Apa itu keamanan titik akhir?

Keamanan titik akhir juga melindungi jaringan dari musuh yang mencoba menggunakan perangkat titik akhir untuk meluncurkan serangan siber terhadap data sensitif dan aset lainnya di jaringan.

Titik akhir tetap menjadi titik masuk jaringan perusahaan utama untuk serangan siber. Berbagai studi memperkirakan bahwa sebanyak 90% serangan siber yang berhasil dan sebanyak 70% pelanggaran data yang berhasil terjadi berasal dari perangkat titik akhir. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data dari IBM, rata-rata pelanggaran data merugikan perusahaan sebesar USD 4,88 juta.

Saat ini perusahaan harus melindungi lebih banyak titik akhir, dan lebih banyak jenis titik akhir, daripada sebelumnya. Kebijakan Bring Your-Own-Device (BYOD), peningkatan pekerjaan jarak jauh, dan melonjaknya jumlah perangkat IoT, perangkat yang menghadap pelanggan, dan produk yang terhubung ke jaringan telah melipatgandakan titik akhir yang dapat dieksploitasi peretas, dan kerentanan yang harus diamankan oleh tim keamanan.