Apa itu forensik digital?

Forensik digital, atau ilmu forensik digital, pertama kali muncul pada awal tahun 1980-an dengan munculnya komputer pribadi dan menjadi terkenal pada tahun 1990-an.

Namun, baru pada awal abad ke-21, negara-negara seperti Amerika Serikat meresmikan kebijakan forensik digital mereka. Pergeseran ke arah standarisasi diakibatkan oleh meningkatnya kejahatan komputer di tahun 2000-an dan desentralisasi nasional lembaga penegak hukum.

Dengan semakin banyaknya kejahatan yang melibatkan perangkat digital, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam penuntutan kejahatan tersebut, para pejabat membutuhkan prosedur untuk memastikan investigasi kriminal menangani bukti digital dengan cara yang dapat diterima di pengadilan.

Saat ini, forensik digital menjadi lebih relevan. Untuk memahami alasannya, pertimbangkan banyaknya data digital yang tersedia pada hampir semua orang dan segalanya.

Seiring dengan semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem komputer dan teknologi komputasi cloud, individu terus melakukan lebih banyak aktivitas online di berbagai perangkat, termasuk ponsel, tablet, perangkat IoT, perangkat yang terhubung, dan masih banyak lagi.

Hasilnya adalah lebih banyak data, dari lebih banyak sumber dalam lebih banyak format daripada sebelumnya, yang dapat digunakan oleh para penyelidik sebagai bukti digital untuk menganalisis dan memahami berbagai aktivitas kriminal yang semakin meningkat, termasuk serangan siber, pembobolan data, dan investigasi kriminal serta perdata.

Selain itu, seperti halnya semua bukti, baik fisik maupun digital, para penyelidik dan lembaga penegak hukum harus mengumpulkan, menangani, menganalisis, dan menyimpannya dengan benar. Jika tidak, data dapat hilang, dirusak, atau dianggap tidak dapat diterima di pengadilan.

Pakar forensik bertanggung jawab untuk melakukan investigasi forensik digital, dan seiring dengan meningkatnya permintaan di bidang ini, begitu pula dengan peluang kerja. Biro Statistik Tenaga Kerja memperkirakan lowongan pekerjaan forensik komputer akan meningkat 31 persen hingga tahun 2029 (tautan berada di luar ibm.com).