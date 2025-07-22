Apa itu deteksi dan respons ancaman (TDR)?

Deteksi dan respons ancaman (TDR) mengacu pada alat dan proses yang digunakan organisasi untuk deteksi, menyelidiki, dan mengurangi ancaman keamanan siber. Ini menggabungkan metode deteksi canggih, kemampuan respons otomatis, dan solusi keamanan terintegrasi untuk membantu organisasi mengurangi risiko dan beradaptasi dengan lanskap ancaman yang berkembang.

TDR membantu tim keamanan mengatasi insiden dengan cepat dan memulihkan sistem dengan gangguan minimal. Karena ancaman seperti ransomware, phishing, dan eksploitasi zero-day menjadi lebih sering dan canggih, organisasi memerlukan strategi proaktif untuk menangkap aktivitas berbahaya sebelum menyebabkan bahaya.

Taruhan tinggi, dan tindakan mendesak diperlukan: Microsoft deteksi sekitar 600 juta serangan siber setiap hari di seluruh ekosistemnya, dengan rata-rata lebih dari 6.900 serangan per detik. Untuk organisasi, itu berarti rentetan upaya pelanggaran data yang hampir konstan.