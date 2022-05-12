Apa itu manajemen titik akhir terpadu (UEM)?

UEM adalah yang terbaru dari serangkaian alat manajemen keamanan seluler, yang merupakan alat yang muncul dan berkembang sebagai tanggapan terhadap perubahan hubungan antara organisasi, karyawan, perangkat seluler, dan gaya kerja selama dua dekade terakhir.

Dari MDM...

Perangkat seluler pertama yang diperkenalkan di tempat kerja adalah milik perusahaan, dan alat manajemen perangkat seluler (MDM) dikembangkan untuk memungkinkan administrator TI mengelola dan mengamankan perangkat ini. Alat MDM memberi administrator kontrol total atas semua fitur perangkat. Mereka dapat menyediakan, mendaftarkan dan mengenkripsi perangkat, mengonfigurasi dan mengontrol akses nirkabel, menginstal dan mengelola aplikasi perusahaan, melacak lokasi perangkat, serta mengunci dan menghapus perangkat jika hilang atau dicuri.

...ke MAM...

MDM merupakan solusi manajemen seluler yang dapat diterima hingga ponsel pintar menjadi sangat populer sehingga karyawan ingin menggunakan ponsel pintar pribadi mereka untuk bekerja (alih-alih membawa kedua perangkat kerja dan pribadi). BYOD lahir. Dan tak lama kemudian, para karyawan merasa kesal karena menyerahkan kendali penuh atas ponsel dan data pribadi mereka kepada MDM.

Sebuah solusi baru, manajemen aplikasi seluler (MAM), muncul. Alih-alih berfokus pada kontrol manajemen seluruh perangkat seluler, MAM berfokus pada manajemen aplikasi. Dengan MAM, administrator dapat mengambil kendali penuh atas aplikasi perusahaan dan data perusahaan yang terkait dengannya; mereka juga dapat menjalankan kontrol yang cukup atas aplikasi pribadi karyawan untuk melindungi data perusahaan, tanpa menyentuh atau bahkan melihat data pribadi karyawan.

...ke EMM...

Tetapi solusi MAM juga menemukan keterbatasannya, yang sebagian besar diakibatkan oleh ketidakmampuannya untuk mengimbangi ledakan aplikasi baru yang mungkin ditambahkan oleh karyawan ke perangkat iOS atau Android mereka. Sebagai tanggapan, para vendor menggabungkan MDM, MAM dan beberapa alat terkait untuk menciptakan rangkaian manajemen mobilitas perusahaan (EMM). EMM menyediakan keamanan data perusahaan dari MDM, pengalaman karyawan yang unggul dari MAM, serta manajemen dan kontrol keamanan atas semua perangkat yang digunakan di luar kantor, tidak hanya ponsel pintar, tetapi juga laptop dan PC di luar kantor.

...ke UEM

EMM meninggalkan satu celah manajemen titik akhir terakhir (dan potensi kerentanan keamanan). Karena tidak menawarkan kemampuan untuk mengelola perangkat pengguna akhir di lokasi, maka administrator harus menggunakan alat dan kebijakan terpisah untuk manajemen dan keamanan perangkat di lokasi dan di luar lokasi. Hal ini menciptakan lebih banyak pekerjaan, kebingungan, dan kesempatan untuk melakukan kesalahan, di saat yang sama ketika lebih banyak perusahaan mencoba mengizinkan lebih banyak karyawan bekerja dari rumah.

UEM muncul sebagai solusi untuk masalah ini. UEM menggabungkan fungsi EMM dengan kemampuan alat manajemen klien (CMT) yang digunakan secara tradisional untuk mengelola PC dan laptop on premises. Sebagian besar alat UEM juga mencakup, mengintegrasikan atau berinteraksi dengan alat keamanan titik akhir seperti perangkat lunak antivirus dan anti-malware, perangkat lunak kontrol web, solusi analisis perilaku pengguna dan entitas (UEBA), firewall terintegrasi, dan banyak lagi.