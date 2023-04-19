Ini adalah hari baru bagi James, seorang administrator TI baru. Hari ini, ia harus memikirkan pesanan untuk satu batch perangkat mobile untuk rekan-rekannya, yang telah memilih ponsel pintar iOS dan Android. Dia perlu mengaktifkan program siklus hidup perangkat dan melakukan semua tugas penerapan dan keamanan titik akhir sesudahnya. Kemungkinan besar ia akan melakukannya di alat lain. Dia juga tahu bahwa Rich dari bagian Penjualan dan Alyssa dari bagian Keuangan akan meninggalkan perusahaan pada hari Jumat, jadi dia harus membersihkan perangkat mereka. Satu di bawah program BYOD dan yang lainnya milik perusahaan, dan semuanya perlu dilakukan sesegera mungkin. Tidak bisakah dia hanya menggunakan satu alat manajemen?

Manajemen titik akhir terpadu (UEM) adalah teknologi yang menyediakan satu platform untuk mengelola dan melindungi semua jenis perangkat seperti ponsel pintar, tablet, laptop, desktop, dan IoT, menjalankan beberapa jenis sistem operasi dari satu konsol tunggal sepanjang siklus hidupnya. Solusi UEM mencakup teknologi sebelumnya seperti manajemen perangkat mobile (MDM)

MDM (Manajemen Perangkat Mobile), manajemen mobilitas perusahaan (EMM), manajemen aplikasi mobile (MAM), dan manajemen laptop. Dengan menggunakan alat UEM, James akan mengelola perangkat pribadi dan perangkat perusahaan dan memasukkan kemampuan manajemen konten dan kemampuan keamanan siber seperti kebijakan keamanan, autentikasi, dan manajemen identitas dan akses, keamanan data, dan perlindungan data, manajemen tambalan, deteksi dan respons ancaman, dan banyak lagi.

Siklus hidup perangkat adalah proses mengelola secara menyeluruh semua perangkat di perusahaan, mulai dari saat perangkat meninggalkan penyedia hingga saat perangkat tersebut dimatikan oleh tim TI di sebuah organisasi. Perangkat ini dapat berupa perangkat Apple, perangkat Android, perangkat IoT, macOS, laptop, atau desktop yang menjalankan Microsoft Windows, perangkat yang dibuat khusus, dan banyak lagi. James dan admin TI lainnya harus memastikan bahwa dia melakukan pendaftaran perangkat, memeliharanya, melakukan servis saat diperlukan, menarik perangkat, atau menggunakannya untuk tujuan lain sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tindakan pengguna akhir.