Apa yang dimaksud dengan pengujian penetrasi?

Sebelum uji pen dimulai, tim penguji dan perusahaan menetapkan ruang lingkup untuk pengujian. Ruang lingkup menguraikan sistem mana yang akan diuji, kapan pengujian akan terjadi, dan metode yang dapat digunakan penguji pen. Ruang lingkup juga menentukan berapa banyak informasi yang akan dimiliki penguji pen sebelumnya:

Dalam pengujian kotak hitam , penguji pen tidak memiliki informasi tentang sistem target. Mereka harus mengandalkan penelitian mereka sendiri untuk mengembangkan rencana serangan, seperti yang dilakukan peretas di dunia nyata.



Dalam pengujian kotak putih , penguji pen memiliki transparansi total ke dalam sistem target. Perusahaan membagikan detail seperti diagram jaringan, kode sumber, kredensial, dan banyak lagi.



Dalam pengujian kotak abu-abu, penguji pen mendapatkan sebagian informasi, tetapi tidak banyak. Misalnya, perusahaan mungkin berbagi rentang IP untuk perangkat jaringan, tetapi penguji pen harus menyelidiki rentang IP tersebut untuk mengetahui kerentanannya sendiri.

Setelah ruang lingkup ditentukan, pengujian dimulai. Penguji pen dapat mengikuti beberapa metodologi pengujian pen. Yang umum termasuk pedoman pengujian keamanan aplikasi OWASP (tautan berada di luar ibm.com), Standar Eksekusi Pengujian Penetrasi (PTES) (tautan berada di luar ibm.com), dan Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) SP 800-115 (tautan berada di luar ibm.com).

Terlepas dari metodologi mana yang digunakan tim pengujian, prosesnya biasanya mengikuti langkah-langkah keseluruhan yang sama.

1. Pengintaian



Tim pengujian mengumpulkan informasi tentang sistem target. Penguji pen menggunakan metode pengintaian yang berbeda tergantung pada target. Misalnya, jika targetnya adalah aplikasi, penguji pen mungkin mempelajari kode sumbernya. Jika targetnya adalah seluruh jaringan, penguji pen mungkin menggunakan penganalisis paket untuk memeriksa arus lalu lintas jaringan.

Penguji pen sering memanfaatkan intelijen sumber terbuka (OSINT) juga. Dengan membaca dokumentasi publik, artikel berita, dan bahkan akun media sosial dan GitHub karyawan, penguji pen dapat mengumpulkan informasi berharga tentang target mereka.

2. Penemuan dan pengembangan target



Penguji pen menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh pada langkah pengintaian untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi di dalam sistem. Misalnya, penguji pen mungkin menggunakan pemindai port seperti Nmap untuk mencari port terbuka tempat mereka dapat mengirim malware. Untuk pengujian pen rekayasa sosial, tim pengujian mungkin mengembangkan cerita palsu, atau "preteks", yang mereka gunakan dalam email phishing untuk mencuri kredensial karyawan.

Sebagai bagian dari langkah ini, penguji pen dapat memeriksa bagaimana fitur keamanan bereaksi terhadap intrusi. Misalnya, mereka mungkin mengirim lalu lintas yang mencurigakan ke firewall perusahaan untuk melihat apa yang terjadi. Penguji pen akan menggunakan apa yang mereka ketahui untuk menghindari deteksi selama pengujian.

3. Eksploitasi



Tim penguji memulai serangan yang sebenarnya. Penguji pen dapat mencoba berbagai serangan tergantung pada sistem target, kerentanan yang mereka temukan, dan ruang lingkup pengujian. Beberapa serangan yang paling umum diuji meliputi:

Injeksi SQL: Penguji pen mencoba membuat halaman web atau aplikasi untuk mengungkap data sensitif dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam bidang input.



Skrip lintas situs: Penguji pen mencoba menanam kode berbahaya di situs web perusahaan.



Serangan Denial-of-service: Penguji pen mencoba membuat server, aplikasi, dan sumber daya jaringan lainnya offline dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas.



Rekayasa sosial: Penguji pen menggunakan phishing, umpan, pretexting, atau taktik lain untuk mengelabui karyawan agar membahayakan keamanan jaringan.



Serangan Brute force: Penguji pen mencoba membobol sebuah sistem dengan menjalankan skrip yang menghasilkan dan menguji kata sandi potensial hingga berhasil.



Serangan man-in-the-middle: Penguji pen mencegat lalu lintas antara dua perangkat atau pengguna untuk mencuri informasi sensitif atau menanam malware.

4. Eskalasi



Setelah penguji pen mengeksploitasi kerentanan untuk mendapatkan pijakan di dalam sistem, mereka mencoba bergerak dan mengakses lebih banyak lagi. Fase ini terkadang disebut "vulnerability chaining" karena penguji pen bergerak dari satu kerentanan ke kerentanan lainnya untuk masuk lebih dalam ke dalam jaringan. Misalnya, mereka mungkin mulai dengan menanam keylogger di komputer karyawan. Dengan menggunakan keylogger itu, mereka bisa menangkap kredensial karyawan. Dengan menggunakan kredensial tersebut, mereka dapat mengakses database sensitif.

Pada tahap ini, tujuan penguji pen adalah mempertahankan akses dan meningkatkan hak istimewa mereka sambil menghindari langkah-langkah keamanan. Penguji pen melakukan semua ini untuk meniru ancaman persisten lanjutan (APT), yang dapat mengintai dalam sistem selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun sebelum mereka tertangkap.

5. Pembersihan dan pelaporan



Di akhir serangan simulasi, penguji pen membersihkan jejak yang mereka tinggalkan, seperti trojan pintu belakang yang mereka tanam atau konfigurasi yang mereka ubah. Dengan begitu, peretas dunia nyata tidak dapat menggunakan eksploitasi penguji pen untuk menembus jaringan.

Kemudian, penguji pen menyiapkan laporan tentang serangan itu. Laporan tersebut biasanya menguraikan kerentanan yang mereka temukan, eksploitasi yang mereka gunakan, detail tentang bagaimana mereka menghindari fitur keamanan, dan deskripsi tentang apa yang mereka lakukan saat berada di dalam sistem. Laporan ini juga dapat mencakup rekomendasi khusus tentang remediasi kerentanan. Tim keamanan internal dapat menggunakan informasi ini untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan dunia nyata.