenis serangan yang paling umum:

Serangan rekayasa sosial

Memanipulasi orang secara psikologis agar tanpa disadari merusak keamanan informasi mereka adalah salah satu vektor serangan yang paling umum.

Phishing

Penipuan phishing menggunakan email palsu, pesan teks, konten media sosial, atau situs web untuk mengelabui pengguna agar membagikan kredensial atau mengunduh malware.

Spear phishing

Bentuk phishing ini secara langsung menargetkan individu atau organisasi melalui email yang dipersonalisasi.

Whale phishing

Bentuk phishing ini menargetkan petugas perusahaan berjabatan tinggi dengan pesan yang ditulis penyerang dengan cermat untuk memanipulasi penerima mereka agar menyerahkan informasi sensitif. Koresponden ini dapat datang dalam bentuk email, pesan teks, atau panggilan telepon.

Lampiran email berbahaya

Bentuk malware ini menargetkan lampiran email yang disamarkan sebagai dokumen, pesan suara, faksimile, PDF, dan file semacamnya. Peretas ini menggunakan taktik yang berbeda, seperti ketakutan, urgensi, dan rasa ingin tahu.

Ransomware

Perangkat lunak berbahaya ini mengenkripsi file dan dirancang untuk memblokir akses ke sistem sampai korban membayar tebusan.

Spoofing

Spoofing adalah ketika penyerang memalsukan pesan email dengan alamat pengirim palsu dan menyamar sebagai pengirim yang sah.

Peniruan identitas

Seorang penjahat siber berpura-pura menjadi pengirim tepercaya untuk merebut uang atau data. Contohnya adalah pembobolan email bisnis, yaitu ketika seorang peretas menyamar sebagai karyawan untuk mencoba mencuri dari organisasi.
Praktik terbaik keamanan email

Lingkungan ancaman email selalu berubah, tetapi beberapa praktik terbaik tetap sama. Organisasi harus menjadi lebih canggih dalam menangani intelijen ancaman mereka dan proaktif terhadap ancaman tingkat lanjut.

Gunakan pendekatan terintegrasi

Temukan perangkat lunak keamanan email yang mencakup semua aspek serta memberikan perlindungan di seluruh aplikasi, perangkat, email, dan jaringan cloud. Penyerang menyerang server email di berbagai platform dan organisasi Anda harus siap menghadapinya.

Berikan edukasi pada karyawan

Latih tenaga kerja mengenai praktik terbaik keamanan email, seperti mengidentifikasi upaya phishing atau email palsu dan membuat kata sandi yang kuat untuk perangkat dan akun mereka.

Pastikan gateway email yang aman

Praktik terbaik ini berada di bawah kebijakan keamanan, tetapi memiliki signifikansinya sendiri. Perangkat lunak ini adalah produk keamanan email yang menggunakan analisis dan machine learning untuk melindungi dan memblokir email phishing atau penipuan.
Kebijakan keamanan email

Sebuah organisasi membutuhkan serangkaian aturan yang kuat untuk mengatur bagaimana pengguna berinteraksi melalui email masuk dan keluar. Kebijakan ini dapat bervariasi, tetapi yang paling umum adalah autentikasi multifaktor (MFA), enkripsi email , lampiran email, retensi data, dan pembaruan perangkat lunak yang rutin.

Protokol keamanan email penting lainnya termasuk kerangka kerja kebijakan pengirim (SPF), kunci domain identifikasi email (DKIM), dan autentikasi, pelaporan, dan kesesuaian pesan berbasis domain (DMARC). Terkenal dengan kependekannya, protokol-protokol ini sangat kompleks dan membutuhkan perhatian yang cermat sebelum Anda menerapkan salah satu atau ketiganya.

SPF

Standar autentikasi email ini menambahkan lapisan perlindungan ke server DNS Anda. Ini membuat daftar pengirim resmi dan dapat mencegah spoofing domain.

DKIM

Ini adalah protokol keamanan email yang menggunakan kriptografi kunci publik untuk membuat tanda tangan digital yang autentik dan memastikan bahwa tidak ada yang mengubah email saat transit.

DMARC

Protokol ini ditujukan untuk melindungi domain dan merupakan protokol pengelolaan yang bereaksi terhadap hasil pengujian SPF dan DKIM. Kebijakan DMARC berubah tergantung pada kebutuhan organisasi.
