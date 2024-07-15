Komunikasi krisis keamanan siber: Apa yang harus dilakukan

Serangan siber mengandung banyak hal yang tidak diketahui dan merupakan situasi yang kompleks. Dengan memiliki rencana yang solid dan tim untuk mengelola komunikasi, Anda dapat dengan mudah membuat perubahan berdasarkan situasi tertentu. Dengan komunikasi krisis yang efektif, perusahaan Anda dapat keluar dari serangan siber dengan kepercayaan dari pelanggan yang meningkat berdasarkan respons dan komunikasi Anda.

"Sangat penting untuk memiliki semua rencana komunikasi, program, aset, materi, hubungan yang siap sebelum sesuatu terjadi", kata Ensign. "Ketika hari itu tiba, karena kita semua tahu bahwa hari itu akan tiba, Anda memiliki semua hal yang dapat Anda gunakan dan Anda benar-benar dapat tampil seperti yang Anda inginkan."

Konsultan Manajemen Krisis Siber IBM® X-Force dapat membantu tim komunikasi membangun pedoman komunikasi krisis khusus yang andal, disesuaikan dengan respons terhadap serangan siber berskala besar dan preferensi skenario bisnis Anda. Tim ini dapat membantu mengintegrasikan aliran komunikasi ke dalam rencana krisis siber Anda, atau memperbarui rencana yang sudah ketinggalan zaman dan memastikan rencana tersebut sesuai dengan standar industri saat ini. Selain itu, konsultan Manajemen Krisis Siber X-Force dapat menjalankan simulasi mendalam yang akan melibatkan tim komunikasi Anda, membantu membentuk respons otomatis sebelum potensi krisis cyber terjadi.

