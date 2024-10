Apa itu enkripsi simetris?

Banyak industri dan yurisdiksi memiliki persyaratan peraturan yang mewajibkan organisasi menggunakan jenis enkripsi tertentu untuk melindungi data sensitif. Kepatuhan terhadap peraturan ini membantu organisasi menghindari penalti hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Sebagai contoh, Federal Information Processing Standards (FIPS) adalah seperangkat standar yang dikembangkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional (National Institute of Standards and Technology/NIST) untuk sistem komputer yang digunakan oleh lembaga dan kontraktor pemerintah AS nonmiliter. Solusi ini berfokus pada memastikan keamanan dan interoperabilitas data dan proses kriptografi.