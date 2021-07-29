Apa itu manajemen perangkat mobile (MDM)?

Apa itu MDM?

Manajemen perangkat mobile (MDM) adalah metodologi dan kumpulan alat yang menyediakan alat produktivitas mobile dan aplikasi kepada tenaga kerja sekaligus menjaga keamanan data perusahaan.

Dengan platform MDM yang matang, departemen TI dan keamanan dapat mengelola semua perangkat perusahaan, terlepas dari sistem operasinya. Platform MDM yang efektif membantu menjaga semua perangkat tetap aman sekaligus menjaga tenaga kerja tetap fleksibel dan produktif.

Mengapa pengelolaan perangkat mobile penting

Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat mobile telah digunakan secara luas di perusahaan. Bisnis dan tenaga kerja mereka mengandalkan perangkat mobile seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop untuk berbagai macam tugas. Dan karena bekerja dari jarak jauh telah menjadi hal yang penting, perangkat mobile telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebagian besar organisasi, sebagai alat vital untuk produktivitas dan efisiensi.

Namun karena perangkat mobile perusahaan mengakses data bisnis yang penting, perangkat ini dapat mengancam keamanan ketika diretas, dicuri, atau hilang. Jadi, pentingnya mengelola perangkat mobile telah berkembang sedemikian rupa sehingga para pemimpin TI dan keamanan kini ditugaskan untuk menyediakan, mengelola, dan mengamankan perangkat mobile di lingkungan perusahaan mereka masing-masing.

Menurut tolok ukur IBM Institute for Business Value, 50% organisasi perusahaan tidak mempertimbangkan, mengevaluasi, menguji coba, atau meluncurkan solusi manajemen perangkat mobile yang komprehensif. Akibatnya, perangkat mobile mereka, bersama dengan data dan aplikasi terkait kurang aman dari yang seharusnya.

Cara kerja manajemen perangkat mobile

Pertanyaan umum di web adalah: "Apakah manajemen perangkat mobile adalah perangkat lunak?" Jawaban singkatnya adalah "ya" dan "tidak". MDM adalah solusi yang menggunakan perangkat lunak sebagai komponen untuk menyediakan perangkat mobile sekaligus melindungi aset organisasi, seperti data. Organisasi mempraktikkan MDM dengan menerapkan perangkat lunak, proses, dan kebijakan keamanan pada perangkat mobile dan penggunaannya.

Selain mengelola inventaris dan penyediaan perangkat, solusi MDM melindungi aplikasi, data, dan konten perangkat. Dalam hal ini, MDM dan keamanan mobile serupa.

Namun, MDM adalah pendekatan yang berpusat pada perangkat, sedangkan keamanan mobile dan manajemen titik akhir terpadu telah berkembang menjadi berpusat pada pengguna. Dalam program MDM, karyawan dapat menerima perangkat kerja khusus, seperti laptop atau ponsel pintar, atau memiliki perangkat pribadi yang terdaftar dari jarak jauh. Perangkat pribadi menerima akses berbasis peran ke data perusahaan dan email, VPN aman, pelacakan GPS, aplikasi yang dilindungi kata sandi, dan perangkat lunak MDM lainnya untuk keamanan data yang optimal.

Perangkat lunak MDM kemudian dapat memantau perilaku dan data bisnis penting pada perangkat terdaftar. Dan dengan solusi MDM yang lebih canggih, machine learning dan AI kemudian dapat menganalisis data ini. Semua alat ini memastikan bahwa perangkat tetap aman dari malware dan ancaman siber lainnya.

Misalnya, perusahaan mungkin memberikan laptop atau ponsel pintar kepada anggota staf atau konsultan yang telah diprogram dengan profil data, VPN, dan perangkat lunak dan aplikasi lain yang diperlukan. Dalam skenario ini, MDM menawarkan kontrol paling besar kepada pemberi kerja. Dengan alat MDM, perusahaan bisa melacak, memantau, memecahkan masalah, dan bahkan menghapus data perangkat jika terjadi pencurian, kehilangan, atau pelanggaran yang terdeteksi.

Jadi, apa saja kebijakan pengelolaan perangkat mobile? Kebijakan MDM menjawab pertanyaan tentang bagaimana organisasi mengelola perangkat mobile dan mengatur penggunaannya. Untuk mengonfigurasi dan memublikasikan kebijakan dan proses mereka, perusahaan mengajukan pertanyaan, seperti:

  • Apakah perangkat memerlukan perlindungan kode sandi?
  • Haruskah kamera dinonaktifkan secara default?
  • Apakah konektivitas wifi penting?
  • Opsi penyesuaian apa yang akan disediakan perangkat?
  • Apakah perangkat tertentu perlu memiliki batas virtual di lokasi geografis tertentu?

