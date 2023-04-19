Apa itu sistem deteksi intrusi (IDS)?

IDS dikategorikan berdasarkan di mana mereka ditempatkan dalam sebuah sistem dan jenis aktivitas yang mereka pantau.

Sistem deteksi intrusi jaringan (NIDS) memantau lalu lintas masuk dan keluar ke perangkat di seluruh jaringan. NIDS ditempatkan di titik-titik strategis dalam jaringan, sering kali tepat di belakang firewall di perimeter jaringan sehingga mereka dapat menandai lalu lintas berbahaya yang menerobos.

NIDS juga dapat ditempatkan di dalam jaringan untuk menangkap ancaman orang dalam atau peretas yang telah membajak akun pengguna. Sebagai contoh, NIDS dapat ditempatkan di belakang setiap firewall internal dalam jaringan tersegmentasi untuk memantau lalu lintas yang mengalir di antara subnet.

Untuk menghindari menghambat arus lalu lintas yang sah, NIDS sering ditempatkan "out-of-band," yang berarti lalu lintas tidak melewatinya secara langsung. NIDS menganalisis salinan paket jaringan daripada paket itu sendiri. Dengan begitu, trafik yang sah tidak perlu menunggu analisis, tetapi NIDS masih bisa menangkap dan menandai trafik yang berbahaya.

Sistem deteksi intrusi host (HIDS ) dipasang pada titik akhir tertentu, seperti laptop, router, atau server. HIDS hanya memantau aktivitas pada perangkat itu, termasuk lalu lintas ke dan dari itu. HIDS biasanya bekerja dengan mengambil snapshot secara berkala dari file sistem operasi yang penting dan membandingkan snapshot ini dari waktu ke waktu. Jika HIDS mengetahui adanya perubahan, seperti file log yang diedit atau konfigurasi yang diubah, HIDS akan memperingatkan tim keamanan.

Tim keamanan sering kali menggabungkan sistem deteksi intrusi berbasis jaringan dan sistem deteksi intrusi berbasis host. NIDS melihat lalu lintas secara keseluruhan, sedangkan HIDS dapat menambahkan perlindungan ekstra di sekitar aset bernilai tinggi. HIDS juga dapat membantu menangkap aktivitas berbahaya dari node jaringan yang disusupi, seperti ransomware yang menyebar dari perangkat yang terinfeksi.

Meskipun NIDS dan HIDS adalah yang paling umum, tim keamanan dapat menggunakan IDS lain untuk tujuan khusus. IDS berbasis protokol (PIDS ) memonitor protokol koneksi antara server dan perangkat. PIDS sering ditempatkan pada server web untuk memantau koneksi HTTP atau HTTPS.

IDS berbasis protokol aplikasi (APIDS ) bekerja pada lapisan aplikasi, memantau protokol khusus aplikasi. APIDS sering kali digunakan di antara server web dan basis data SQL untuk mendeteksi injeksi SQL.