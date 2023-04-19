Manajemen titik akhir terpadu vs manajemen siklus hidup perangkat: apa kesamaan keduanya?

Penulis

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

Ini adalah hari baru bagi James, seorang administrator TI baru. Hari ini, ia harus memikirkan pesanan untuk satu batch perangkat mobile untuk rekan-rekannya, yang telah memilih ponsel pintar iOS dan Android. Dia perlu mengaktifkan program siklus hidup perangkat dan melakukan semua tugas penerapan dan keamanan titik akhir sesudahnya. Kemungkinan besar ia akan melakukannya di alat lain. Dia juga tahu bahwa Rich dari bagian Penjualan dan Alyssa dari bagian Keuangan akan meninggalkan perusahaan pada hari Jumat, jadi dia harus membersihkan perangkat mereka. Satu di bawah program BYOD dan yang lainnya milik perusahaan, dan semuanya perlu dilakukan sesegera mungkin. Tidak bisakah dia hanya menggunakan satu alat manajemen?

Manajemen titik akhir terpadu (UEM) adalah teknologi yang menyediakan satu platform untuk mengelola dan melindungi semua jenis perangkat seperti ponsel pintar, tablet, laptop, desktop, dan IoT, menjalankan beberapa jenis sistem operasi dari satu konsol tunggal sepanjang siklus hidupnya. Solusi UEM mencakup teknologi sebelumnya seperti manajemen perangkat mobile (MDM)

MDM (Manajemen Perangkat Mobile), manajemen mobilitas perusahaan (EMM), manajemen aplikasi mobile (MAM), dan manajemen laptop. Dengan menggunakan alat UEM, James akan mengelola perangkat pribadi dan perangkat perusahaan dan memasukkan kemampuan manajemen konten dan kemampuan keamanan siber seperti kebijakan keamanan, autentikasi, dan manajemen identitas dan akses, keamanan data, dan perlindungan data, manajemen tambalan, deteksi dan respons ancaman, dan banyak lagi.

Siklus hidup perangkat adalah proses mengelola secara menyeluruh semua perangkat di perusahaan, mulai dari saat perangkat meninggalkan penyedia hingga saat perangkat tersebut dimatikan oleh tim TI di sebuah organisasi. Perangkat ini dapat berupa perangkat Apple, perangkat Android, perangkat IoT, macOS, laptop, atau desktop yang menjalankan Microsoft Windows, perangkat yang dibuat khusus, dan banyak lagi. James dan admin TI lainnya harus memastikan bahwa dia melakukan pendaftaran perangkat, memeliharanya, melakukan servis saat diperlukan, menarik perangkat, atau menggunakannya untuk tujuan lain sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tindakan pengguna akhir.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

5 kesamaan utama:

UEM dan manajemen siklus hidup perangkat memiliki beberapa kesamaan, karena keduanya memainkan peran penting dalam manajemen dan optimalisasi titik akhir dalam sebuah organisasi. Berikut adalah lima kesamaan utama yang mereka miliki:

  1. Inventaris Perangkat: Proses manajemen siklus hidup alat dan perangkat UEM mencakup inventaris di mana Admin TI memiliki akses real-time ke informasi terperinci tentang setiap titik akhir. Misalnya model perangkat, spesifikasi, pemilik, dan lainnya.

  2. Keamanan dan Kepatuhan: Baik teknologi maupun manajemen siklus hidup perangkat UEM sesuai dengan peraturan keamanan dan kepatuhan. Dengan UEM, tim TI memastikan bahwa perangkat terlindungi, memiliki tambalan yang mereka butuhkan, dan selaras dengan kebijakan kepatuhan. Dengan mengelola proses siklus hidup perangkat, departemen TI memastikan titik akhir dinonaktifkan untuk menghindari hilangnya data sensitif dan mengurangi risiko keamanan.

  3. Manajemen Konfigurasi: Administrator TI menggunakan UEM untuk mengonfigurasi titik akhir dan mengelolanya selama penggunaan. Dengan siklus hidup perangkat, James dan rekan-rekannya mengonfigurasi titik akhir selama pengadaan dan penyediaan.

  4. Integrasi dan otomatisasi: Baik UEM maupun manajemen siklus hidup perangkat terintegrasi dengan aplikasi lain dan memiliki banyak fitur otomatis yang dapat menyederhanakan upaya tim TI. Proses alat dan siklus hidup UEM yang modern menawarkan admin TI banyak peluang layanan mandiri karena otomatisasi tugas tingkat tinggi.

  5. Pelaporan dan Analitik: Baik UEM maupun manajemen siklus hidup perangkat memiliki kemampuan pelaporan dan analitik yang komprehensif. UEM menyediakan data real-time tentang titik akhir, tambalan, dan pembaruan, keamanan pengguna dan perangkat, sementara manajemen siklus hidup perangkat menawarkan data tentang siklus hidup dan penggunaan perangkat untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengambil tindakan berdasarkan anggaran. Keduanya menghasilkan data berharga yang digunakan dalam audit.

UEM dan manajemen siklus hidup perangkat memiliki banyak kesamaan dan ketika dilakukan dengan benar mereka melindungi data perusahaan, memastikan pengalaman pengguna yang hebat, meningkatkan keamanan mobile dan keamanan siber secara keseluruhan, dan menciptakan ruang kerja digital yang sangat baik. Keduanya juga berbeda dalam hal tujuan: UEM berfokus pada pengelolaan perangkat di sepanjang masa pakainya, sedangkan manajemen siklus hidup perangkat berfokus pada seluruh siklus hidup, mulai dari hari pembelian hingga perangkat tersebut ditarik.

 
Gabungan Para Pakar | 28 Agustus, episode 70

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Simak episode terbaru podcast
Solusi terkait
IBM MaaS360

Kelola dan lindungi tenaga kerja mobile Anda dengan manajemen titik akhir terpadu (UEM) yang didorong oleh AI.

 Jelajahi MaaS360
Solusi keamanan seluler

Tetap terlindungi di dunia kerja dari mana saja dengan solusi keamanan mobile dari IBM MaaS360.

 Jelajahi solusi keamanan seluler
Layanan keamanan siber

Transformasikan bisnis Anda dan kelola risiko dengan konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.

 Jelajahi layanan keamanan siber
Ambil langkah selanjutnya

Temukan cara menghentikan ancaman keamanan mobile dengan solusi keamanan mobile perusahaan yang memungkinkan pengiriman aplikasi, konten, dan sumber daya yang fleksibel di seluruh perangkat.

 Jelajahi solusi keamanan seluler Pesan demo langsung