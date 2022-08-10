UEBA membantu perusahaan mengidentifikasi perilaku mencurigakan dan memperkuat upaya pencegahan kehilangan data (DLP). Di luar penggunaan taktis ini, UEBA juga digunakan untuk tujuan strategis, seperti menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi di sekitar data pengguna dan perlindungan privasi.

Contoh penggunaan taktis

Orang dalam yang jahat: Mereka adalah orang yang memiliki akses sah dan bahkan hak istimewa ke jaringan perusahaan, lalu mencoba melakukan serangan siber. Data semata—seperti file log atau catatan peristiwa—tidak dapat mengenali orang-orang tersebut, tetapi analisis tingkat lanjut bisa melakukannya. Karena UEBA memberikan insight tentang pengguna spesifik, tidak seperti alamat IP, UEBA dapat mengidentifikasi pengguna yang melanggar kebijakan keamanan.

Orang dalam yang disusupi: Penyerang ini mendapatkan akses ke kredensial pengguna sah atau perangkat melalui skema phishing, serangan brute-force, atau cara lain. Alat keamanan biasa mungkin tidak dapat menemukan mereka karena penyerang ini menggunakan kredensial asli yang dicuri sehingga tampak sah. Setelah masuk, penyerang ini akan melakukan pergerakan lateral, bergerak melalui jaringan dan mengambil kredensial baru untuk meningkatkan haknya dan mendapatkan lebih banyak aset sensitif. Meskipun penyerang ini menggunakan kredensial sah, UEBA dapat mengenali anomali perilaku mereka untuk menggagalkan serangan.

Entitas yang disusupi: Banyak organisasi, khususnya pabrik dan rumah sakit, menggunakan sejumlah besar perangkat terhubung, seperti perangkat IoT, sering kali dengan sedikit atau tanpa konfigurasi keamanan. Kurangnya perlindungan menjadikan entitas tersebut target utama bagi peretas, yang dapat membajak perangkat untuk mengakses sumber data sensitif, mengganggu operasi, atau melakukan serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS). UEBA dapat membantu mengidentifikasi perilaku yang mengindikasikan bahwa entitas pernah disusupi sehingga ancaman dapat diatasi sebelum dampaknya memburuk.

Eksfiltrasi data: Ancaman orang dalam dan pelaku kejahatan sering kali berusaha mencuri data pribadi, properti intelektual, atau dokumen strategi bisnis dari server, komputer, atau perangkat lain yang telah disusupi. UEBA membantu tim keamanan mengenali pelanggaran data secara real time dengan memperingatkan tim tentang pola unduhan dan akses data yang tidak wajar.

Contoh penggunaan strategis

Mengimplementasikan keamanan zero trust: Pendekatan keamanan zero trust adalah pendekatan yang tidak memercayai siapa pun dan terus memverifikasi semua pengguna atau entitas, baik dari luar ataupun dari dalam jaringan. Zero trust mewajibkan semua pengguna dan entitas untuk diautentikasi, diotorisasi, dan disahkan sebelum diberi akses ke aplikasi dan data, dan selanjutnya terus menerus diautentikasi kembali, diotorisasi kembali, dan divalidasi kembali untuk mempertahankan atau memperluas akses selama sesi.

Arsitektur zero trust yang efektif memerlukan visibilitas maksimal ke dalam semua pengguna, perangkat, aset, dan entitas di jaringan. UEBA memberi analis keamanan visibilitas yang kaya dan real time ke dalam semua aktivitas pengguna akhir dan entitas, termasuk perangkat mana yang mencoba menghubungkan ke jaringan, pengguna mana yang mencoba melampaui haknya, dan sebagainya.

Kepatuhan GDPR: Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa memberlakukan persyaratan ketat bagi organisasi untuk melindungi data sensitif. Berdasarkan GDPR, perusahaan harus melacak data pribadi apa yang diakses, oleh siapa, dan bagaimana penggunaannya, serta kapan data dihapus. Alat UEBA dapat membantu perusahaan mematuhi GDPR dengan memantau perilaku pengguna dan data sensitif yang mereka akses.