Apa itu deteksi dan respons ancaman (TDR)?

Keamanan
22 Juli 2025

Apa itu deteksi dan respons terhadap ancaman?

Deteksi dan respons ancaman (TDR) mengacu pada alat dan proses yang digunakan organisasi untuk deteksi, menyelidiki, dan mengurangi ancaman keamanan siber. Ini menggabungkan metode deteksi canggih, kemampuan respons otomatis, dan solusi keamanan terintegrasi untuk membantu organisasi mengurangi risiko dan beradaptasi dengan lanskap ancaman yang berkembang.

TDR membantu tim keamanan mengatasi insiden dengan cepat dan memulihkan sistem dengan gangguan minimal. Karena ancaman seperti ransomware, phishing, dan eksploitasi zero-day menjadi lebih sering dan canggih, organisasi memerlukan strategi proaktif untuk menangkap aktivitas berbahaya sebelum menyebabkan bahaya.

Taruhan tinggi, dan tindakan mendesak diperlukan: Microsoft deteksi sekitar 600 juta serangan siber setiap hari di seluruh ekosistemnya, dengan rata-rata lebih dari 6.900 serangan per detik. Untuk organisasi, itu berarti rentetan upaya pelanggaran data yang hampir konstan.

Mengapa deteksi dan respons ancaman penting?

Transformasi digital dan teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) telah secara dramatis memperluas permukaan serangan untuk organisasi saat ini.

AI generatif, khususnya, telah memperkenalkan dimensi baru pada lingkungan ancaman dan dieksploitasi melalui metode seperti injeksi cepat. Namun, penelitian dari IBM® Institute for Business Value mengatakan hanya 24% dari inisiatif AI generatif yang diamankan.

Keamanan titik akhir telah meningkat, tetapi aktor ancaman terus berkembang. Musuh modern menargetkan data sensitif dengan cara yang semakin kompleks dan tersembunyi, mulai dari menciptakan anomali halus dalam lalu lintas jaringan hingga meluncurkan serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS).

Banyak aktor ancaman sekarang memanfaatkan AI untuk mengotomatiskan serangan, menghindari deteksi, dan mengeksploitasi kerentanan dalam skala besar. Bahkan ancaman orang dalam—yang dilakukan oleh karyawan dan kontraktor—terus meningkat, dengan 83% organisasi mengalami setidaknya satu serangan orang dalam pada tahun 2024.

Tim keamanan membutuhkan pendekatan berlapis yang mengintegrasikan alat deteksi dan respons ancaman bersama dengan sistem deteksi intrusi (IDS) dan platform intelijen ancaman untuk memungkinkan pemantauan berkelanjutan dan respons cepat. Di luar peningkatan teknis, kasus bisnis jelas: deteksi yang lebih baik berarti lebih sedikit positif palsu, triase lebih cepat, dan waktu pemulihan yang lebih pendek ketika insiden pasti terjadi.

Jenis ancaman apa yang diatasi oleh TDR?

Solusi deteksi dan respons ancaman melindungi dari spektrum insiden keamanan yang luas, termasuk:

  • Malware dan ransomware: Perangkat lunak berbahaya dan serangan berbasis enkripsi yang mengganggu operasi atau meminta pembayaran untuk memulihkan akses.
  • Phishing dan pencurian kredensial: Skema rekayasa sosial yang menipu pengguna untuk mengungkapkan kredensial login atau data sensitif.
  • Ancaman orang dalam dan eskalasi hak istimewa: Orang dalam yang jahat atau orang dalam yang lalai yang mengeksploitasi akses mereka ke sistem kompromi atau membocorkan informasi rahasia.
  • Ancaman Advanced Lanjutan (APTs): Serangan yang canggih dan terarah, di mana peretas menggunakan teknik-teknik tersembunyi untuk mempertahankan akses jangka panjang di dalam jaringan.
  • Eksploitasi zero-day: Serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak yang sebelumnya tidak diketahui sebelum tambalan tersedia.
  • Serangan DDoS: Serangan yang membanjiri sistem target dengan jumlah lalu lintas yang sangat besar, sehingga mengganggu operasi normal.
  • Pelanggaran data: Akses tidak sah ke informasi sensitif yang Hasil dalam kehilangan, paparan, atau pencurian data.
Komponen inti TDR

Untuk melawan ancaman siber, organisasi dapat mengandalkan strategi TDR berlapis yang terdiri atas empat komponen inti:

  • Integrasi intelijen ancaman
  • Pemantauan dan korelasi berkelanjutan
  • Perburuan ancaman dan analisis perilaku
  • Respons dan remediasi otomatis

Integrasi intelijen ancaman

Intelijen ancaman memberikan informasi terperinci dan dapat ditindaklanjuti tentang ancaman yang diketahui dan muncul. Dengan mengintegrasikan feed intelijen ancaman—aliran data yang menyoroti serangan siber saat ini dan potensial—organisasi dapat mengidentifikasi taktik penyerang. Mereka juga dapat mengurangi positif palsu menggunakan kerangka kerja seperti MITRE ATT&CK, basis pengetahuan yang terus diperbarui untuk memerangi ancaman keamanan siber berdasarkan perilaku permusuhan penjahat siber yang diketahui.