Komponen alat manajemen perangkat mobile

Pelacakan perangkat

Setiap perangkat yang terdaftar atau dikeluarkan perusahaan dapat dikonfigurasi untuk menyertakan pelacakan GPS dan program lainnya. Program ini memungkinkan profesional TI perusahaan untuk memantau, memperbarui, dan memecahkan masalah perangkat secara real-time. Mereka juga dapat mendeteksi dan melaporkan perangkat yang berisiko tinggi atau tidak patuh dan bahkan mengunci atau menghapus perangkat dari jarak jauh ketika hilang atau dicuri.
Manajemen seluler

Departemen TI melakukan pengadaan, menerapkan, mengelola, dan mendukung perangkat mobile untuk tenaga kerja mereka, termasuk pemecahan masalah fungsionalitas perangkat. Departemen ini memastikan bahwa setiap perangkat dilengkapi dengan sistem operasi dan aplikasi yang diperlukan untuk penggunanya—termasuk aplikasi untuk produktivitas, keamanan dan perlindungan data, pencadangan dan pemulihan.
Keamanan aplikasi

Keamanan aplikasi dapat melibatkan pembungkus aplikasi, di mana administrator TI menerapkan fitur keamanan atau manajemen pada aplikasi. Kemudian, aplikasi tersebut digunakan kembali sebagai program dalam kontainer. Fitur keamanan ini dapat menentukan apakah autentikasi pengguna diperlukan untuk membuka aplikasi. Semua fitur ini juga mengontrol apakah data dari aplikasi dapat disalin, ditempel, atau disimpan di perangkat, serta apakah pengguna dapat berbagi file.
Manajemen identitas dan akses (IAM)

Manajemen mobile yang aman membutuhkan manajemen identitas dan akses (IAM) yang kuat. IAM memungkinkan perusahaan untuk mengelola identitas pengguna yang terkait dengan perangkat. Akses setiap pengguna dalam organisasi dapat diatur sepenuhnya dengan menggunakan berbagai fitur seperti masuk tunggal (SSO), autentikasi multifaktor, dan akses berbasis peran.
Keamanan endpoint

Keamanan titik akhir mencakup semua perangkat yang mengakses jaringan perusahaan, termasuk wearable, sensor Internet of Things (IoT), dan perangkat mobile tidak konvensional. Keamanan titik akhir dapat mencakup alat keamanan jaringan standar seperti perangkat lunak antivirus dan kontrol akses jaringan serta respons insiden, pemfilteran URL, dan keamanan cloud.

BYOD dan manajemen perangkat mobile

Bawa perangkat Anda sendiri

Bawa perangkat Anda sendiri (BYOD) berarti karyawan menggunakan perangkat mobile pribadi mereka untuk bekerja alih-alih perangkat yang dikeluarkan perusahaan. Menerapkan keamanan tingkat perusahaan ke perangkat mobile pribadi lebih menantang daripada hanya menyediakan perangkat. Tetapi BYOD populer, terutama di kalangan pekerja yang lebih muda. Organisasi berkompromi tentang hal ini untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. BYOD juga dapat membuat tenaga kerja bergerak lebih terjangkau karena menghilangkan kebutuhan untuk membeli perangkat keras tambahan.

Manajemen mobilitas perusahaan

Manajemen mobilitas perusahaan (EMM) menggambarkan bentuk manajemen perangkat mobile yang lebih luas. EMM mencakup manajemen aplikasi dan titik akhir serta BYOD, melampaui perangkat itu sendiri, pengguna, dan datanya. Kapasitas solusi EMM dapat diskalakan dan dengan fitur keamanan baru yang didukung AI, solusi ini dapat menawarkan insight dan peringatan real-time tentang ribuan perilaku dan aktivitas yang datang dari berbagai sumber sekaligus.

Manajemen titik akhir terpadu

Manajemen titik akhir terpadu (UEM) mewakili integrasi dan perkembangan MDM dan EMM. Solusi ini memecahkan lebih banyak tantangan yang terkait dengan IoT, desktop, atau keamanan perangkat mobile lainnya. Solusi UEM dapat membantu perusahaan mengamankan dan mengontrol seluruh lingkungan TI dan titik akhir, seperti ponsel pintar, tablet, laptop, dan desktop. Solusi UEM juga dapat membantu mengamankan data, aplikasi, dan konten pengguna serta perusahaan pengguna.

Dengan sistem UEM yang tangkas, perusahaan dapat memilih solusi yang dapat diskalakan berdasarkan kebutuhan mereka. Solusi ini dapat mendukung satu sistem operasi atau berbagai perangkat di berbagai platform, seperti Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS, dan Chrome OS. Solusi UEM yang matang didukung oleh machine learning dan AI, yang dapat membantu departemen TI perusahaan membuat keputusan keamanan cepat berdasarkan data dan analitik real-time.

Praktik terbaik manajemen perangkat mobile

Baik model berbasis cloud atau on premises, solusi MDM harus memungkinkan organisasi untuk melihat semua yang berada di antara titik akhir dan pengguna. Solusi perangkat lunak manajemen perangkat mobile yang baik akan:

  • Hemat waktu
  • Meningkatkan efisiensi
  • Meningkatkan produksi
  • Meningkatkan keamanan
  • Memberikan kemudahan pada sistem manajemen mobile secara keseluruhan

Berikut adalah tiga praktik terbaik yang perlu dipertimbangkan dalam memilih solusi MDM:

Laporan otomatis

Pastikan alat pelaporan dan inventaris mengonsolidasikan semua perangkat yang terdaftar dan informasi terkait ke dalam laporan yang mudah diikuti. Pembaruan harian harus dibuat secara otomatis tanpa input manual.
Pembaruan otomatis

Selain keuntungan aksesibilitas instan yang diberikan oleh MDM cloud, seharusnya tidak ada biaya terkait atau perangkat keras yang harus dibeli, diinstal, atau dipelihara. Platform harus diperbarui secara otomatis dengan fitur baru yang tersedia untuk perusahaan.
Pencarian mudah

Kemampuan untuk mencari hal apa pun adalah kunci untuk solusi berbasis cloud. Sebuah organisasi harus dapat mengakses perangkat, integrasi, laporan, aplikasi, dan dokumen aman dengan mudah.
