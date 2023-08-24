MDM vs. MAM: 5 perbedaan teratas

Penulis

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

Hari ini sepertinya hari yang santai bagi James, seorang Administrator TI. Ini adalah musim liburan dan sebagian besar pengguna akhir berada di luar kantor, jadi dia berpikir inilah saatnya untuk melihat beberapa tugas yang tertunda—atau yang sedikit ditundanya. Tapi kemudian telepon berdering.

Ini Robert, salah satu pengguna akhir di perusahaannya. Robert sangat gugup—dia menelepon dari hotel karena kehilangan ponsel pintar iOS di pantai. Perusahaan mereka memiliki perangkat perusahaan dan kebijakan BYOD (bawa perangkat Anda sendiri). Robert terdaftar dalam program BYOD, jadi itu adalah perangkat pribadinya tetapi data perusahaan tersimpan di dalamnya, termasuk proyeksi keuangan terbaru yang telah dia bagikan dengan timnya untuk presentasi.

James membuka perangkat lunak manajemen perangkat mobile yang digunakan perusahaannya, segera menemukan ponsel pintar iOS milik Robert di alat tersebut, dan melakukan penghapusan jarak jauh. Dia ingin kembali ke tugas yang tertunda.

Tapi, masalah itu belum berakhir. Dia melihat pemberitahuan real-time bahwa pengguna telah mencoba mengunduh aplikasi game di perangkat perusahaan, yang tidak termasuk dalam kebijakan. Pemberitahuan otomatis kepada pengguna akhir ditinggalkan. Masalah ini terjadi pada temannya, Mary; penerbangan Mary tertunda dan anaknya bosan lalu meminta ponsel pintar Android miliknya untuk menonton YouTube. Putranya mengklik iklan yang mempromosikan aplikasi game dan mencoba mengunduhnya.

Apa yang telah dilakukan James pada ponsel pintar iOS Robert yang hilang adalah bagian dari manajemen perangkat mobile (MDM). Dalam kasus Mary, pengaturan akses untuk aplikasi yang tidak ada dalam kebijakan adalah bagian dari manajemen aplikasi mobile (MAM). Baik MDM maupun MAM adalah bagian dari solusi manajemen titik akhir terpadu. Apakah perusahaan memiliki kebijakan BYOD, hanya menggunakan perangkat milik perusahaan atau keduanya, dan apakah pengguna memiliki ponsel pintar iOS, ponsel pintar atau tablet Android, semua perangkat dan aplikasi harus dikelola dan dilindungi. Strategi keamanan mobile perlu diterapkan, jika tidak seseorang dapat kehilangan data perusahaan, data pribadi, dan data sensitif.

Apa itu manajemen perangkat mobile (MDM)?

Manajemen perangkat mobile (MDM) adalah solusi yang mengelola ponsel pintar dan tablet—apa pun sistem operasinya—dan melindunginya dari ancaman siber dan kehilangan data. MDM telah menjadi teknologi yang sangat populer setelah Apple meluncurkan iPhone pertama. Seiring dengan perkembangan teknologi, MDM telah berubah menjadi manajemen mobilitas perusahaan (EMM) dan sekarang menjadi bagian dari manajemen titik akhir terpadu (UEM).

Perangkat lunak MDM digunakan untuk mengelola perangkat BYOD dan perangkat milik perusahaan yang berjalan pada sistem operasi mobile apa pun (iOS, Android, iPadOS, Windows, atau perangkat yang dibuat khusus). Solusi MDM menggunakan kontainerisasi—yang memisahkan aplikasi dan data perusahaan dari aplikasi dan data pribadi—untuk menjaga keamanan perangkat dan aplikasi mobile.

Apa itu manajemen aplikasi mobile (MAM)?

Manajemen aplikasi mobile (MAM) telah muncul dengan meningkatnya penggunaan aplikasi mobile. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan melindungi aplikasi mobile yang tersedia di perangkat pengguna. Biasanya merupakan bagian dari perangkat lunak MDM dan solusi UEM (manajemen titik akhir terpadu).

