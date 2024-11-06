Apa itu Tolok Ukur CIS?

Didirikan pada bulan Oktober 2000, CIS adalah organisasi nirlaba yang memiliki misi untuk "membuat dunia yang terhubung menjadi tempat yang lebih aman dengan mengembangkan, memvalidasi, dan mempromosikan solusi praktik terbaik tepat waktu yang membantu orang, bisnis, dan pemerintah melindungi diri mereka sendiri dari ancaman siber yang merajalela."2
Komunitas Tolok Ukur CIS, sebuah kelompok yang terdiri lebih dari 12.000 profesional keamanan TI yang berkontribusi dalam mengembangkan Tolok Ukur CIS, terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Komunitas terdiri dari sukarelawan dan termasuk tenaga ahli, vendor, penulis teknis, penguji, dan anggota CIS lainnya dari seluruh dunia.
CIS juga merupakan markas Pusat Pembagian dan Analisis Informasi di Negara Bagian (MS-ISAC), yang menyediakan sumber daya pencegahan, perlindungan, respons, dan pemulihan ancaman siber untuk entitas pemerintah Negara Bagian, Lokal, Suku, dan Teritorial (SLTT) AS. CIS juga merupakan markas untuk Pusat Pembagian dan Analisis Informasi Infrastruktur Pemilu (EI-ISAC) yang mendukung kebutuhan keamanan siber kantor pemilu AS.3