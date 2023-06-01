Apa itu keamanan TI?

Keamanan TI (singkatan dari keamanan teknologi informasi), adalah praktik melindungi aset TI organisasi—sistem komputer, jaringan, perangkat digital, data—dari akses yang tidak sah, pelanggaran data, serangan siber, dan aktivitas berbahaya lainnya.
Cakupan keamanan TI sangat luas dan sering kali melibatkan perpaduan antara solusi teknologi dan keamanan. Semua ini bekerja sama untuk mengatasi kerentanan pada perangkat digital, jaringan komputer, server, basis data, dan aplikasi perangkat lunak.
Contoh keamanan TI yang paling sering dikutip mencakup disiplin keamanan digital seperti keamanan titik akhir, keamanan cloud, keamanan jaringan , dan keamanan aplikasi. Namun, keamanan TI juga mencakup langkah-langkah keamanan fisik—misalnya, kunci, kartu identitas, kamera pengintai—yang diperlukan untuk melindungi gedung dan perangkat yang menyimpan data dan aset TI.
Keamanan TI sering kali disalahartikan sebagai keamanan siber, sebuah disiplin ilmu yang lebih sempit yang secara teknis merupakan bagian dari keamanan TI. Keamanan siber berfokus terutama pada perlindungan organisasi dari serangan digital, seperti ransomware, malware, dan penipuan phishing. Sedangkan keamanan TI melayani seluruh infrastruktur teknis organisasi, termasuk sistem perangkat keras, aplikasi perangkat lunak, dan titik akhir, seperti laptop dan perangkat seluler. Keamanan TI juga melindungi jaringan perusahaan dan berbagai komponennya, seperti pusat data fisik dan berbasis cloud.
Serangan cyber dan insiden keamanan dapat menyebabkan korban besar yang diukur dalam hilangnya bisnis, reputasi yang rusak, denda peraturan dan, dalam beberapa kasus, pemerasan dan aset yang dicuri.
Sebagai contoh, laporan Biaya Pelanggaran Data 2023 IBM mempelajari lebih dari 550 perusahaan yang mengalami pelanggaran data antara bulan Maret 2022 dan Maret 2023. Biaya rata-rata pelanggaran data terhadap perusahaan-perusahaan tersebut adalah USD 4,45 juta—naik 2,3% dari temuan studi serupa tahun sebelumnya, dan naik 15,3% dibandingkan studi tahun 2020. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap biaya mencakup segala hal mulai dari memberi tahu pelanggan, eksekutif, dan regulator hingga denda peraturan, pendapatan yang hilang selama waktu henti, dan pelanggan yang hilang secara permanen.
Beberapa insiden keamanan lebih mahal daripada yang lain. Serangan ransomware mengenkripsi data organisasi, membuat sistem tidak dapat digunakan, dan menuntut pembayaran tebusan mahal untuk kunci dekripsi yang dapat digunakan untuk membuka kunci data. Makin sering, penjahat siber menuntut tebusan kedua untuk mencegah mereka berbagi data sensitif dengan publik atau penjahat siber lainnya. Menurut IBM Security Definitive Guide to Ransomware 2023, permintaan tebusan telah meningkat menjadi jumlah 7 dan 8 digit, dan dalam kasus ekstrem mencapai USD 80 juta.
Bisa ditebak, investasi dalam keamanan TI terus meningkat. Analis industri Gartner® memperkirakan bahwa pada tahun 2023 organisasi akan menghabiskan USD 188,3 miliar untuk sumber daya dan layanan keamanan informasi dan manajemen risiko. Perkiraan tersebut juga memproyeksikan pasar akan terus melambung di tahun-tahun mendatang, melampaui USD 260 miliar pada tahun 2026 (tautan berada di luar ibm.com), mengikuti tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 11% dari tahun 2021.
Keamanan cloud menangani ancaman siber eksternal dan internal terhadap infrastruktur, aplikasi, dan data berbasis cloud organisasi. Keamanan cloud beroperasi dengan model tanggung jawab bersama: Secara umum, penyedia layanan cloud (CSP) bertanggung jawab untuk mengamankan infrastruktur yang digunakan untuk memberikan layanan cloud, dan pelanggan bertanggung jawab untuk mengamankan apa pun yang dijalankan pada infrastruktur tersebut. Namun, perincian tanggung jawab bersama tersebut berbeda-beda, bergantung pada layanan cloud.