Saat menggunakan perangkat lunak MAM untuk melindungi data perusahaan baik pada kebijakan BYOD atau perangkat milik perusahaan, James dan admin TI lainnya menggunakan fitur kontainerisasi dan kebijakan keamanan untuk memastikan bahwa pengguna yang tepat memiliki akses yang tepat ke aplikasi perusahaan yang tepat—biasanya merupakan bagian dari toko aplikasi yang tersedia dalam solusi MAM. Solusi ini dilengkapi dengan fitur seperti manajemen akses, autentikasi multifaktor, izin terperinci, dan kontrol untuk melindungi pengguna dan memastikan keamanan dan kontrol data.

James memiliki perangkat lunak MDM dan MAM yang dapat diakses untuk memastikan bahwa data yang tersedia di ponsel pintar Robert dan Mary aman. Ketika berpikir tentang MDM vs MAM, admin TI perlu memikirkan tujuannya. Keduanya menawarkan kontrol terperinci, memiliki kontainerisasi, dan menggunakan teknologi manajemen akses serta manajemen identitas.

Jadi, apa yang membedakan mereka?

5 perbedaan utama antara manajemen perangkat mobile (MDM) dan manajemen aplikasi mobile (MAM)

1. Apa yang mereka kelola:

  • MDM bekerja di tingkat perangkat untuk perangkat dan pengguna yang terdaftar, termasuk pengaturan perangkat, kebijakan keamanan, dan aplikasi.
  • MAM berfokus pada pengelolaan dan perlindungan aplikasi perusahaan mobile dan data bisnis yang tersedia bagi mereka.

2. Apa yang mereka kontrol:

  • MDM mengontrol seluruh perangkat, memungkinkan tindakan seperti menghapus, menghapus selektif, mengunci, menemukan, menerapkan kata sandi, dan banyak lagi.
  • MAM memiliki kendali atas aplikasi itu sendiri. Meskipun juga memberlakukan kebijakan keamanan, hal ini dilakukan di tingkat aplikasi.

3. Apa yang mereka amankan:

  • MDM berfokus pada keamanan perangkat, keamanan pengguna, enkripsi, VPN, dan keamanan aplikasi. Solusi MDM menggunakan fungsi seperti penghapusan, penghapusan jarak jauh, dan geolokasi, dan mungkin memiliki fitur manajemen ancaman terhadap SMS dan phishing email, perangkat yang dibobol dan memiliki akses root, dan banyak lagi.
  • MAM berfokus pada keamanan aplikasi, termasuk berbagai fungsi seperti mengatur kondisi penghapusan aplikasi otomatis untuk mencegah akses yang tidak sah. Beberapa perangkat lunak MAM memiliki pembungkus aplikasi atau kit pengembangan perangkat lunak (SDK) sebagai add-on keamanan.

4. Bagaimana mereka menangani penerapan aplikasi:

  • Teknologi MDM biasanya memungkinkan tim TI untuk mengirim dan menginstal aplikasi dari jarak jauh.
  • Teknologi MAM memungkinkan tim TI mendorong dan menginstal aplikasi dari katalog aplikasi dari jarak jauh, tetapi juga memungkinkan pengguna akhir untuk menginstal aplikasi perusahaan yang disetujui.

5. Bagaimana mereka mengelola:

  • MDM memiliki kemampuan manajemen aplikasi standar yang terkait dengan instalasi dan pembaruan. Ada juga solusi UEM yang memiliki MDM dan kemampuan manajemen aplikasi mobile disertakan.
  • MAM menawarkan manajemen aplikasi terperinci dan canggih yang mencakup semua siklus hidup aplikasi. Misalnya, solusi ini memungkinkan tindakan seperti instalasi, penerapan, penambalan, integrasi dengan toko aplikasi publik (seperti Toko Aplikasi iOS dan Google Play Store). Admin TI juga dapat mendistribusikan aplikasi dan melacak instalasi aplikasi dari jarak jauh, melalui sinyal nirkabel (OTA), ke semua pengguna, kelompok pengguna, atau perangkat pribadi.
