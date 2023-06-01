Apa itu keamanan TI?

Serangan cyber dan insiden keamanan dapat menyebabkan korban besar yang diukur dalam hilangnya bisnis, reputasi yang rusak, denda peraturan dan, dalam beberapa kasus, pemerasan dan aset yang dicuri.

Sebagai contoh, laporan Biaya Pelanggaran Data 2023 IBM mempelajari lebih dari 550 perusahaan yang mengalami pelanggaran data antara bulan Maret 2022 dan Maret 2023. Biaya rata-rata pelanggaran data terhadap perusahaan-perusahaan tersebut adalah USD 4,45 juta—naik 2,3% dari temuan studi serupa tahun sebelumnya, dan naik 15,3% dibandingkan studi tahun 2020. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap biaya mencakup segala hal mulai dari memberi tahu pelanggan, eksekutif, dan regulator hingga denda peraturan, pendapatan yang hilang selama waktu henti, dan pelanggan yang hilang secara permanen.

Beberapa insiden keamanan lebih mahal daripada yang lain. Serangan ransomware mengenkripsi data organisasi, membuat sistem tidak dapat digunakan, dan menuntut pembayaran tebusan mahal untuk kunci dekripsi yang dapat digunakan untuk membuka kunci data. Makin sering, penjahat siber menuntut tebusan kedua untuk mencegah mereka berbagi data sensitif dengan publik atau penjahat siber lainnya. Menurut IBM Security Definitive Guide to Ransomware 2023, permintaan tebusan telah meningkat menjadi jumlah 7 dan 8 digit, dan dalam kasus ekstrem mencapai USD 80 juta.

Bisa ditebak, investasi dalam keamanan TI terus meningkat. Analis industri Gartner® memperkirakan bahwa pada tahun 2023 organisasi akan menghabiskan USD 188,3 miliar untuk sumber daya dan layanan keamanan informasi dan manajemen risiko. Perkiraan tersebut juga memproyeksikan pasar akan terus melambung di tahun-tahun mendatang, melampaui USD 260 miliar pada tahun 2026 (tautan berada di luar ibm.com), mengikuti tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 11% dari tahun 2021.