Keamanan titik akhir melindungi pengguna akhir dan perangkat titik akhir, seperti desktop, laptop, ponsel, dan server, dari serangan siber. Keamanan titik akhir juga melindungi jaringan dari penjahat siber yang mencoba menggunakan perangkat titik akhir untuk meluncurkan serangan siber pada data sensitif dan aset lainnya.
Keamanan jaringan memiliki tiga tujuan utama: Tujuan pertama adalah untuk mencegah akses yang tidak sah ke sumber daya jaringan. Tujuan kedua adalah untuk mendeteksi dan menghentikan serangan siber dan pelanggaran keamanan secara real-time. Tujuan ketiga adalah memastikan bahwa pengguna yang berwenang memiliki akses aman ke sumber daya jaringan yang mereka butuhkan saat dibutuhkan.
Keamanan aplikasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil pengembang saat membangun aplikasi. Langkah-langkah ini mengatasi potensi kerentanan, dan melindungi data pelanggan dan kode mereka sendiri agar tidak dicuri, dibocorkan, atau dikompromikan.
Keamanan internet melindungi data dan informasi sensitif yang dikirimkan, disimpan, atau diproses oleh browser atau aplikasi. Keamanan internet melibatkan serangkaian praktik dan teknologi keamanan yang memantau lalu lintas internet yang masuk untuk mencari malware dan konten berbahaya lainnya. Teknologi di bidang ini mencakup mekanisme autentikasi, gateway web, protokol enkripsi, dan yang paling penting, firewall.
Keamanan Internet of Things (IoT) berfokus pada pencegahan sensor dan perangkat yang terhubung ke Internet, misalnya kamera bel pintu, peralatan pintar, mobil modern. IoT bertujuan untuk menghentikan peretas mengambil kendali perangkat ini. Ini juga mencegah peretas menggunakan perangkat ini untuk menyusup ke jaringan organisasi. Keamanan teknologi operasional (OT) lebih khusus berfokus pada perangkat yang terhubung yang memantau atau mengontrol proses dalam perusahaan—misalnya, sensor pada jalur perakitan otomatis.
Setiap organisasi rentan terhadap ancaman siber dari dalam dan luar organisasi. Ancaman ini bisa disengaja, seperti yang dilakukan oleh penjahat siber, atau tidak disengaja, seperti yang dilakukan oleh karyawan atau kontraktor yang secara tidak sengaja mengklik tautan berbahaya atau mengunduh malware.
Keamanan TI bertujuan untuk mengatasi berbagai macam risiko keamanan ini dan memperhitungkan semua jenis pelaku ancaman serta berbagai motivasi, taktik, dan tingkat keahlian mereka.
Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat membuat sistem yang terinfeksi tidak dapat dioperasikan, menghancurkan data, mencuri informasi, dan bahkan menghapus file yang penting bagi sistem operasi.
Jenis malware yang terkenal meliputi:
Ransomware adalah malware yang mengunci data atau perangkat korban dan mengancam untuk tetap terkunci —atau lebih buruk—kecuali korban membayar uang tebusan kepada penyerang. Menurut IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023, serangan ransomware mewakili 17 persen dari seluruh serangan siber pada tahun 2022 .
Kuda Troya adalah malware yang menipu orang untuk mengunduhnya dengan menyamar sebagai program yang berguna atau bersembunyi di dalam perangkat lunak yang sah. Trojan akses jarak jauh (remote access Trojan/RAT) menciptakan backdoor rahasia pada perangkat korban, sementara Trojan dropper menginstal malware tambahan setelah mendapatkan pijakan.
Spyware secara diam-diam mengumpulkan informasi sensitif, seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya, dan mengirimkannya kembali ke peretas.
Worm adalah malware yang mereplikasi diri sendiri yang dapat menyebar secara otomatis di antara aplikasi dan perangkat.
Sering disebut sebagai "peretasan manusia," rekayasa sosial memanipulasi korban untuk melakukan tindakan yang mengekspos informasi sensitif, membahayakan keamanan organisasi mereka, atau mengancam kesejahteraan keuangan organisasi mereka.
Phishing adalah jenis serangan rekayasa sosial yang paling terkenal dan paling banyak ditemui. Serangan phishing menggunakan email palsu, pesan teks, atau panggilan telepon untuk menipu orang. Serangan ini bertujuan untuk membuat orang membagikan data pribadi atau mengakses kredensial, mengunduh malware, mengirim uang ke penjahat siber, atau melakukan tindakan lain yang dapat membuat mereka terekspos pada kejahatan siber. Jenis phishing khusus meliputi:
Spear phishing—serangan phishing yang sangat ditargetkan yang memanipulasi individu tertentu, sering kali menggunakan detail dari profil media sosial publik korban untuk membuat tipu muslihat lebih meyakinkan.
