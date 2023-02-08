Apa itu SOAR (orkestrasi keamanan, otomatisasi, dan respons)?

Dalam organisasi besar, pusat operasi keamanan (SOC) mengandalkan banyak alat untuk melacak dan menanggapi ancaman siber, seringkali secara manual. Investigasi ancaman manual ini menghasilkan waktu respons ancaman keseluruhan yang lebih lambat.

Platform SOAR memberikan konsol pusat kepada SOC tempat mereka dapat mengintegrasikan alat ini ke dalam alur kerja respons ancaman yang dioptimalkan dan mengotomatiskan tugas-tugas tingkat rendah dan berulang dalam alur kerja tersebut. Konsol ini juga memungkinkan SOC untuk mengelola semua peringatan keamanan yang dihasilkan oleh alat ini di satu tempat pusat.

Dengan merampingkan triase peringatan dan memastikan bahwa alat keamanan yang berbeda bekerja bersama, SOAR membantu SOC mengurangi waktu rata-rata deteksi (MTTD) dan waktu rata-rata untuk merespons (MTTR), sehingga meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan. Mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan dengan lebih cepat dapat mengurangi dampak serangan siber. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data terbaru IBM, siklus hidup pelanggaran data yang lebih pendek dikaitkan dengan biaya pelanggaran yang lebih rendah. Pelanggaran yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 200 hari merugikan perusahaan rata-rata sebesar 1,02 juta USD lebih sedikit, yang mencerminkan selisih sebesar 23%.

