Apa itu pengujian penetrasi jaringan?

Cara kerja penetrasi jaringan adalah bahwa peretas etis, atau tim merah, menggunakan alat dan teknik peretasan untuk melakukan serangan siber tiruan pada sistem komputer suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk berada di belakang firewall organisasi dan mendapatkan akses yang tidak sah.

Pengujian penetrasi jaringan dapat mencakup penyerangan aplikasi web, API, titik akhir, dan kontrol fisik. Simulasi serangan pada sistem operasi dapat mengungkapkan kelemahan keamanan dan menunjukkan kepada organisasi lokasi titik-titik lemahnya.

Serangan palsu membantu tim keamanan mengungkap kerentanan keamanan yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan. Ancaman umum yang dapat diuji termasuk serangan denial-of-service terdistribusi (DDos), sistem nama domain (DNS), malware, phishing, dan injeksi SQL.

Penguji juga menggunakan alat bantu untuk melakukan pengintaian dan mengotomatisasi proses pengujian pena. Seringkali ada dua jenis tes yang digunakan: internal dan eksternal.

Pengujian jaringan internal: Dalam pengujian internal, penguji penetrasi bertindak sebagai penyerang internal atau seseorang yang mungkin mencoba melakukan tindakan jahat dengan kredensial yang dicuri. Tujuan utama dari jenis pengujian ini adalah untuk menemukan kerentanan yang mungkin digunakan oleh seseorang atau karyawan dari dalam organisasi. Simulasi ini dilakukan dengan mencuri informasi dan menyalahgunakan hak istimewa untuk mengakses data pribadi atau sensitif.

Pengujian jaringan eksternal: Layanan pengujian penetrasi jaringan eksternal dimaksudkan untuk meniru penyerang dari luar yang mencoba masuk ke dalam jaringan. Penguji penetrasi ini bekerja untuk menemukan masalah keamanan yang terhubung langsung ke internet, seperti server, router, situs web, aplikasi, dan komputer karyawan, yang merupakan risiko sumber terbuka.