Hari ini sepertinya hari yang santai bagi James, seorang Administrator TI. Ini adalah musim liburan dan sebagian besar pengguna akhir berada di luar kantor, jadi dia berpikir inilah saatnya untuk melihat beberapa tugas yang tertunda—atau yang sedikit ditundanya. Tapi kemudian telepon berdering.

Ini Robert, salah satu pengguna akhir di perusahaannya. Robert sangat gugup—dia menelepon dari hotel karena kehilangan ponsel pintar iOS di pantai. Perusahaan mereka memiliki perangkat perusahaan dan kebijakan BYOD (bawa perangkat Anda sendiri). Robert terdaftar dalam program BYOD, jadi itu adalah perangkat pribadinya tetapi data perusahaan tersimpan di dalamnya, termasuk proyeksi keuangan terbaru yang telah dia bagikan dengan timnya untuk presentasi.

James membuka perangkat lunak manajemen perangkat mobile yang digunakan perusahaannya, segera menemukan ponsel pintar iOS milik Robert di alat tersebut, dan melakukan penghapusan jarak jauh. Dia ingin kembali ke tugas yang tertunda.

Tapi, masalah itu belum berakhir. Dia melihat pemberitahuan real-time bahwa pengguna telah mencoba mengunduh aplikasi game di perangkat perusahaan, yang tidak termasuk dalam kebijakan. Pemberitahuan otomatis kepada pengguna akhir ditinggalkan. Masalah ini terjadi pada temannya, Mary; penerbangan Mary tertunda dan anaknya bosan lalu meminta ponsel pintar Android miliknya untuk menonton YouTube. Putranya mengklik iklan yang mempromosikan aplikasi game dan mencoba mengunduhnya.

Apa yang telah dilakukan James pada ponsel pintar iOS Robert yang hilang adalah bagian dari manajemen perangkat mobile (MDM). Dalam kasus Mary, pengaturan akses untuk aplikasi yang tidak ada dalam kebijakan adalah bagian dari manajemen aplikasi mobile (MAM). Baik MDM maupun MAM adalah bagian dari solusi manajemen titik akhir terpadu. Apakah perusahaan memiliki kebijakan BYOD, hanya menggunakan perangkat milik perusahaan atau keduanya, dan apakah pengguna memiliki ponsel pintar iOS, ponsel pintar atau tablet Android, semua perangkat dan aplikasi harus dikelola dan dilindungi. Strategi keamanan mobile perlu diterapkan, jika tidak seseorang dapat kehilangan data perusahaan, data pribadi, dan data sensitif.