Apa itu Tolok Ukur CIS?

Tolok Ukur CIS dikembangkan melalui proses berbasis konsensus yang melibatkan komunitas profesional keamanan siber dari seluruh dunia. Para pakar ini terus mengidentifikasi, menyempurnakan, dan memvalidasi praktik terbaik keamanan dalam bidang fokus mereka untuk membantu organisasi melindungi aset digital mereka dari risiko siber.

CIS telah menerbitkan lebih dari 100 Tolok Ukur CIS, tersebar di 8 kategori teknologi inti dan mencakup lebih dari 25 keluarga produk vendor.1 Dokumen ini tersedia melalui unduhan PDF gratis untuk penggunaan nonkomersial.

Tolok Ukur CIS membantu organisasi meningkatkan postur keamanan mereka dengan mengikuti standar keamanan yang diakui secara global dan pedoman pertahanan siber. Tolok Ukur CIS juga mendukung contoh penggunaan bisnis seperti kepatuhan terhadap peraturan, tata kelola TI, dan kebijakan keamanan.