Whale phishing—spear phishing yang menargetkan eksekutif perusahaan atau individu kaya.
Penyusupan email bisnis (BEC)—penipuan yang dilakukan penjahat siber dengan menyamar sebagai eksekutif, vendor, atau rekan bisnis tepercaya untuk mengelabui korban agar mentransfer uang atau membagikan data sensitif.
Taktik rekayasa sosial lainnya, tailgaiting, tidak terlalu teknis tetapi tidak kalah mengancam keamanan TI: taktik ini melibatkan mengikuti (atau 'membuntuti') seseorang yang memiliki akses fisik ke pusat data (misalnya, seseorang yang memiliki kartu identitas) dan secara harfiah menyelinap masuk di belakangnya sebelum pintu ditutup.
Serangan DoS membanjiri situs web, aplikasi, atau sistem dengan volume lalu lintas palsu, sehingga membuatnya terlalu lambat untuk digunakan atau sama sekali tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS) menggunakan jaringan perangkat yang terhubung ke internet dan terinfeksi malware—yang disebut botnet—untuk melumpuhkan atau merusak aplikasi atau sistem target.
Keuntungan eksploitasi zero-day dari kelemahan keamanan yang tidak diketahui atau belum tertangani dalam perangkat lunak komputer, perangkat keras, atau firmware. 'Zero day' mengacu kepada fakta bahwa perangkat lunak atau vendor perangkat memiliki nol hari atau nol waktu, untuk memperbaiki kelemahan itu, karena pelaku kejahatan dapat menggunakannya untuk mengakses sistem yang rentan.
Ancaman orang dalam berasal dari karyawan, mitra, dan pengguna lain dengan akses resmi ke jaringan. Entah tidak disengaja (misalnya, vendor pihak ketiga yang tertipu untuk meluncurkan malware) atau jahat (misalnya, karyawan yang tidak puas yang ingin membalas dendam), ancaman orang dalam juga berisiko. Sebuah laporan terbaru dari Verizon (tautan berada di luar ibm.com) mengungkapkan bahwa sementara ancaman eksternal rata-rata membahayakan sekitar 200 juta catatan, ancaman yang melibatkan aktor ancaman dalam telah mengekspos sebanyak 1 miliar catatan
Dalam serangan MITM, penjahat siber menguping koneksi jaringan dan mencegat serta meneruskan pesan antara dua pihak untuk mencuri data. Jaringan Wi-Fi yang tidak aman adalah tempat berburu yang menyenangkan bagi para peretas yang meluncurkan serangan MITM.
Karena ancaman keamanan siber terus meningkat dalam keganasan dan kompleksitas, organisasi menerapkan strategi keamanan TI yang menggabungkan berbagai sistem, program, dan teknologi keamanan.
Diawasi oleh tim keamanan yang berpengalaman, praktik dan teknologi keamanan TI ini dapat membantu melindungi seluruh infrastruktur TI organisasi, dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman siber yang diketahui dan tidak diketahui.
Karena banyak serangan siber, seperti serangan phishing, mengeksploitasi kerentanan manusia, pelatihan karyawan telah menjadi garis pertahanan penting terhadap ancaman orang dalam.
Pelatihan kesadaran keamanan mengajarkan karyawan untuk mengenali ancaman keamanan dan menerapkan kebiasaan di tempat kerja yang aman. Topik yang sering dibahas meliputi kesadaran akan phishing, keamanan kata sandi, pentingnya menjalankan pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan masalah privasi, seperti cara melindungi data pelanggan dan informasi sensitif lainnya.
Autentikasi multi-faktor memerlukan satu atau beberapa kredensial selain nama pengguna dan kata sandi. Menerapkan autentikasi multi-faktor dapat mencegah peretas mendapatkan akses ke aplikasi atau data di jaringan. Autentikasi ini berfungsi bahkan jika peretas dapat mencuri atau mendapatkan nama pengguna dan kata sandi pengguna yang sah.
Autentikasi multi-faktor sangat penting bagi organisasi yang menggunakan sistem masuk tunggal. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke sebuah sesi satu kali dan mengakses beberapa aplikasi dan layanan terkait selama sesi tersebut tanpa perlu masuk lagi.