Pemantauan berkelanjutan dan korelasi

Pemantauan berkelanjutan memungkinkan tim pusat operasi keamanan (SOC) mendeteksi aktivitas yang mencurigakan secara real time. Alat seperti platform intelijen ancaman dapat membantu mengumpulkan dan mengkorelasikan data seperti pola lalu lintas jaringan dan analisis perilaku pengguna (UBA) untuk mengungkap indikator kompromi (IOC) dan potensi ancaman.

Perburuan ancaman dan analisis perilaku

Perburuan ancaman proaktif melibatkan pencarian ancaman tersembunyi atau tidak dikenal menggunakan telemetri, intelijen, dan deteksi anomali. UBA dapat membantu deteksi aktivitas mencurigakan dengan mengidentifikasi penyimpangan dari perilaku normal, seperti mengakses data sensitif pada waktu yang tidak biasa.

Respons dan remediasi otomatis

Saat ancaman terdeteksi, alat respons otomatis mengisolasi titik akhir dan menonaktifkan akun yang disusupi. Rencana respons insiden yang efektif mencakup pedoman, alat keamanan terintegrasi, koordinasi pemangku kepentingan, dan analisis pascainsiden untuk mencegah terulangnya.

Teknologi dan metodologi TDR

Sementara komponen inti menjelaskan apa yang perlu terjadi, alat dan teknologi khusus menentukan bagaimana tindakan tersebut dilakukan dalam skala besar. Kemampuan umumnya terbagi dalam dua kategori: teknologi deteksi, yang memunculkan potensi ancaman keamanan, dan teknologi respons, yang mengandung dan memperbaikinya.

Teknologi deteksi

Teknologi dan platform deteksi biasanya mengandalkan salah satu dari empat pendekatan:

Deteksi berbasis tanda tangan

Deteksi berbasis tanda tangan menggunakan IOC yang dikenal, seperti hash file dan alamat IP. Metode ini cepat dan andal terhadap ancaman yang diketahui, tetapi tidak efektif untuk serangan baru.
Deteksi berbasis anomali

Deteksi berbasis anomali menandai penyimpangan dari pola yang diharapkan dalam lalu lintas jaringan, kinerja sistem, atau aktivitas pengguna—dan sering efektif untuk mendeteksi ancaman tersembunyi, baru, atau zero-day.
Deteksi berbasis perilaku

Deteksi berbasis perilaku memantau perilaku pengguna atau sistem dari waktu ke waktu untuk mendeteksi perubahan mencurigakan, seperti akses tidak biasa ke data sensitif atau gerakan lateral di seluruh sistem.
Deteksi berbasis kecerdasan

Deteksi berbasis intelijen mengintegrasikan umpan intelijen ancaman eksternal untuk mengidentifikasi taktik, teknik, dan prosedur (TTP) yang muncul, membantu tim mendeteksi serangan lanjutan lebih awal.

Sebagian besar platform deteksi modern menerapkan pendekatan ini untuk meningkatkan visibilitas dan mengurangi positif palsu. Alat deteksi yang menerapkan pendekatan ini meliputi:

  • Deteksi dan respons titik akhir (EDR): Solusi EDR memantau perangkat titik akhir—seperti laptop dan mobile—untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau pelanggaran keamanan. Mereka menyediakan isolasi, rollback, dan telemetri untuk penyelidikan lebih mendalam.
  • Deteksi dan respons yang diperluas (XDR): Alat XDR mengintegrasikan telemetri di seluruh titik akhir, jaringan, identitas, dan lingkungan cloud untuk memungkinkan deteksi dan respons yang terkoordinasi.

Alat-alat ini paling efektif bila dikombinasikan dengan teknologi canggih seperti AI dan machine learning (ML). Bersama-sama, mereka membantu tim keamanan memprioritaskan ancaman, menyelidiki IOC, dan mengoptimalkan respons di berbagai contoh penggunaan. Mereka juga memungkinkan kemampuan TDR tingkat lanjut seperti deteksi dan respons ancaman identitas (ITDR) dan manajemen postur keamanan data (DSPM):

Deteksi dan respons ancaman identitas (ITDR): ITDR berfokus pada perlindungan sistem identitas dengan memantau secara terus-menerus aktivitas login, perilaku akses, dan eskalasi hak akses. Ini membantu deteksi serangan seperti pengisian kredensial dan pengambilalihan akun, memicu tindakan penahanan real-time seperti penguncian akun atau penghentian sesi.

Manajemen Postur Keamanan Data (DSPM) (DSPM): DSPM membantu menemukan, mengklasifikasikan dan menilai data sensitif di seluruh awan dan hybrid lingkungan. Dengan memasukkan konteks data ke dalam alur kerja TDR, DSPM memungkinkan tim untuk memprioritaskan dan memperbaiki ancaman berisiko tinggi dengan lebih efektif.