Respons insiden, terkadang disebut respons insiden keamanan siber, mengacu pada proses dan teknologi organisasi untuk mendeteksi dan merespons ancaman siber, pelanggaran keamanan, dan serangan siber. Tujuan dari respons insiden adalah untuk mencegah serangan siber sebelum terjadi, dan untuk meminimalkan biaya dan gangguan bisnis yang diakibatkan oleh serangan siber yang terjadi.
Banyak organisasi membuat rencana respons insiden formal (IRP) yang mendefinisikan proses dan perangkat lunak keamanan yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi, menahan, dan menyelesaikan berbagai jenis serangan siber. Menurut laporan Biaya Pelanggara Data 2003, di organisasi yang membuat dan secara teratur menguji IRP formal, biaya pelanggaran data adalah USD 232.008 lebih rendah dari rata-rata USD 4,45 juta.
Tidak ada satu pun perangkat keamanan yang dapat mencegah serangan siber secara keseluruhan. Namun, ada beberapa alat yang dapat berperan dalam memitigasi risiko siber, mencegah serangan siber, dan meminimalkan kerusakan saat serangan terjadi.
Perangkat lunak keamanan umum untuk membantu mendeteksi dan mengalihkan serangan siber meliputi:
Alat keamanan email, termasuk perangkat lunak anti-phishing berbasis AI, filter spam, dan gateway email yang aman
Peranti lunak antivirus untuk menetralisir spyware atau malware yang mungkin digunakan penyerang untuk menargetkan keamanan jaringan untuk melakukan penelitian, menguping percakapan, atau mengambil alih akun email
Perbaikan sistem dan peranti lunak dapat menutup kerentanan teknis yang biasanya dieksploitasi oleh spear phisher.
Gateway web aman dan alat pemfilteran web lainnya untuk memblokir situs web berbahaya yang sering ditautkan ke email phishing
Solusi deteksi dan respons ancaman menggunakan analitik, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi untuk membantu tim keamanan mendeteksi ancaman yang diketahui dan aktivitas yang mencurigakan. Solusi tersebut memungkinkan tim keamanan untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman atau meminimalkan dampaknya. Teknologi ini mencakup orkestrasi keamanan, otomatisasi, dan respons (SOAR ), manajemen insiden dan peristiwa keamanan (SIEM ), deteksi dan respons titik akhir (EDR ), deteksi dan respons jaringan (NDR ), dan deteksi dan respons yang diperluas (XDR ).
Operasi keamanan ofensif sering kali dilakukan oleh peretas etis, profesional keamanan siber yang menggunakan keterampilan peretasan mereka untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem TI. Metode keamanan ofensif yang umum meliputi:
Pengujian penetrasi—peluncuran serangan siber tiruan untuk mengungkap kerentanan dan kelemahan sistem komputer, alur kerja respons, dan kesadaran keamanan pengguna. Beberapa peraturan privasi data, seperti Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS), menetapkan SMS penetrasi reguler sebagai persyaratan kepatuhan.
Red teaming—memberi wewenang kepada tim peretas etis untuk meluncurkan serangan siber yang disimulasikan dan berorientasi pada tujuan pada organisasi.
Keamanan ofensif melengkapi perangkat lunak keamanan dan langkah-langkah keamanan defensif lainnya—langkah ini menemukan jalan serangan siber yang tidak diketahui, atau vektor, yang mungkin terlewatkan oleh langkah-langkah keamanan lainnya. Dan itu menghasilkan tim keamanan informasi yang dapat digunakan untuk membuat langkah-langkah keamanan defensif mereka lebih kuat.
Mengingat tumpang tindih yang signifikan, istilah 'keamanan IT', 'keamanan informasi' dan' keamanan siber 'sering (dan keliru) digunakan secara bergantian. Mereka berbeda terutama dalam cakupannya.
Lindungi infrastruktur dan jaringan Anda dari ancaman keamanan siber yang canggih dengan menggunakan keahlian keamanan dan solusi modern yang telah terbukti. Solusi ini mencakup deteksi dan pencegahan intrusi, manajemen keamanan titik akhir, dan banyak lagi.
Lindungi seluruh jaringan Anda dari ancaman dan malware tingkat lanjut, dengan solusi keamanan jaringan generasi berikutnya yang secara cerdas mengenali bahkan ancaman yang tidak diketahui dan beradaptasi untuk mencegahnya secara real time.
Layanan keamanan siber IBM memberikan layanan konsultasi, integrasi, dan keamanan terkelola serta kemampuan ofensif dan defensif. Kami menggabungkan tim pakar global dengan teknologi kami dan teknologi mitra untuk berkreasi bersama menciptakan program keamanan khusus yang mengelola risiko.