Teknologi respons

Setelah ancaman dikonfirmasi, respons biasanya difokuskan pada penahanan, remediasi, dan pemulihan. Upaya ini mencakup berbagai kegiatan—mulai dari tindakan real-time hingga penyelidikan jangka panjang dan penyempurnaan proses— dan termasuk:

Penahanan otomatis dan eksekusi buku pedoman

Penahanan otomatis dan eksekusi playbook mencakup isolasi titik akhir, menonaktifkan akun yang dikompromikan, atau memblokir IP berbahaya secara real time—yang sering diatur melalui platform SOAR atau kebijakan XDR.
Respons berbasis buku pedoman

Respons berbasis playbook mencakup alur kerja yang telah ditentukan untuk membantu analis dalam triase, eskalasi, pemberitahuan, dan remediasi. Ini bisa manual, otomatis, atau hibrida tergantung tingkat kematangan.
Pengelolaan kasus terintegrasi

Manajemen kasus terintegrasi menghubungkan platform deteksi dengan alat layanan TI, membantu merampingkan serah terima, dokumentasi, dan pelaporan kepatuhan.
Analisis pascainsiden

Analisis pasca-insiden mencakup penyelidikan forensik, analisis akar masalah, serta penyempurnaan aturan deteksi atau alur kerja respons.

Metode ini didukung oleh berbagai teknologi, termasuk:

  • Integrasi tiket dan manajemen kasus: Platform respons ini terintegrasi dengan alat manajemen layanan IT (ITSM) untuk mengoordinasikan penyelidikan dan dokumentasi.
  • Alat forensik dan audit: Alat ini menangkap artefak dan data rantai pengawasan untuk analisis pascainsiden atau ulasan.
  • Platform orkestrasi keamanan: Platform ini memastikan koordinasi antaralat sehingga upaya isolasi, komunikasi, dan pemulihan dapat dilakukan secara konsisten dan berulang.

Strategi Advanced untuk kematangan TDR

Deteksi dan respons tidak bersifat statis; keduanya terus berkembang. Menanggapi ancaman yang berubah dengan cepat ini, pendekatan yang disebut " deteksi dan respons ancaman lanjutan " telah muncul yang biasanya menggabungkan AI, analisis perilaku, korelasi lintas domain, dan respons otomatis. Tujuannya bukan hanya mendeteksi ancaman lebih cepat, tetapi juga mengalahkan musuh.

Strategi Advanced meningkatkan akurasi, membantu tim operasi keamanan beradaptasi dengan ancaman baru, melindungi data sensitif, dan memperkuat postur keamanan secara keseluruhan. Dengan teknologi yang ada, organisasi dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respons melalui pendekatan seperti:

  • Deteksi bertenaga AI: Deteksi yang didukung kecerdasan buatan memanfaatkan ML untuk mengidentifikasi pola halus, anomali, dan outlier yang mungkin menandakan serangan lanjutan. Alat ini berkembang seiring paparan data baru, memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap ancaman yang muncul dan eksploitasi zero-day.
  • Korelasi data:Menggabungkan insight dari titik akhir, jaringan, identitas, dan telemetri cloud. Mengorelasikan beberapa sinyal membantu mengungkap serangan yang kompleks dan bertingkat serta mengurangi positif palsu dengan memberikan konteks serangan yang lengkap.
  • Deteksi dan respons terkelola: Deteksi dan respons terkelola (MDR) memperkuat kemampuan internal dengan menggunakan pakar pihak ketiga untuk pemantauan, investigasi, dan respons. Penyedia MDR sering kali melapisi layanan mereka pada platform XDR untuk menawarkan visibilitas di seluruh permukaan serangan dan mempercepat remediasi insiden.
  • Teknologi penipuan: Teknologi penipuan menggunakan umpan palsu, honeypot, dan data sintetis untuk menarik penyerang dan deteksi aktivitas tersembunyi secara dini. Sistem ini memberikan peringatan dengan fidelitas tinggi sambil mengungkapkan metode dan niat penyerang.
  • Bukti masukan dan penyetelan berulang: Umpan balik menangkap input analis dan hasil insiden untuk menyempurnakan ambang deteksi serta meningkatkan panduan respons. Penyetelan berulang secara sistematis menyesuaikan model, ambang batas, atau aturan untuk mengurangi positif palsu dan merespons pola ancaman lanjutan.

Proses deteksi dan respons ancaman yang efektif mencakup tindakan otomatis untuk menghentikan ancaman aktif. Namun, tim yang paling efektif juga memperhitungkan sisi respons manusia: mengurangi kelelahan peringatan, menyetel peringatan dari waktu ke waktu dan mendokumentasikan pelajaran yang dipetik. Langkah-langkah keamanan ini—dikombinasikan dengan evaluasi postur keamanan berkelanjutan— dapat membantu tim tetap berada di depan ancaman yang terus berkembang.
